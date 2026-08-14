El producto se negociará en reales en la Bolsa de São Paulo (B3) y apunta a convertirse en un vehículo de ingresos mensuales para inversores locales

El producto, gestionado por 3R Investimentos, cubrirá su exposición al dólar y comenzaría a cotizar en septiembre para un mercado en plena expansión.

El fondo invertirá el 95% de su cartera en acciones de Strategy y el 5% en Strive, buscando generar ingresos anuales superiores a la tasa CDI local.

OranjeBTC lanzará el ETF DIGY11 en la Bolsa de São Paulo, permitiendo a inversores brasileños acceder a rendimientos vinculados al ecosistema Bitcoin.

OranjeBTC, la empresa brasileña con la mayor tesorería de Bitcoin (BTC) del país, prepara el lanzamiento del ETF DIGY11, un fondo cotizado en bolsa que invertirá 95% de su cartera en STRC, las acciones preferentes de Strategy, y el 5% restante en SATA de Strive.

El producto se negociará en reales en la Bolsa de San Pablo (B3) y apunta a convertirse en un vehículo de ingresos mensuales para inversores locales.

OranjeBTC prepara un ETF con rendimientos en reales vinculados a Strategy

DIGY11 no comprará Bitcoin directamente, sino que se enfocará en títulos preferentes de compañías que mantienen BTC en su balance.

En el caso de Strategy, las acciones STRC ofrecen actualmente un rendimiento de 12,5%, mientras que las de Strive (SATA) rondan el 13,1%.

OranjeBTC estima que el fondo podrá generar distribuciones anuales equivalentes a la tasa CDI de Brasil —hoy en torno a 14,15%— más entre 3 y 5 puntos porcentuales, descontando costos totales de aproximadamente 1,30%.

El ETF cubrirá su exposición al dólar mediante contratos forward de divisas a un mes, renovados mensualmente y reequilibrados cada trimestre. La gestión de la cartera estará a cargo de 3R Investimentos, mientras que MarketVector mantendrá el índice de referencia.

OranjeBTC cobrará una comisión de gestión de 0,90%, además de un acuerdo de consultoría que le permitirá captar ingresos adicionales.

El lanzamiento de DIGY11 se da en un mercado en creciente maduración: En abril de 2025, los fondos y ETF de criptoactivos en Brasil sumaban u$s2.600 millones, con más de 576.000 inversores.

Aunque aún no se fijó una fecha definitiva de lanzamiento, la compañía adelantó que el ETF podría comenzar a cotizar a principios de septiembre.

El producto ofrecerá a los inversores locales una alternativa regulada para acceder a rendimientos vinculados al ecosistema Bitcoin sin necesidad de comprar directamente la criptomoneda.

Brasil acelera su revolución cripto con Drex y tokenización masiva

Brasil se consolidó en 2026 como el epicentro regional de las iniciativas pro cripto, con un contexto regulatorio robusto, proyectos de tokenización de activos reales y la puesta en marcha del real digital (Drex).

El país ocupa el quinto lugar mundial en adopción de criptomonedas y concentra casi un tercio de toda la actividad cripto de América Latina.

Brasil se convirtió en el primer país de la región en aprobar un ETF de XRP en 2025

El Marco Legal de Criptos (Ley 14.478/2022) y las resoluciones del Banco Central (BCB 519, 520 y 521) establecieron que todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) deben contar con autorización oficial.

Este esquema dio lugar a un mercado más seguro y transparente, con bancos tradicionales como Itaú, BTG y XP ofreciendo custodia de Bitcoin y Ethereum.

Además, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) habilitó la tokenización de activos bajo la Resolución 88, lo que disparó emisiones por más de R$1.500 millones en enero de 2026.

De hecho, la tokenización se convirtió en el segmento de mayor crecimiento. Empresas como Mercado Bitcoin y Foxbit lideran la estructuración de créditos, recibos y commodities en blockchain, con un crecimiento superior al 1.000% en 12 meses.

Estos proyectos permiten que inversores minoristas accedan a instrumentos antes reservados a grandes jugadores, mientras que bancos y fondos institucionales utilizan la infraestructura para financiamiento y distribución de activos.

Otro eje clave es el desarrollo de stablecoins vinculadas al real, que funcionan como alternativa digital para pagos y ahorro.

Paralelamente, el Drex, el real digital emitido por el Banco Central, entró en fase de uso real en 2026. Basado en Hyperledger Besu, Drex permite tokenizar recibos, debentures y fondos inmobiliarios, integrando la infraestructura cripto con la política monetaria oficial.

Brasil también avanzó en la institucionalización de productos cripto. La Bolsa de São Paulo (B3) ya lista ETF de Bitcoin, Ethereum y XRP, movilizando cerca de u$s10.000 millones en activos. Asimismo, el país aprobó el primer ETF a la vista de XRP en Latinoamérica.