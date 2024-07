Toncoin (TON) es una de las criptomonedas del año debido a su fuerte crecimiento, que la impulsó a consolidarse dentro del "Top Ten" de las que mayor capitalización de mercado tienen.

Se trata del token nativo de la cadena de bloques descentralizados The Open Network (TON), diseñada para realizar transacciones rápidas con bajas comisiones y escalabilidad, características fundamentales para otorgar soportar a una amplia gama de aplicaciones descentralizadas (dApps) y servicios.

Es importante señalar además que TON fue desarrollada en sus inicios por el equipo detrás de Telegram, pero está ahora es gestionada por la TON Foundation.

En diálogo con iProUP el experto en criptomonedas Axel Becker subraya que tiene a Toncoin entre las criptomonedas a seguir de cerca en el segundo semestre del año.

El especialista destaca que esta moneda digital logró ingresar en poco tiempo al selecto grupo de las que mayor capitalización de mercado poseen y remarca que su cotización se catapultó en el semestre de u$s2,06 hasta los u$s8 por unidad.

Y si bien este lunes su valor se encuentra a la baja como ocurre con la mayoría de las criptomonedas (u$s7,21, lo que representa una merma acumulada en la semana de 5,1%).

Toncoin, dentro de las criptomonedas a seguir de cerca

"Sus desarrolladores entendieron muy bien cómo llegar a una importante cantidad de usuarios con diferentes juegos que publicaron con sus respectivos airdrops", valora Becker, y añade: "Tienen el plus de contar con una wallet integrada en Telegram".

Además el experto añade que están en niveles récord en cantidad de usuarios (hasta 40 millones) y el papel de los bots para simplificar las tareas.

En diálogo con iProUP el experto en criptomonedas y socio de Crypster Club Mauro Liberman añade que "no se debe perder de vista que este proyecto Play To Earn atrajo rápidamente a millones de usuarios de Telegram, que les permite convertir sus ganancias en el juego en Tokens NOT".

En ese marco, el experto valoró que el entusiasmo de muchos inversores empujó a más de 1.6M de tenedores (holders), superando a memecoins como Shiba Inu o Pepe.

Pero junto con este auge por TON, el experto añadió inmediatamente una advertencia clave: "El mercado de los criptoactivos siempre está a merced de grandes saltos. En general, cuando hay un crecimiento tan importante, encontramos en el corto, correcciones de precio donde los inversores toman sus ganancias".

"Si estás pensando en invertir en este proyecto u otro similar, principalmente con vistas a mediano/largo plazo, siempre es importante realizar un análisis del mismo, conocer su roadmap, equipo de trabajo y propuesta de valor", finaliza Liberman.