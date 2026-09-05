Los ETF de bitcoin alcanzaron su mayor entrada de capital desde enero y el flujo de inversiones impulsó una suba del 5% que llevó al activo a u$s80.000

El cambio en expectativas sobre las tasas de la Fed, con decisión el 16 de septiembre, influenció el interés de los inversores.

BlackRock (IBIT) lideró la inversión, mientras Bitcoin recuperó 5% y superó los u$s80.000, impulsado por esta demanda.

Los ETF de Bitcoin en EE.UU. captaron u$s730,9 millones el 3 de septiembre, su mayor ingreso diario desde enero.

Los inversores volvieron a apostar con fuerza por bitcoin a través de los ETF al contado en Estados Unidos, que registraron el 3 de septiembre su mayor ingreso diario desde enero.

El movimiento coincidió con una recuperación del 5% para la criptomoneda, que volvió a superar los u$s80.000, mientras cambiaban las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria.

¿Cuánto dinero captaron los ETF de bitcoin?

La jornada dejó un dato especialmente relevante para el mercado: los ETF estadounidenses de bitcoin recibieron u$s730,9 millones en nuevas inversiones, equivalentes a unos $1,1 billones.

Se trata del ingreso diario más elevado desde el 14 de enero y del mejor resultado observado en aproximadamente nueve meses, una señal del renovado interés por estos instrumentos financieros.

El protagonismo correspondió principalmente a IBIT, el mayor ETF del segmento, administrado por BlackRock, que concentró u$s454 millones de las nuevas inversiones registradas durante la jornada.

Ese monto equivale a unos $684,6 millones y confirma el peso que mantiene el fondo dentro del mercado, donde los ETF representan una alternativa utilizada habitualmente por inversores institucionales.

El dato adquiere todavía más relevancia al compararlo con agosto: durante ese mes, los ETF estadounidenses de bitcoin acumularon u$s3.500 millones de entradas, su mejor registro mensual desde septiembre de 2025.

¿Qué significa el fuerte ingreso de dinero a los ETF?

El volumen alcanzado durante la jornada muestra que la recuperación de bitcoin estuvo acompañada por una demanda institucional significativa, y no únicamente por operaciones realizadas por pequeños inversores.

La entrada de capital a través de productos cotizados constituye una señal relevante porque permite observar cómo evoluciona el interés de inversores profesionales por obtener exposición a la criptomoneda.

El movimiento se produjo después de una semana en la que bitcoin había activado un freno, pero el 3 de septiembre consiguió recuperar terreno y avanzar 5% hasta volver a superar los u$s80.000.

Detrás del cambio de ánimo también apareció el escenario monetario estadounidense, con un mercado que comenzó a revisar sus previsiones sobre la próxima decisión de la Reserva Federal.

Las expectativas habían aumentado después de la cumbre de bancos centrales de Jackson Hole, realizada a finales de agosto, pero los comentarios del gobernador de la Fed Christopher Waller volvieron a introducir incertidumbre.

¿Qué puede pasar con las tasas de la Fed?

La próxima definición de la Reserva Federal está prevista para el 16 de septiembre, y las probabilidades que asigna el mercado a una suba de tasas se redujeron desde 70% hasta prácticamente 50%.

El cambio en las expectativas resulta importante para bitcoin porque la criptomoneda suele reaccionar con especial sensibilidad ante modificaciones en las condiciones monetarias estadounidenses.

Cuando las tasas aumentan, los inversores suelen mostrar mayor aversión al riesgo, mientras instrumentos tradicionalmente considerados más seguros, como la deuda pública y el dólar, pueden ganar atractivo.

Ese escenario tiende a jugar en contra de bitcoin, mientras que una perspectiva menos restrictiva puede favorecer la búsqueda de activos de mayor riesgo y mejorar las condiciones para las criptomonedas.

Así, la jornada combinó un flujo extraordinario hacia los ETF con un cambio en las expectativas monetarias, dos factores que acompañaron la recuperación de bitcoin por encima de los u$s80.000.