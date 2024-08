En medio de una estrepitosa caída en el mercado de las criptomonedas en general, no todos los activos han sufrido y algunos pueden ser una buena inversión

En el marco de este lunes negro para Bitcoin (BTC), la criptomoneda llegó a bajar más de un 18%, tocando un valor de u$s49.914, según los datos del sitio web de Bitso.

Pero más allá de esta caída generalizada del mercado, que de poco va en retroceso, ya que BTC está a u$s53.372, algunos activos no se vieron tan afectados que otras y pueden ser una buena opción para invertir hoy.

Es por eso que iProUP se comunicó con diversos especialistas para ver qué criptomonedas no tuvieron un desempeño tan estrepitoso en este lunes negro para el mercado.

¿Qué criptomonedas sufrieron menos la caída?

En este sentido, y a modo de introducción, Matías Bari, director ejecutivo y cofundador de Satoshi Tango, expresa que, para comprender este fenómeno actual, se debe entender que la realidad es que el mercado completo cayó hasta un 30% durante este fin de semana, por lo que es difícil encontrar alguna criptomoneda que no haya perdido una gran parte de su valor.

"La criptomoneda más rescatable es Tether Gold (XAU₮), que al ser una criptomoneda ligada al precio del oro hace que no sea tan volátil como el resto de las criptomonedas más conocidas. Para tomar dimensión, Bitcoin cayó hasta un 18% en las últimas 24 horas, mientras que la caída de XAU₮ fue de tan solo un 2.5%", ejemplifica Bari.

¿Se debe confiar en el mercado a largo plazo?

Por otro lado, el especialista en criptomonedas Axel Becker, suma a la charla que en estos momentos donde el mercado sobre estos cimbronazos, se puede ver qué tan convencido está un inversor con sus inversiones.

"Si ve los pecios y le da miedo o le agarra cierta incertidumbre, significa que no estaba convencido al 100% de sus inversiones a largo plazo. Si uno apuesta a Bitcoin a futuro y está convencido de su valor no se va a preocupar si el activo baja su cotización in 10%, 15% o 20%, sino que todo lo contrario ya que se convierte en una oportunidad para comprar más BTC", asevera.

Además, Becker afirma que el considera que en el mercado cripto exciten muchos especuladores los cuales están a la espera de hacer plata con algún activo puntual, y eso lleva a que en los momentos en los que el mercado baja comienza el pánico y mucha gente termina vendiendo a pérdidas, en lugar de tomar una postura de holders a largo plazo que sirve como una oportunidad de compra a un precio más bajo.

Por su parte, Bari también acentúa que las stablecoins no sufrieron tanto la caídas o despegues del precio del dólar, lo cual es positivo para el mercado.

"Es más, algunas stablecoins pasaron la cotización 1:1 debido a que muchísimos traders se volcaron a estos activos en medio de la caída general del mercado", concluye Bari.