En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda líder subió un 10,13%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Se posiciona como una blockchain prometedora, con miles de transacciones/segundo, compitiendo con Ethereum en eficiencia.

Solana, creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, usa el algoritmo "Proof of History" para alta velocidad y bajos costos.

El mercado global de criptomonedas subió 5,56%, con Solana destacando por un alza del 10,13% en su cotización a u$s110,45.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un incremento de 10,13% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este viernes a u$s110,45, con una capitalización de mercado de u$s64.865,61 millones.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,76 billones para el mercado global de criptomonedas este viernes 18 de septiembre, abarcando 39.712 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 5,56% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 58,98%, Ethereum mantiene un 11,45%, y el resto agrupa el 29,57%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 18 de septiembre:

Bitcoin: u$s80.975,94 (6,13%)

Ethereum: u$s2.591,59 (5,79%)

BNB: u$s758,32 (4,60%)

Ripple: u$s1,39 (7,08%)

Solana: u$s110,45 (10,13%)

Cardano: u$s0,22 (9,25%)

Polkadot: u$s1,14 (10,05%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al viernes 18 de septiembre:

Bitcoin: $129,07 millones

Ethereum: $4,13 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.215,49

Solana: $177.100,50

Cardano: $351,20

Polkadot: $1.819,14

Dogecoin: $140,37

Polygon: $161,58

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este viernes 18 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,50

DAI: $1.600,23

USDC: $1.596,50

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.