Zcash superó los u$s1.000 en la mañana del viernes 4 de septiembre, con una suba de alrededor del 20% en 24 horas. El token abrió esa jornada cerca de los u$s828 y llegó a operar hasta aproximadamente u$s1.023, según CoinGecko, con un volumen de negociación cercano a los u$s1.200 millones y una capitalización de mercado que se acercó a los u$s17.000 millones.

La referencia histórica es lo que convierte el dato en noticia. ZEC no cotizaba por encima de los u$s1.000 desde los primeros días posteriores a su lanzamiento, en octubre y noviembre de 2016.

El recorrido del año da la dimensión del movimiento. La criptomoneda cotizaba a u$s511 el 1 de enero de 2026 y acumula un incremento del 94% en lo que va de 2026. En los últimos 30 días subió aproximadamente 94% y en los últimos 12 meses más del 2.300%, lo que la ubica entre los activos cripto de gran capitalización con mejor desempeño del período.

¿Qué es una liquidación de posiciones cortas y por qué disparó a Zcash?

Aproximadamente u$s36,6 millones en posiciones apalancadas de ZEC fueron liquidadas en 24 horas, de los cuales u$s34,5 millones correspondieron a posiciones cortas, según datos de CoinGlass.

El mecanismo importa para entender la velocidad del movimiento: una liquidación corta ocurre cuando el precio sube tanto que el exchange cierra automáticamente la apuesta bajista de un operador porque su colateral ya no alcanza para sostenerla.

El efecto es circular: cerrar una posición corta implica recomprar el token. Esa operación forzada añade demanda inmediata al mercado y empuja el precio todavía más arriba, liquidando más cortos en cadena.

El buen momento de Zcash, una criptomoneda especializada en privacidad (creada con IA)

Que el 94% de las liquidaciones hayan sido de cortos indica que prácticamente nadie estaba posicionado del lado alcista con apalancamiento. Los que apostaban contra Zcash pagaron casi todo el costo del movimiento.

El interés abierto en futuros de ZEC llegó a aproximadamente 2,3 millones de tokens, con un valor cercano a los u$s2.300 millones, señal de que los operadores se volcaron masivamente a derivados junto con el rally spot.

Nicolás Ferraresi, analista de mercados de derivados, explica por qué esa composición importa para lo que viene: "Un rally donde el 94% de las liquidaciones son cortos tiene combustible finito."

"Cuando ya no queda nadie apostando en contra, esa demanda forzada desaparece y el precio pasa a depender solo de compradores genuinos. El dato a seguir en las próximas sesiones no es el precio: es si el interés abierto se sostiene o si empieza a caer", agrega.

De Wall Street al celular: los 3 factores reales detrás de la suba de Zcash

Hay tres desarrollos concretos que ocurrieron en las últimas semanas y que explican el movimiento más allá del componente técnico:

El ETF de Grayscale: el fondo spot de Zcash comenzó a cotizar en NYSE Arca el 25 de agosto bajo el ticker ZCSH. La operación convirtió un fideicomiso que estaba abierto únicamente a inversores acreditados en un fondo que cualquier persona con una cuenta de corretaje puede comprar. Es el primer ETF de ZEC en Estados Unidos

el fondo spot de Zcash comenzó a cotizar en NYSE Arca el 25 de agosto bajo el ticker ZCSH. La operación convirtió un fideicomiso que estaba abierto únicamente a inversores acreditados en un fondo que cualquier persona con una cuenta de corretaje puede comprar. Es el El movimiento de DCG: Digital Currency Group, propietaria de Grayscale, estaba en negociaciones no vinculantes a través de una subsidiaria para comprar 200.000 ZEC

Digital Currency Group, propietaria de Grayscale, estaba en La mejora técnica de la red: los desarrolladores detrás de Zakura, un nodo de Zcash lanzado en julio, publicaron a comienzos de septiembre herramientas criptográficas que redujeron el tiempo de construcción de una transacción privada de más de tres segundos a menos de 200 milisegundos en dispositivos móviles. Es una mejora de más de 15 veces, orientada a hacer la cadena lo suficientemente rápida para pagos cotidianos.

A eso se suma la actividad minera: varias empresas incursionaron en la minería de ZEC o ampliaron sus instalaciones enfocadas en esta criptomoneda durante 2026.

Zcash pasó los u$s1.000 y creció más de 2.300% en un año (fuente: CoinMarketCap)

¿Por qué vuelve el interés por las criptomonedas de privacidad?

Zcash fue lanzada en 2016 bajo la dirección del criptógrafo Zooko Wilcox-O'Hearn y otros investigadores, sobre la base del código de Bitcoin.

Su característica distintiva es la criptografía de conocimiento cero mediante tecnología zk-SNARK, que permite verificar transacciones sin revelar públicamente las direcciones de envío y recepción ni el monto transferido. La red también permite operar con cuentas no anónimas y revelar esos datos con fines de auditoría o cumplimiento regulatorio.

El contexto de mercado favorece esa propuesta. Desde la plataforma de trading LBank señalaron que "el apetito por activos enfocados en anonimato y privacidad financiera vuelve al centro del mercado cripto".

El empresario Tyler Winklevoss había afirmado a mediados de agosto de 2026 que "Zcash es la oportunidad más prometedora y oculta de las criptomonedas".

Sofía Aguirre, analista cripto, aporta el matiz que suele faltar en la cobertura del rally: "El renovado interés en privacidad no es solo especulativo y ahí está la diferencia con ciclos anteriores. Reducir la construcción de una transacción privada de tres segundos a 200 milisegundos convierte a Zcash de un experimento criptográfico en algo que puede usarse para pagar un café".

La experta considera que "esa distinción es la que separa un rally de narrativa de uno con fundamento técnico, aunque el precio actual probablemente ya descontó bastante más de lo que la adopción real justifica hoy".

¿Qué dicen los indicadores técnicos sobre Zcash?

Los datos técnicos muestran un activo en tendencia fuerte, pero claramente sobrecalentado.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ubica cerca de 78, muy por encima del umbral de 70 que los traders usan como señal de sobrecompra. La media móvil de 50 días permanece por encima de la de 200 días, y una lectura del ADX cercana a 48 apunta a una tendencia sólida.

El precio está por encima de todas sus medias móviles relevantes, lo que confirma la fortaleza del movimiento, pero también su nivel de extensión.

Los niveles que los analistas técnicos identifican: resistencia inmediata en u$s976,21 (el máximo intradía de la jornada previa) y soportes en u$s911, u$s885,73 y u$s820,16, este último correspondiente a la media móvil de 7 días.

El rango de la jornada del 4 de septiembre fue de u$s161,83, triplicando el del día anterior. Esa expansión de volatilidad suele acompañar rupturas, pero también amplifica las correcciones cuando el movimiento se agota.

La recomendación operativa que circula entre los analistas técnicos es mantener posiciones existentes y esperar retrocesos hacia zonas de soporte para nuevas entradas, evitando perseguir el precio en zona de extensión.