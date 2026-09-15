Tres de las principales autoridades monetarias del mundo podrían endurecer su política al mismo tiempo, algo que no ocurre desde 2006.

El Banco Central Europeo ya actuó el 10 de septiembre de 2026, llevando su tasa de depósitos al 2,50%. El Consejo de Gobierno justificó la decisión: "El conflicto en Oriente Medio sigue generando presiones inflacionarias, y se espera que la inflación se mantenga muy por encima del objetivo durante un período prolongado".

La Reserva Federal de EE. UU. decide mañana miércoles, con los futuros otorgándole cerca de un 90% de probabilidad a un aumento de tasas.

El Banco de Japón resuelve el viernes.

La coincidencia importa porque afecta a la variable que más pesa en los activos de riesgo. Se trata del costo global del dinero prestado.

Cuándo fue la última vez que los bancos subieron tasa

El endurecimiento coordinado se produjo el 10 de mayo de 2006. Durante el mes siguiente, las pérdidas se acumularon según los datos del Banco de Pagos Internacionales:

El S&P 500 cayó 7,7%

El Euro Stoxx europeo cayó 13,3%

El TOPIX de Japón cayó 16,5%

Los mercados emergentes cayeron más del 20%

Los activos comprados con dinero prestado fueron los primeros en caer, y la secuencia fue rápida.

El triple ajuste de tasas que impactará en el precio de Bitcoin (generado con IA)

El orden no fue casualidad. Se había pedido dinero barato prestado y se había invertido en lo que más rendimiento ofreciera. Cuando endeudarse se volvió caro, primero se liquidaron las apuestas más arriesgadas.

El dato que completa la historia y que casi nadie menciona es que los mercados se recuperaron y el S&P 500 terminó 2006 con un rally cercano al 16%. El verdadero colapso llegó dos años después, por la crisis de las hipotecas subprime.

Es decir, el episodio de 2006 fue una corrección violenta de corto plazo dentro de un año que terminó positivo.

Ignacio Rovira, estratega macro especializado en activos de riesgo, asegura que "el paralelismo de 2006 sirve para entender el mecanismo, no para predecir el resultado".

"Lo que se repite es el canal de transmisión. Cuando sube el costo de fondeo global, primero sale el capital apalancado y después se acomodan los precios. Lo que cambia es quién está apalancado y en qué".

Qué paso antes y qué pasará ahora con Bitcoin

Bitcoin no existía en 2006, pero enfrentó una prueba equivalente en agosto de 2024, cuando el Banco de Japón subió las tasas y el yen saltó. El índice TOPIX perdió 12% en un solo día y Bitcoin cayó hasta un 20%.

En la escala de 2006, Bitcoin no se comporta como el S&P 500, se comporta como un mercado emergente. Y ese fue el segmento que más perdió, con caídas superiores al 20%.

El ajuste, además, ya empezó. Las acciones japonesas cayeron 8,4% en un mes.

Al repasar los cambios respecto de 2024 y por qué puede ser diferente ahora, hay dos cosas concretas. Son las que sostienen el argumento de que el resultado no tiene por qué repetirse:

Bitcoin ya no reacciona al yen como antes . Este mes el yen subió 3,7% en solo tres sesiones y, pese a eso, Bitcoin se mantuvo por encima de los u$s79.000 , rompiendo el patrón de 2024

. Este mes el y, pese a eso, Bitcoin se mantuvo por encima de los , rompiendo el patrón de 2024 Segunda, el precio ya cayó antes del ajuste, no durante. Bitcoin acumula una baja del 33% en el último año y cotizaba a u$s77.662 al momento del análisis del 14 de septiembre de 2026. La corrección llegó primero, el endurecimiento monetario después

A eso se suma un comprador que no existía en ciclos anteriores: los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos recibieron entradas por u$s3.520 millones en agosto, más que compensando los u$s5.300 millones que salieron en los siete meses previos.

El detalle clave de ese dinero es su origen: no está prestado en yenes. Un ajuste de condiciones de financiamiento no lo obliga automáticamente a salir del activo. Si los flujos diarios de ETF se sostienen esta semana, pueden amortiguar el impacto de las tres decisiones de política monetaria.

El impacto de Clarity Act en el precio de Bitcoin

El Senado de EE.UU. votará la Clarity Act, este martes. Galaxy redujo al 10% las probabilidades de que la norma se apruebe en 2026. El 22 de mayo estimaba un 75%. Es un derrumbe de 65 puntos porcentuales en menos de cuatro meses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió públicamente a presionar por su aprobación. "Insto encarecidamente a todos a permanecer en la mesa de negociaciones, acordar la moción para proceder y continuar con el proceso legislativo", escribió en X, advirtiendo que no aprobar el proyecto enviaría una "señal preocupante" sobre el liderazgo de Estados Unidos en activos digitales.

