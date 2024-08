La inteligencia artificial (IA) cada vez acapara más aspectos de la vida cotidiana, y el ecosistema cripto no es la excepción.

Existen un sinfín e criptomonedas creadas por IA. Por tomar algunos ejemplos, la más popular actualmente es NEAR Protocolé (NEAR), que se encuentra en el puesto número 20 de los activos con mayor capitalización de mercado.

Su precio es de u$s4.07 por unidad y su capitalización de mercado es de u$s4.543.699.249.

En puesto número 33 se encuentra la segunda y es Artificial Superintelligence Alliance (FET), con un valor de u$s0.8924 por unidad.

Y en tercer lugar, en el puesto 36, está Bittensor (TAO), a un valor de u$s294.04 por unidad, y la cual creció 5,60% en las últimas 24 horas.

Con estos datos es fácil entender porque este tipo de activo son tendencia actualmente y se encuentran en pleno auge; ¿pero vale la pena invertir en ellas?

¿Qué hay que saber del uso de la IA y las criptomonedas?

Axel Becker, especialista en criptomonedas, apunta que "hay que tener mucho cuidado con los proyectos que se autodenominan provenientes de IA porque es una narrativa que está en pleno crecimiento y bastantes inversores se están aprovechando de ese discurso para recibir liquidez".

"Muchos proyectos que dicen estar impulsados por IA no lo son realmente y además, hay que agregar, que otros trazados que hoy en día están usando inteligencia artificial, quizás hoy ya no tengan una utilidad real, ya que al estar en una etapa experimental no se saben cuales son realmente las necesidades que tiene la Ia hacia cripto", sentencia Becker.

Hernán González, responsable de prensa de la ONG Bitcoin Argentina, remarca que ante la aparición de tokens creados a través de inteligencia artificial, se deben tener prácticamente los mismos recaudos que con cualquier otro token que deseemos comprar:

Investigar si efectivamente el token estará destinado a ser un meme o si realmente pretende lograr una mejora en algún aspecto dentro del mundo blockchain. Esto nos permite distinguir entre un proyecto extremadamente especulativo que podría tener una vigencia muy breve en el mercado y autodestruirse o si en verdad se apunta a mantenerse al largo plazo como algo "más sólido"

Analizar sus tokenomics (distribución, circulante, desbloqueos, etc.)

Revisar efectivamente quién está detrás de la creación (más allá de que sea armado por un software de IA)

Identificar los flujos de capital que ingresan o salen al proyecto y con qué frecuencia

Ver si se pretende desarrollar un ecosistema en torno al token o no

Buscar qué exchanges (tanto centralizados como descentralizados) listan al proyecto para su comercialización

Pablo Monti, Brand Manager Europa y Latam en BingX, añade a la charla que los AI tokens tienen la particularidad de unir dos de las industrias de mayor crecimiento y mayor tendencia de los últimos años: blockchain e inteligencia artificial.

Es por eso, que el Brand Manager Europa y Latam en BingX, sostiene que con eso en mente, "los AI tokens son activos muy interesantes para cualquier inversor".

"Actualmente, según CoinGecko, la capitalización del mercado de los AI tokens supera los u$s21.000 millones, lo cual marca su relevancia en el sector", puntualiza Monti.

¿Conviene invertir o no en criptomonedas potenciadas por IA?

En lo que se refiera a qué activos potenciados por IA son interesantes para realizar una inversión, Becker menciona a Render (RENDER), porque el especialista considero que es un proyecto que resuelve un problema real, aunque también afirma que hay que ver si a nivel técnico lo también lo soluciona.

"Lo que permite Render es que cada uno ponga su poder de cómputo a disposición para que se corran IA y ganar un beneficio por eso, o si una persona necesita usar inteligencias artificiales, de manera descentralizada, lo puede hacer comprando ese mismo poder de cómputo a ese usuario", asevera.

Por otro lado, Becker también destaca a TAO, ya que es un proyecto que creció bastante en las últimas semanas, ya que al igual que Render, esta cripto apuesta por un sistema de descentralización, el cual el especialista pondera para este tipo de activos.

"The Graph (GRT) es otro activo interesante, aunque hay que ver si se cataloga como dentro IA o no. Pero se destaca porque provee información hacia dentro y entre distintas la blockchain, y creo que es importante el manejo de información, que se hace con la misma, y con el uso de la inteligencia artificial, como vector para potenciar este alcance de datos, y este activo puede ser una pieza fundamental para este desarrollo", añade.

Por su parte, Gonzáles expresa que la gran mayoría, por no decir casi todos los proyectos blockchain con tokens propios que cotizan en el mercado son altamente especulativos y de baja utilidad (salvo proyectos que se han mantenido vigentes desde hace tiempo y tienen un ecosistema y una comunidad que efectivamente los utiliza).

"La creación de tokens, más todavía con la posibilidad de ‘promptearlos’ a través de IA, habilita la posibilidad de crear "proyectos" mucho más rápidos y en serie, lo cual no significa que serán de calidad. Por eso, hoy más que nunca, DYOR (Haz tu propia investigación) antes de poner un solo centavo en un proyecto", sostiene.

Por último, Monti suma a la charla que al igual que en la mayoría de los nuevos proyectos blockchain, la clave para invertir en un token pasa por hacer la debida diligencia previa para conocer a quiénes están detrás de dicho proyecto, entender porqué listan ese token y saber qué utilidad tendrá.

"En la mayoría de los casos, los AI tokens están relacionados a proyectos que utilizan inteligencia artificial, por lo que es posible entender muy bien cuál es la propuesta antes de decidir si invertir o no", concluye Monti.