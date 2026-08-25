BlackRock lideró el ingreso de capital a los ETF de Bitcoin y Ether en EE.UU., con IBIT y ETHA concentrando un 60% total de los flujos

Tras un inicio de año con fuertes salidas, el renovado apetito institucional posiciona a los fondos de gran escala como el principal motor del sector.

BlackRock también lideró en Ethereum con su ETF ETHA, que sumó u$s90,92 millones en una jornada donde el mercado cripto consolidó su recuperación.

El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, captó u$s209 millones este lunes, concentrando más del 60% de los ingresos totales en fondos cripto de EE.UU.

El apetito institucional por Bitcoin y Ethereum permitió que durante este lunes 24 de agosto, el ETF de Bitcoin de BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), concentre más de 60% de los u$s337,6 millones que ingresaron en conjunto a los fondos cotizados de BTC al contado en los Estados Unidos.

Según datos de CoinGlass, IBIT recibió aproximadamente u$s209 millones en nuevas inversiones durante la jornada y el dato representa cerca de 62% del total de entradas registradas por los ETF de Bitcoin ese día.

Sin embargo, el protagonismo de BlackRock no se limitó a Bitcoin, ya que su ETF de Ether, iShares Ethereum Trust (ETHA), captó otros u$s90,92 millones, dentro de un mercado de ETF de Ethereum que registró entradas por unos u$s116 millones y la firma volvió a liderar los flujos en ambos de los principales activos digitales.

Entre el 17 y el 21 de agosto pasado, los fondos de Bitcoin al contado en los Estados Unidos recibieron alrededor de u$s1.900 millones, mientras que los ETF de Ether sumaron unos u$s697,2 millones.

En ambos casos se trató de la mejor semana de entradas registrada en lo que va de 2026 y además, el volumen combinado de negociación de estos productos superó los u$s29.000 millones, más del triple que durante la semana anterior.

El repunte coincidió con una fuerte recuperación de los precios, cuando Bitcoin llegó a superar los u$s79.000 durante la semana pasada, mientras que BTC y Ether registraron avances semanales de entre 24% y 28%, según datos recopilados por The Block.

Por qué IBIT es el gran protagonista

Durante la semana pasada, IBIT recibió aproximadamente u$s503 millones en una sola jornada, y se convirtió en el principal receptor de capital entre los ETF de la criptomoneda.

En toda la semana, el producto de BlackRock concentró unos u$s693,7 millones, equivalentes a más de 80% de las entradas del conjunto de ETF de Bitcoin. La magnitud de estos flujos refuerza el peso de BlackRock dentro de un mercado que se convirtió en una de las principales vías de acceso institucional a las criptomonedas.

IBIT es actualmente el mayor ETF de Bitcoin al contado por activos, mientras que ETHA ocupa una posición equivalente entre los productos de Ether.

El comportamiento de los ETF de Ethereum merece una atención especial porque durante la semana del 17 al 21 de agosto, estos productos recibieron u$s697,2 millones, su mejor resultado semanal desde octubre de 2025.

El volumen de negociación de los ETF de Ether también aumentó con fuerza y alcanzó aproximadamente u$s6.900 millones, frente a u$s1.900 millones la semana anterior, un incremento cercano a 259%.

La tendencia mostró que el interés institucional no se concentra exclusivamente en Bitcoin, ya que Ether recupera protagonismo y, en determinados períodos, sus ETF lograron captar capital a un ritmo comparable al de los productos vinculados con BTC.

Cómo es la visión del mercado

El repunte actual adquirió mayor relevancia si se observa el contexto de 2026, ya que en julio, los ETF estadounidenses de Bitcoin y Ether habían atravesado una racha de ocho semanas consecutivas de salidas, que en conjunto representaron unos u$s9.460 millones.

La recuperación posterior fue gradual y, recién a mediados de agosto, los fondos lograron registrar entradas semanales superiores a los u$s1.000 millones.

Los datos más recientes sugirieron que el apetito institucional volvió a fortalecerse, aunque todavía es prematuro afirmar que se trata de un cambio de tendencia definitivo.

Incluso después del fuerte ingreso de capital de las últimas semanas, los ETF de Bitcoin y Ether todavía acumulaban saldos negativos en el conjunto de 2026.

En este escenario, BlackRock apareció como uno de los principales motores de la recuperación y la fuerte concentración de las entradas en IBIT y ETHA mostró que los inversores privilegian aa los fondos de los grandes gestores y, particularmente, a aquellos con mayor liquidez y volumen de activos.

La evolución de los flujos durante las próximas semanas será clave para determinar si el repunte de agosto representa simplemente una recuperación después de varios meses de retiros o el comienzo de una nueva etapa de acumulación institucional de Bitcoin y Ether.