El crecimiento del trading en los últimos años desencadenó un aumento de fraudes y casos de violencia asociados a la actividad. El mensaje de riqueza y lujo que muchos "influencers" del mercado financiero venden a través de redes sociales crean un terreno fértil tanto para inversores incautos como para estafadores.

Trading: el detrás de escena de las estafas

Carlos Rozen, socio de Consultoría de BDO en Argentina, asegura a iProUP que las estafas en se incrementaron en los últimos años porque invertir se hizo más accesible gracias a la proliferación de plataformas online y la promesa de ganancias rápidas con retornos exorbitantes.

"Los estafadores explotan la falta de conocimiento de quien se cree conocedor. Pero también el uso tecnologías avanzadas y de muy alta complejidad, como la inteligencia artificial y el deepfake para crear sitios web y materiales de marketing falsos", completa.

Las redes sociales son la plataforma perfecta para jóvenes influencers que ofrecen inversiones en decorados de lujo, donde predominan destinos exóticos como Dubai, autos de alta gama, ropa y relojes de primeras marcas y espacios sofisticados.

La promesa de riqueza que es verbalizada en cada posteo, se complementa con una puesta en escena cuidadosamente montada, un combo difícil de resistir para miles de jóvenes cuya principal aspiración es hacerse ricos facilmente.

Marcelo Bastante, consultor especializado en mercado de capitales y servicios financieros, resalta que "nadie cuenta los fracasos, pero si una persona quiere tener una formación seria y profesional, debe estudiar todos los casos, no solo los 'de éxito': hay que analizar todas las experiencias y una parte muy importante del aprendizaje es justamente entender por qué sucedieron estos fracasos".

Algunas versiones señalan la existencia de empresas que se dedican a hacer castings de estos jóvenes influencers y facilitar estos escenarios de lujo para crear los videos que luego son prmocionados en redes sociales.

Rozen añade que lo que compra la gente no es un bien tangible sencillo de comprender, sino una solución técnica y tecnológica, cuyo entendimiento requiere un nivel de conocimiento importante. Por eso, el vendedor intentará convencer a los interesados de que estamos en la era en la que la gente joven se ha convertido en un grupo de expertos inversores financieros.

"Esto genera que el nuevo inversor crea que tiene un nivel de experiencia que le otorga súper poderes y lo hace sentir parte de un grupo de elegidos. Además, las decisiones de inversión están fuertemente influidas por procesos mentales mucho más impulsivos que racionales, que muchas veces rozan más la ludopatía que la coherencia numérica", señala.

Estos "influencers de las finanzas" utilizan técnicas de manipulación psicológica y otros métodos de marketing digital, Inteligencia Artificial y testimonios ficticios.

Según Rozen, "se reclutan personas con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, especialmente jóvenes con una imagen atractiva físicamente y aspiracional. Con frecuencia se les promete grandes sumas de dinero a cambio de promocionar productos o servicios financieros fraudulentos, para que den el 100% de sí".

"Esta imagen falsa se basa en la construcción de una narrativa cuidadosamente diseñada alrededor de estos influencers, que muestran un estilo de vida lujoso y exitoso que parece ser el resultado directo de las inversiones que promocionan. Basta con algunas fotografías y videos muy bien editados, y muchas veces con propiedades y automóviles prestados o alquilados", completa.

Iván Scherman, CMT y CFTe y CIO de Emerge Funds Investments, indica a iProUP que la dinámica de las redes sociales permite una rápida proliferación de influencers y gurús, lo que genera un escenario propicio para las estafas.

"La exhibición de lujos excéntricos puede despertar interés en cierto público, aunque no en todos. Honestamente, la vida que llevamos los gestores profesionales es muy diferente a eso", completa el experto, quien se coronó campeón del Mundial de Trading de Futuros 2023.

Scherman advierte que quienes piensan que hay una relación directa entre la extrema riqueza y el trading, están obviando cuestiones fundamentales, como lo difícil que es generar retornos a través de las inversiones. Cita una frase muy sonada en el mundo de las finanzas, a define al negocio bursátil como the hardest way to make easy Money (La forma más difícil de ganar dinero fácil).

"Ganar dinero en la bolsa, es muy difícil. Hacerlo de forma consistente y sostenida a lo largo del tiempo, mucho más. Cuando invertís en la bolsa estás 'compitiendo' con los mejores del mundo. Los bancos y los fondos más grandes a nivel global, que tienen presupuestos ilimitados para contratar a los mejores gestores y pagarles sumas millonarias. ¿De verdad creen que es fácil invertir y ganarles? Lo más probable es que terminen siendo carne de cañón", alerta.

Trading: cómo evitar las estafas

En los últimos meses, tomaron estado público varios casos de traders y empresarios relacionados con el mundo de las finanzas que fueron asesinados y muchos no fueron esclarecidos.