El Senado regresó de su receso de agosto el lunes y debatirá la Clarity Act, según su calendario legislativo. El obstáculo persiste y es específico.

Aunque fue aprobada por el Comité Bancario del Senado en mayo, la mayoría de los demócratas y el sector bancario se opusieron, argumentando que permitiría a las empresas cripto ofrecer rendimientos sobre las stablecoins sin estar sujetas a los mismos requisitos que los bancos.

Hubo, eso sí, una novedad positiva. La National Sheriffs' Association retiró su oposición al proyecto el 3 de septiembre de 2026, cambiando su posición a "neutral".

"De cara a las próximas semanas, es probable que el mercado siga atento a las señales que llegan desde EE.UU., con jornadas de mayor sensibilidad y volatilidad", advierte a iProUP Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica. "El movimiento reciente de Bitcoin ya mostró cuánto pueden pesar las expectativas regulatorias cuando coinciden con un contexto financiero favorable", precisa el experto.

Sofía Larrañaga, analista de riesgo regulatorio en mercados de activos digitales, dimensiona el impacto de ese 10%: "Cuando las probabilidades de aprobación pasan del 75% al 10%, el mercado tiene que sacar del precio todo el capital institucional que estaba esperando ese marco para entrar".

Para la experta, "el capital no se fue a otro lado: nunca llegó. Y eso explica por qué Bitcoin no puede sostener rupturas por encima de los u$s80.000 pese a tener flujos positivos de ETF. Falta el comprador grande que solo se mueve con reglas claras".

Cómo la macro y la regulación juegan en contra de Bitcoin

Que Bitcoin enfrenta esta semana la combinación de presiones más adversa desde el inicio del rebote de agosto:

Del lado macro, tres bancos centrales endureciendo simultáneamente , con un antecedente de 2006 donde los activos más riesgosos perdieron más del 20% en un mes

, con un antecedente de 2006 donde los activos más riesgosos perdieron más del Del lado regulatorio, la ley que iba a habilitar la entrada del capital institucional grande tiene apenas 10% de chances de aprobarse este año.

Pero hay un contrapeso que conviene no ignorar y es que Bitcoin ya cayó 33% en el último año. El activo llega a esta semana habiendo descontado buena parte del escenario adverso, a diferencia de 2024, cuando venía de máximos.

Ese es exactamente el argumento que separa una corrección de una capitulación, cuánto del escenario negativo ya está en el precio. "No nos corresponde anticipar movimientos de precio de corto plazo. Sí sostenemos que Bitcoin mantiene una tendencia alcista de mediano y largo plazo que sigue consolidándose", reafirma Colombo.

Con este contexto en la previa de una serie de decisiones fuertes, el Director de Bitso para Sudamérica revela la actividad registrada en los últimos días: "hubo un aumento de la actividad entre los usuarios argentinos, pero el comportamiento fue más consistente con toma de ganancias que con una ola de nuevas compras especulativas, lo que confirma el perfil mayoritariamente holder de nuestra base local, con una mirada de mediano y largo plazo."

Qué debe mirar el inversor cripto esta semana

Esta semana, cuatro variables impactarán en el precio de Bitcoin esta semana:

El miércoles : la decisión de la Fed. Con 90% de probabilidad de suba descontada , el movimiento en sí genera poca sorpresa. Lo que importa es el tono del comunicado y si Warsh sugiere que este es el último ajuste o si deja la puerta abierta a más.

: la decisión de la Fed. Con , el movimiento en sí genera poca sorpresa. Lo que importa es el tono del comunicado y si Warsh sugiere que este es el último ajuste o si deja la puerta abierta a más. El viernes : el Banco de Japón. Es el que históricamente más impacto tuvo sobre Bitcoin . Si sube tasas y el yen se fortalece de golpe, el canal del carry trade se activa. Si mantiene, desaparece el principal riesgo de la semana.

: el Banco de Japón. Es el que . Si sube tasas y el yen se fortalece de golpe, el canal del carry trade se activa. Si mantiene, desaparece el principal riesgo de la semana. Los flujos diarios de ETF . Son el amortiguador . Si se sostienen durante las decisiones, el escenario de 2024 no se repite. Si se cortan, Bitcoin queda sin el comprador que lo diferencia de ciclos anteriores.

. Son el . Si se sostienen durante las decisiones, el escenario de 2024 no se repite. que lo diferencia de ciclos anteriores. El Senado y la Clarity Act. Cualquier señal de avance en la moción para proceder sería el único catalizador alcista disponible en el corto plazo

Los niveles técnicos que ordenan el corto plazo: Bitcoin necesita sostener los u$s77.000 para mantener la estructura. Al alza, la zona de u$s80.000-u$s82.000 sigue siendo la resistencia que no logró quebrar en septiembre.