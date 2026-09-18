La criptomoneda número tres por capitalización tuvo un alza del 7,08% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Se posiciona como una blockchain prometedora, con miles de transacciones/segundo, compitiendo con Ethereum en eficiencia.

Solana, creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, usa el algoritmo "Proof of History" para alta velocidad y bajos costos.

El mercado global de criptomonedas subió 5,56%, con Solana destacando por un alza del 10,13% en su cotización a u$s110,45.

XRP, con una capitalización de u$s87.359,94 millones, registró un aumento de 7,08% en las últimas 24 horas, llegando a u$s1,39 este viernes, según Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 18 de septiembre una capitalización global de u$s2,76 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.712 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 5,56% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 58,98%, Ethereum en el 11,45%, y el resto de criptomonedas representa el 29,57%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al viernes 18 de septiembre son:

Bitcoin: u$s80.975,94 (6,13%)

Ethereum: u$s2.591,59 (5,79%)

BNB: u$s758,32 (4,60%)

Ripple: u$s1,39 (7,08%)

XRP: u$s110,45 (10,13%)

Cardano: u$s0,22 (9,41%)

Polkadot: u$s1,14 (10,05%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 18 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $129,42 millones

Ethereum: $4,14 millones

BNB: $1,22 millones

Ripple: $2.229,54

XRP: $177.445,60

Cardano: $351,20

Polkadot: $1.825,79

Dogecoin: $140,37

Polygon: $162,55

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este viernes 18 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.594,40

DAI: $1.600,24

USDC: $1.595,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda innovadora creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, ofrece soluciones rápidas y rentables.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza minería. En su lugar, emplea el algoritmo de consenso "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el respaldo de Ripple, XRP ha establecido alianzas con bancos en todo el mundo para facilitar pagos rápidos y de bajo costo.

A pesar de las críticas relacionadas con la centralización, XRP sigue siendo una solución eficiente. Ripple ha invertido significativamente en mejorar su seguridad e infraestructura.

A pesar de los obstáculos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda clave en el mercado internacional.