La startup R3AL BLOCKS, liderada por la ingeniera en sistemas Débora Carrizo, anunció el lanzamiento de los primeros tokens del primer edificio tokenizado en la Ciudad de Buenos Aires.

El nombre del proyecto es Conectia, una propuesta inmobiliaria innovadora que ahora permite a cualquier persona invertir con tan solo u$s100, algo que desde la firma lo definieron como "un hito para el mercado financiero y tecnológico argentino".

La startup R3AL BLOCKS fue creada hace poco más de un año y utiliza las tecnologías de Web3 y blockchain para transformar activos del mundo real en tokens digitales fraccionados.

"De esta forma permitimos que la propiedad y la inversión sean accesibles a una escala nunca antes vista", explica a iProUP Carrizo.

Y añade: "La tokenización no solo simplifica el acceso a bienes como edificios, vehículos o empresas, sino que también ofrece mayor liquidez, transparencia y eficiencia en la gestión de activos".

Esta startup argentina ya permite invertir en edificios tokenizados a partir de u$s100

Carrizo tiene más de 25 años de trayectoria y experiencia en tecnología y Web3. Además, es Head of Technology en la iniciativa Women of Web3 for UN, donde trabaja activamente en la democratización tecnológica y el desarrollo de soluciones inclusivas.

La tokenización permite que un activo del mundo real, ya sea un edificio o una empresa o un automóvil, sean fraccionadas en tokens digitales, para facilitar la inversión de manera accesible y transparente. De este modo, permite que convertirse en "propietario" sea más fácil para muchas personas.

"Este enfoque innovador no solo democratiza el acceso a los bienes del mundo real como el mercado inmobiliario, sino que también garantiza una mayor liquidez y una gestión eficiente de cada activo", resalta Carrizo.

Y agrega: "R3AL BLOCKS lleva adelante este proceso facilitando la tecnología necesaria para convertir las unidades en activos digitales, algo que permitirá a los inversores adquirir una participación en empresas, vehículos o propiedades".

Según Carrizo, "la esencia de R3AL BLOCKS es conectar a las empresas latinas con inversores globales a través de activos ilíquidos con potencial productivo y modelos de negocio sostenibles".

"Estamos facilitando acceso a financiación y abriendo las puertas a mercados de capitales que antes parecían inalcanzables", destaca.

La desarrolladora inmobiliaria Round Capital presentó recientemente Conectia, el primer edificio tokenizado por R3AL BLOCKS y el primero en la Ciudad de Buenos Aires en volcarse a este modelo de negocios.

El edificio, que se entregará en diciembre de 2025 y está ubicado en el barrio de Monserrat, ofrece unidades desde u$s54.800.

Si bien se venden de manera tradicional, también ofrece esta opción innovadora para pequeños inversores mediante la tokenización desarrollado por esta startup.

Un proceso de tokenización revolucionario

Carrizo enfatiza que la tokenización abre una puerta sin precedentes para la inclusión financiera, especialmente para las poblaciones no bancarizadas o con acceso limitado a servicios financieros como sucede en LATAM.

A través de la propiedad fraccionada, cualquiera puede acceder a una participación en activos que antes parecían inalcanzables.

"La fraccionalización reduce las barreras de ingreso a la compra de activos y a la inversión, allanando el camino hacia una distribución más equitativa de la riqueza y el empoderamiento económico de todos", subraya.

Y apunta: "Para quienes tradicionalmente han estado excluidos de los sistemas financieros, representa una oportunidad de participar en el futuro de la economía, democratizando el acceso a la propiedad".

En la Argentina, la tokenización se encuentra en un momento clave de crecimiento y expansión, con avances muy significativos en el desarrollo de un marco regulatorio que busca garantizar seguridad y transparencia tanto para los inversores como para las empresas.

Desde organismos como la CNV y la Cámara Argentina Fintech, se llevan adelante iniciativas para establecer un entorno legal robusto que fomente la adopción de esta tecnología innovadora.

Si bien el real estate fue uno de los sectores pioneros, la tokenización ya está aplicada a sectores como el deporte, el agro y la energía.

R3al Blocks es una de las primeras en tener una visión global de la comercialización internacional de los bienes. Si bien Conectia es el primer activo que están tokenizando, tienen proyectado la tokenización de distintas industrias como la energía y la gastronomía.

Cómo aprovechar el modelo de negocio de R3AL BLOCKS

Para poder acceder a los tokens de R3al Blocks, los interesados deben ingresar a su web (r3al.io) donde se encuentra la vista del proyecto y se detalla todas las características del departamento tokenizado y los tokens.

"Desde ahí, los inversores podrán comprar los tokens de Conectia y empezar a formar parte de una comunidad donde podrán resguardarán su dinero de la devaluación, sino también recibirán información del proyecto, su tecnología y las últimas novedades en tokenización en LATAM", completó Carrizo.