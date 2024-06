Toncoin (TON) es, sin lugar a dudas, una de las criptomonedas del momento. Esto se refleja en su notable incremento del 245,1% en usuarios activos mensuales, que se catapultó a 5,42 millones.

Este crecimiento significativo de la base de usuarios empujó la demanda de TON como token de utilidad, combustible de su significativa alza en la última semana que la llevó a ubicarse en la órbita de los u$s7,35 por unidad.

Además es la criptomoneda del Top 100 que lidera el rendimiento semanal acumulado (+0,17%) -en medio de un mercado con cotizaciones con fuertes bajas- y muy por encima de acumulados en el mismo periodo de Bitcoin (BTC, -4.3%), Ethereum (ETH, -4,6) o Solana (SOL, -7,2%).

En el último mes, aunque el volumen de negociación de TON mermó un 11,6%, el sentimiento de los inversores sigue siendo positivo.

La capitalización de mercado subió considerablemente, acompañado de un aumento del 76,3% en el número de tenedores de Toncoin, lo que subraya la fuerte creencia en su potencial a futuro.

Sin embargo, el sentimiento general del mercado es cautelosamente optimista.

Si Toncoin supera la resistencia de u$s7,40, podría volver a probar su máximo histórico en las próximas semanas y llevar el precio hacia los u$s8,60, reforzando los argumentos alcistas.

El criptoinfluenciador "Crypto King" recomendó recientemente TON a nuevos inversores, destacando su infraestructura blockchain rápida y fácil de usar.

If you are starting on crypto, I will strongly recommend you to have a look at $TON / @ton_blockchainSuper early. Super quick. Easy to build.Moreover, run by @telegram .Few more weeks, you will see $TON over 10$ ???? pic.twitter.com/ONRBCFKsmc — Crypto King????????.eth.sol (@cryptosanthoshK) June 11, 2024