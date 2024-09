Un reciente estudio científico, publicado el 29 de agosto en el Journal of Cleaner Production bajo el título "An integrated landfill gas-to-energy and Bitcoin mining framework", analiza cómo la minería de Bitcoin puede mitigar las emisiones de metano.

La investigación destaca que los mineros de Bitcoin pueden aprovechar sistemas de "Gas de Vertedero para Energía" (LFGTE), que capturan y convierten el metano de los vertederos en energía aprovechable.

Este método permite atrapar el gas de efecto invernadero, disminuyendo su impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad.

Incentivos sostenibles en la minería de Bitcoin

La minería de Bitcoin puede ser clave para proyectos que exigen inversiones intensivas y compromiso a largo plazo, según un reciente estudio.

A diferencia de otras iniciativas privadas que a menudo carecen de estrategias sostenibles para generar ingresos y recuperar costos, la minería de Bitcoin presenta una estructura de incentivos económicos sólidos.

Esta estructura permite a los mineros en cualquier parte del mundo reducir el metano sin necesidad de subsidios gubernamentales.

Los investigadores destacan que esta es una solución innovadora, escalable y viable para una implementación rápida en diversas regiones.

Además, los beneficios de esta estructura no se limitan únicamente a la reducción de metano.

También podrían aplicarse al aprovechamiento de energía desperdiciada en diversas fuentes, incluyendo pozos de petróleo y gas inactivos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y operaciones agrícolas y de procesamiento de alimentos.

Así, la minería de Bitcoin podría ser una solución efectiva para aprovechar recursos energéticos infrautilizados y reducir el impacto ambiental.

Empresa minera impulsa iniciativas sustentables

En 2023, la empresa MARA, anteriormente conocida como Marathon Digital, colaboró con Nodal Power para la minería de Bitcoin utilizando gas metano en Utah.

Este proyecto, que tiene una capacidad de 280 kilovatios, fue anunciado con entusiasmo por Fred Thiel, presidente y CEO de MARA.

Thiel expresó el compromiso de la empresa de explorar métodos innovadores para diversificar sus operaciones y reducir costos energéticos, destacando la capacidad de la minería de Bitcoin para mejorar los entornos operativos.

En mayo de 2024, MARA expandió su visión al firmar un convenio con el gobierno de Kenia para impulsar el desarrollo de infraestructura energética renovable en el país.