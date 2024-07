El ecosistema cripto en general está en pleno auge, con número verdes en el mercado, y la espera que Bitcoin (BTC) marque un nuevo máximo histórico.

Pero no todo es BTC: un incremento en el volumen de Uniswap dejó asombrados a miles de traders. En los últimos días, los inversores ahora posaron sus ojos sobre las criptomonedas DePIN, las cuales aumentaron un más de un 20% en las últimas horas.

¿Qué son las criptomonedas DePIN?

Para entender qué son este tipo de activo, primero se debe comprender que los DePIN son redes que aprovechan la descentralización de la tecnología blockchain para gestionar y operar la infraestructura del mundo real.

Pero además, estas redes abarcan diversos sectores, desde las telecomunicaciones, la computación y hasta la logística. Dentro de este tipo de activos, algunos tokens a destacar son:

RENDER

TAO

AIOZ

Este último mostró un incremento superior al 20% en las últimas 24 horas, un rally que empujó a Aioz Network a ser parte del top 100 de las principales criptodivisas del mercado.

Muchos inversores consideran que estos tokens son unas de las principales inversiones en el mundo de criptomonedas debido a su utilidad en diveros rubros y su potencial para sacarle una cuota de mercado a las grandes empresas tecnológicas.

AIOZ tuvo un incremento de más del 20% en las últimas 24 horas.

¿Qué función tienen las DePIN?

Una vez cubierto lo básico de estos tokens, iProUP se comunicó con Pablo Monti, Brand Manager Europa y Latam en BingX, para profundizar más sobre estos activos, qué función tienen en el mercado y si son una buena fuente o no de inversión.

En este sentido, Monti expresa que DePIN apunta a llevar la descentralización de una blockchain a entornos e infraestructuras que se valen de soportes físicos para funcionar.

"En este apartado entran cosas como redes de energía o cadenas de suministro, sectores en los que la blockchain ya está siendo muy utilizada en el mundo y con grandes resultados, y también entran redes centralizadas en empresas muy poderosas como pueden ser Google, Amazon, Meta, etc", asevera.

"Allí es donde nuevos proyecto cripto que están buscando imponerse y darle a la comunidad el poder que hoy ostentan esas grandes empresas", añade.

En lo que se refiere al momento actual de estos tokens, Monti afirma que las cripto DePIN gozan de un cierto boom, impulsado por un aumento en el volumen de trading del sector, ayudado por la búsqueda de nuevos rumbos entre los inversores.

¿Contiene invertir o no en las DePIN?

¿Por qué muchos se vuelcan a las DePIN? en palabras de Monti, es porque son proyectos que están integrando muy bien la blockchain con el mundo real y que demuestran una usabilidad tangible.

Hoy el mercado ve un crecimiento en activos con otro recorrido que las cripto tradicionales.

"Que hayan crecido responde a una situación particular del mercado, aunque no puede decirse que es solo por ello y que no podrían crecer por sí mismas", enfatiza el Brand Manager Europa y Latam en BingX.

Por último, en lo que respecta a una posible inversión en este tipo de tokens, Monti explica que hoy el mercado ve un crecimiento en activos con otro recorrido que las cripto tradicionales, ya que los inversores buscan nuevas narrativas y las DePIN ofrecen eso y más, con una "aplicación real clara".

"Como siempre, si se quiere invertir en cripto, considero que lo más importante es informarse muy bien sobre el proyecto en el que se quiere invertir, entender quiénes están por detrás, con qué apoyos cuentan y qué aplicaciones pueden tener en la vida cotidiana. Con eso en mente, se podrá saber si ese token en particular es algo para invertir a largo plazo o bien algo pasajero", concluye Monti.