Bitcoin finalmente pasó los 100.000 dólares por unidad en las últimas horas del miércoles 4 de diciembre, una fecha que será recordada por todos los coiners que aguardaron este hito que revalida a la divisa digital de mayor capitalización.

El analista de mercados financieros, Iván Bolé, asegura a iProUP que el avance por encima de los 100.000 dólares es una consecuencia de "haber roto un nivel psicológico y mitológico", en alusión al número mágico de seis cifras.

Además, anticipa que "hoy puede haber estampida de los fondos cotizados al contado (ETF). Pensá que no operan desde las 17:30: van a estar desesperados", anticipa.

Bitcoin récord

Con una metáfora aeronáutica, Bolé remarca que "Ahora, Bitcoin vuela con los 'instrumentos'. No hay datos de volumen, no hay máximos, no hay referencias, no hay techos. Pero habrá correcciones. Pueden ser bruscas, cortas e inesperadas. Una despiadada temporada de caza en la que los profesionales van a buscar maximizar sus ganancias".

Ciclos de Bitcoin: cómo funcionan

Los casi 15 años de historia de las criptomonedas revelan una periodicidad marcada por los halvings de Bitcoin. Estos eventos actuaron como catalizadores para la formación de ciclos de mercado, divididos en distintas temporadas, cada una con sus propias particularidades y oportunidades de inversión.

"Es como las frutas y verduras, por ejemplo, que en distintas alturas del año algunas alcanzan valores mucho más altos que en la época de máximo suministro, que es cuando se dan las mayores cosechas", ejemplifica a iProUP Sebastián Serrano, cofundador y CEO de Ripio.

El ciclo de mercado de las criptomonedas suele seguir una secuencia predecible:

Dominancia de Bitcoin : inicialmente, la mayor parte del flujo de capital se dirige hacia BTC , impulsando su precio al alza

Ascenso de Ethereum : a medida que el mercado madura, Ethereum comienza a ganar terreno y, eventualmente, supera a Bitcoin en términos de rendimiento

Expansión a las criptomonedas de gran capitalización : el interés de los inversores se extiende a otras criptomonedas con una capitalización de mercado significativa , como Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP) o Polkadot (DOT)

Altcoin season : en la última fase del ciclo, las divisas digitales de menor capitalización experimentan un crecimiento exponencial, impulsadas por la euforia del mercado

Ciclos de Bitcoin

Tras cada halving, Bitcoin suele experimentar un período de consolidación, en el que el precio se mueve lateralmente mientras se acumula volumen. Luego, en un lapso de 6 a 12 meses, inicia un mercado alcista más pronunciado, en el que la cotización se dispara y Bitcoin domina el mercado, superando en rendimiento a otras criptomonedas.

"A partir del halving, siempre comienza a crecer primero y se queda con la mayor parte de plata que entra al mercado", señala a iProUP Axel Becker, ejecutivo de Decrypto.

Según el experto, "parte de ese capital luego migra hacia Ethereum, lo que da inicio a la fase 2, en la que ETH supera a BTC en rendimiento, impulsado por el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) y los contratos inteligentes", relata a iProUP Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Becker añade que ahora se está atravesando la primera parte. "Después que Bitcoin pase los u$s100.000 es posible que tenga una corrección más fuerte que la de estos días". Además, cree que la ligera baja de los últimos días no es suficiente para un cambio de tendencia y subraya: "La altcoin season podría llegar para finales de diciembre", completa.

"Cuando el bull market se dispara, las oportunidades aparecen por todos lados: ya no solo en Bitcoin sino en todo tipo de altcoins. También en colecciones de NFT, tokens de juegos web3 u otras aplicaciones descentralizadas (dapps)", detalla Serrano.

Norberto Giudice, conocido como @criptonorber en Instagram y YouTube, plantea dudas sobre si llegará el ascenso de las altcoins: "Como el empuje más grande que está teniendo Bitcoin viene de Blackrock y de fondos institucionales, que están comprando a través de los fondos cotizados (ETF) que emiten, entonces tengo dudas si vamos a traer altcoin season y si veremos la dominancia de Bitcoin caer".

"Quizás, las gestoras como Blackrock y demás siguen comprando y lo que sube principalmente es Bitcoin y podemos tener un bull run o un super cycle, como digo yo a veces, con protagonismo en BTC", agrega Giudice.

El especialista asegura que lo que ocurra dependerá de las compras: "Si la demanda de los fondos es puro Bitcoin y el minorista acompaña con las altcoins, hay que ver si la fuerza que tienen estos últimos para acompañar con las altcoins es tan potente como para mover el mercado y que suban más que BTC o convenga quedarse parado en Bitcoin".

Ante esa duda, Giudice revela que tiene más del 70% de su portafolio destinado a la moneda digital líder y "un poquito" de altcoins.

Ciclos de Bitcoin: por qué se repite la secuencia

El patrón cíclico se debe a la naturaleza misma de la inversión. Quienes ponen su dinero suelen reinvertir las ganancias en activos que consideran más prometedores. Una vez que Bitcoin alcanza un cierto nivel de madurez, se buscan nuevas oportunidades en proyectos con mayor potencial de crecimiento.

"Todo este ciclo tiene bastante lógica. El capital primero entra el activo más seguro y luego se va hacia los de mayor riesgo. Creo que la dominancia de Bitcoin caerá, pero sin ser muy agresiva", sostiene Becker, compartiendo la duda planteada por criptonorber.

A este período de euforia suele sucederlo una fase de enfriamiento. Los precios se contraen, y la actividad se reduce significativamente. Esta estacionalidad es un patrón recurrente en los ciclos de las criptomonedas, y sirve como una oportunidad para que los inversores se preparen (acumulen) para el próximo ciclo alcista.

"Finalizado el ciclo, el mercado encuentra su fondo, los precios se consolidan y la actividad permanece en ralentí hasta que distintos eventos –a veces el propio paso del tiempo alcanza– vuelven a acalorar la compraventa de criptomonedas", detalla Serrano.

El CEO de Ripio asegura que "para reactivar el mercado alcanza con que aparezcan situaciones que disparan la demanda: una implementación o mejora tecnológica, un cambio regulatorio significativo, un problema macro con el dólar u otras monedas fiat. Y el ciclo vuelve a empezar".

La previsibilidad de este comportamiento se convierte en una ventaja estratégica. Al identificar patrones recurrentes, los inversores pueden desarrollar tácticas más sofisticadas para gestionar sus carteras, aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. En definitiva, los ciclos de Bitcoin ofrecen un marco de referencia para tomar decisiones más informadas.