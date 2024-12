En redes sociales la comunidad de Coinbase manifestó su descontento, especialmente aquellos usuarios con grandes tenencias, ante las medidas de cumplimiento del exchange. Los usuarios denuncian que Coinbase está congelando las cuentas de algunos holders de criptomonedas.

Coinbase: las quejas de los usuarios en X

El ususario de X llamado TheBullishTradR, por ejemplo, encendió el en un post: "Hola, Coinbase y brian_armstrong ¿por qué no puedo acceder a mis 1,2 millones en su "aplicación desbancarizada"?".

Sobre este tema, el usuario, SunCityBikeLife explicó que estas acciones no son nuevas, y que muchos usuarios de Reddit vivieron experiencias similares.

"Cuando no has iniciado sesión durante un tiempo, señalado. Si inicias sesión desde un ‘dispositivo diferente’, señalado. Si tienes una dirección IP diferente, señalado. Si tienes un teléfono nuevo, señalado. Si te mudas a otro estado, señalado. Si tienes una identificación nueva en un estado diferente, señalado", enumeró.

Es más, el usuario dice haber sufrido las mismas restricciones de Coinbase aunque pudo resolverlo en atención al cliente en un proceso que llevó más de ocho horas. Y concluyó su posteo diciendo: "Ahora da miedo entrar y salir de la aplicación, ¿volverá a pasar? Es una píldora difícil de tragar (…). Tampoco puedo imaginarme tener un millón de dólares o más en Coinbase".

Por su parte, otro usuario llamado cbsimmonsjr6 apuntó contra el exchange y su fundador, Brian Armstrong: "Lo mismo digo: después de transferir fondos, CoinbaseSupport me dijo que ‘Coinbase es una plataforma de operaciones’ (dando a entender que mi dinero no debe salir de la plataforma) y que ‘lo estamos protegiendo’. Luego me pidieron que verificara mi identidad (nuevamente), pero la cuenta sigue restringida".

El mensaje que reciben los usuarios cuando quieren transferir cripto

Al intentar utilizar o transferir sus criptomonedas, los usuarios reciben distintos mensajes de seguridad en el exchange. Uno de estos informa que su cuenta está restringida e indica que deben contactar al soporte a través de la página oficial https://support.coinbase.com para obtener ayuda.

En otros casos, el exchange comunica a los usuarios que su cuenta será sometida a una revisión manual por parte de los operadores. Durante este proceso, no podrán realizar operaciones de compra o venta de criptomonedas. Sin embargo, el mensaje asegura que los fondos permanecen seguros en Coinbase y que no hay razones para preocuparse.

El 4 de diciembre Coinbase subió un video en sus redes sociales donde muestra a Isaac Miller, un inversionista de bitcoin, señalando el precio de BTC en los u$S100.000 dentro del exchange: "$100k. 11 años después".

En relación al posteo, un usuario ironizó: "¿Podrían los bitcoins de alguien durar 11 años en Coinbase? ¿O vamos a ver nuestra cuenta baneada al igual que la de otros que llevan mucho tiempo en su plataforma? ¿Es así, Scambase? "

El 28 de septiembre, un usuario de la plataforma compartió un mensaje automático de Coinbase argumentando que lo estaba protegiendo contra "potenciales pérdidas" y que sus fondos no iban a poder ser enviados hasta el siguiente 28 de octubre.

Si bien los exchanges de bitcoin y criptomonedas facilitan el comercio de criptoactivos, los eventos recientes subrayan la relevancia de optar por la autocustodia. Hasta el momento, la cuenta oficial de soporte al cliente de Coinbase en X no ha abordado explícitamente las numerosas quejas de los usuarios. De hecho, la última publicación de Coinbase Support en la plataforma fue hace tres meses.