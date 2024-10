Los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de criptomonedas revolucionaron el sector financiero desde su llegada a la Bolsa de los Estados Unidos este 2024.

Con opciones de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Solana (SOL) ya disponibles en distintos mercados a lo largo y ancho del planeta, cada semana aparecen nuevas propuestas de estos instrumentos.

Ahora, se conoció que una empresa presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para lanzar el primer ETF vinculado a XRP, el token nativo de Ripple y la séptima criptodivisa más grande por capitalización de mercado.

Ripple: solicitan un ETF de XRP en la bolsa de Estados Unidos

Se trata de Bitwise, la gestora que cuenta con sus propios fondos de BTC y ETH, el cual incorporó el producro "Bitwise XRP ETF" el 30 de septiembre de 2024 a la División de Corporaciones del estado de Delaware.

La solicitud llega meses después de que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, insinuara sobre el próximo instrumento financiero de la compañía, cuando deslizó que un ETF de XRP en el mercado era "inevitable" tras el lanzamiento de los ligados a Bitcoin y Ether en EE.UU.

El objetivo de este ETF es ofrecer a los inversores exposición directa al precio de XRP y permitirle a aquellos que no deseen poseer directamente el token beneficiarse directamente de su valor de mercado. Sujeto a la aprobación de los reguladores, el producto le brindaría liquidez al token y mayor demanda institucional.

Bitwise presentó un ETF de XRP, la criptomoneda nativa de Ripple

Seguido del formulario S-1, presentado inicialmente por Bitwise, la empresa también deberá presentar otra presentación, llamada 19b-4, vinculada con la decisión de la SEC de aprobar o denegar la propuesta en un período de tiempo determinado, para avanzar con su proceso de solicitud.

En noviembre de 2023, el precio de XRP se disparó un 12% después de que un archivo falso para un 'BlackRock iShares XRP Trust' en Delaware generase especulaciones sobre un posible ETF de XRP.

Además, recientemente, Grayscale lanzó un nuevo fondo de inversión centrado en la criptomoneda llamado 'Grayscale XRP Trust'. Basado en análisis de mercados, el banco Standard Chartered proyecta la llegada de los ETF de XRP al mercado para 2025.

Ripple: cómo sigue su caso con la SEC

La noticia se produce luego de que la SEC diese a la compañía 14 días para presentar una contra-apelación sobre una decisión judicial sobre las ventas de XRP a inversores institucionales.

Luego del fallo de un tribunal de distrito en julio de 2023 que dictaminó que la venta de XRP en una bolsa pública no se ajustaba a la definición legal de un valor, la SEC decidió apelar, lo que benefició a Ripple.

La jueza federal Analisa Torres dictaminó que XRP no cumplía todos los criterios de la entidad para ser considerado un contrato de inversión, lo que significa que las ventas secundarias no eran valores no registrados.

El caso de Ripple con la SEC lleva casi cuatro años en disputa

Ese fallo se suma a una multiplicidad de desencuentros entre el organismo y los jueces, donde se llegó a calificar los contraargumentos de la SEC como "inútiles", ante la supuesta falta de fundamento en las reclamaciones del organismo regulador sobre la clasificación de las criptomonedas.