Gabriel Enrique Di Noto (2024) : el hombre de 54 años se presentaba en Linkedin como "analista financiero de banca de inversiones". Se desempeñó en el Banco Central y el Banco de Córdoba. Fue secuestrado y encontrado muerto en un complejo de cabañas de su propiedad, cerca de su domicilio, en Villa Carlos Paz. Le vaciaron dos cuentas bancarias desde su computadora y le habían solicitado un crédito por $3.000.000

: el hombre de 54 años se presentaba en Linkedin como "analista financiero de banca de inversiones". Se desempeñó en el Banco Central y el Banco de Córdoba. Fue secuestrado y encontrado muerto en un complejo de cabañas de su propiedad, cerca de su domicilio, en Villa Carlos Paz. Le desde su computadora y le habían solicitado un Fernando "Lechuga" Pérez Algaba (2023) : fue asesinado de dos balazos en General Rodríguez, y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyo en el sur del Gran Buenos Aires. Había ido a cobrar una deuda que tenía con Maximiliano Pilepich, uno de los imputados por el asesinato

: fue asesinado de dos balazos en General Rodríguez, y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyo en el sur del Gran Buenos Aires. Había ido a cobrar una deuda que tenía con Maximiliano Pilepich, uno de los imputados por el asesinato Germán Sallemi (2024) : tenía 25 años y ofrecía un servicio de cambio de divisas en redes sociales. Fue asesinado en un departamento alquilado en Don Torcuato cuando iba a reunirse con supuestos clientes

: tenía 25 años y ofrecía un en redes sociales. Fue asesinado en un departamento alquilado en Don Torcuato cuando iba a reunirse con supuestos clientes Franco Saulle (2024): tenía 19, se dedicaba a las transacciones con criptomonedas y fue asesinado con un disparo en el ojo cuando llegaba a la casa de sus padres en Burzaco. Tenía 122.000 seguidores en Instagram

También tuvieron gran repercusión los casos de:

Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe: a través de un esquema piramidal habría estafado por más de 1 millón de dólares y 7 millones de pesos , según las denuncias registradas

, según las denuncias registradas Agustín Marchetti, el "Trader Profesional": el joven influencer alcanzó unos 80.000 seguidores en YouTube , desde donde ofrecía consejos y cursos de trading para ayudar a inversores a ganar plata rápido y fácil

, desde donde ofrecía consejos y cursos de trading para ayudar a inversores a ganar plata rápido y fácil Money Shelter: cuatro amigos que operaban una estafa piramidal que prometía grandes retornos. El trader Yago Nahuel Escobar era una de las caras visibles

Bastante señala que, a la hora de buscar asesoramiento para invertir, es importante recurrir a los especialistas autorizados a efectuar recomendaciones. En ese sentido, la Comisión Nacional de Valores (CNV) es la autoridad de aplicación, y establece que toda negociación de valores negociables debe efectuarse a través de los agentes y en los mercados autorizados por el organismo.

"En el caso particular de los influencers, no sé si ellos están al tanto de todas estas regulaciones. Muchas veces recomiendan inversiones que no se canalizan a través de los mercados autorizados, como BYMA, MAE, MAV o MATBA ROFEX. Además, no es buena práctica efectuar recomendaciones genéricas pues cada inversor tiene sus particularidades", explica.

Por su parte Scherman señala que existen buenas oportunidades en el mundo del trading, como en cualquier otro negocio, pero normalmente no se encuentran en una red social, no están disponibles para todos ni se comparten en un video de dos minutos por streaming. Para no caer en maniobras deshonestas, ofrece cuatro consejos:

Conocer las licencias y regulaciones que cumple el gestor o empresa que ofrece inversiones

que cumple el gestor o empresa que ofrece inversiones Conocer el track record (historial de resultados) de lo que ofrecen. Eso se puede verificar en plataformas públicas o privadas.

de lo que ofrecen. Eso se puede verificar en plataformas públicas o privadas. Verificar que el método sea consistente : no se puede aprender, pero sí entender y que tenga sentido la forma en la que se generan los retornos. "Hay personas que ofrecen retornos asegurados en proporciones que no son reales"

: no se puede aprender, pero sí entender y que tenga sentido la forma en la que se generan los retornos. "Hay personas que ofrecen retornos asegurados en proporciones que no son reales" Prestar atención a la forma que explican para gestionar el riesgo: normalmente, quienes propician estas maniobras deshonestas se enfocan en la ganancia, buscando motivar a sus víctimas con la promesa de retornos importantes

"Casi nunca explican con qué estrategias gestionan el riesgo y cuál es el riesgo al que te exponés, si invertís con ellos", concluye.