La figura de Warren Buffett destaca en el mundo financiero como uno de los inversores más influyentes y respetados.

Desde su conglomerado empresarial, Berkshire Hathaway, sus decisiones no solo moldean su propia fortuna, sino que también establecen pautas en el universo de las finanzas globales.

Una de las posturas notables de Buffett es su escepticismo hacia las criptomonedas.

Siempre ha expresado su desconfianza hacia Bitcoin y otros activos digitales, argumentando que carecen de valor intrínseco y no se alinean con su estrategia de inversión, que se centra en empresas sólidas y rentables a largo plazo.

"Si compras algo como Bitcoin o alguna criptomoneda, en realidad no tienes nada que haya producido algo. Simplemente estás esperando que el próximo compre más caro", ha declarado Buffett en múltiples ocasiones, reforzando su posición contraria al mundo cripto.

Criptomonedas: ¿Warren Buffett reafirma su postura?

La estrategia de inversión de Buffett, basada en la búsqueda de empresas que generen valor a largo plazo, ha sido un pilar fundamental de Berkshire Hathaway durante décadas.

Una de las posturas notables de Buffett es su escepticismo hacia las criptomonedas

No obstante, la aparición de resultados positivos en 2023 provenientes de una inversión específica podría cuestionar su postura ante las criptomonedas.

Durante el año pasado, una de las inversiones más lucrativas para Berkshire Hathaway fue en una fintech brasileña llamada Nu Holdings Ltd.

Esta empresa, propietaria de Nubank, un banco digital con una amplia gama de servicios, incluido el comercio de criptomonedas, experimentó un notable crecimiento en su valor.

Nu Holdings salió a bolsa en diciembre de 2021, recibiendo el respaldo inicial de Buffett y Berkshire durante una ronda de financiación crucial.

La inversión inicial de $500 millones se vio complementada con una adición posterior de otros $500 millones por parte de Buffett, totalizando una inversión de $1.000 millones a principios de 2022.

Los resultados hablan por sí mismos: en 2023, el precio de las acciones de Nu Holdings aumentó un 93%.Estas ganancias extraordinarias convirtieron a Nu Holdings en la joya de la corona en la cartera de Berkshire Hathaway durante ese año.

Nu Holdings salió a bolsa en diciembre de 2021, recibiendo el respaldo inicial de Buffett y Berkshire

Este éxito podría plantear un dilema para Buffett en lo que respecta a su postura sobre las criptomonedas.

Aunque su tradicional enfoque hacia las inversiones ha sido cauteloso con los activos digitales, el rendimiento sobresaliente de Nu Holdings podría llevarlo a reconsiderar su opinión y explorar nuevas oportunidades en el emergente mundo de las criptomonedas.

Los consejos financieros de Warren Buffet para 2024

En primer lugar, el gurú financiero aconseja mantener acciones por al menos 10 años y resistir las fluctuaciones del mercado.

Además, considera que hay que invertir en empresas sólidas para evitar pérdidas de dinero significativas. Buffett aconseja asegurarse de que el precio de compra de las acciones se ubique por debajo de su valor intrínseco.

Es decir, el inversor prefiere activos sub-valuados por el mercado. Para ello, utiliza el análisis de flujo de efectivo descontado para determinar el valor real.

Un ejemplo de esto para Buffett fue Apple, cuyos productos atraen a los clientes y ofrecen servicios que los fidelizan como Apple TV y Apple Music. El patrimonio del inversor ronda los u$s120.000 millones, siendo la novena persona más rica del mundo, y su fortuna se vio favorecida en 2023 por el crecimiento de dicha empresa.

Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de la historia

En esta línea, de acuerdo a un informe de GMA Capital, en 2023 el Nasdaq traccionó el rendimiento del equity estadounidense, a través de actores principales como Apple (+48% YTD), Amazon (+78%), Nvidia (+253%) y Meta (+188%).

Asimismo, el exitoso inversor asegura que es esencial no aferrarse a inversiones perdedoras y controlar el riesgo. Otra clave es invertir solo en negocios que comprendas completamente y evitar decisiones impulsivas.

Las perspectivas económicas para 2024

2024 será un año de prueba para Buffett y para Berkshire Hathaway, su firma de inversiones, debido a la muerte a fines de noviembre pasado de su "otro yo", Charles "Charlie" Munger, coequiper de evaluación y decisión durante más de 60 años.

Buffett considera oportuno tener de 3 a 6 meses de ahorros para cubrir las necesidades de emergencia antes de invertir. Esto resulta fundamental ante las perspectivas de recesión en 2024.

Esta proyección se realiza teniendo en consideración la permanente suba de tasas de la FED para frenar la inflación. Y si bien el titular de la entidad, Jerome Powell, aseguró que no habría necesidad de seguir aumentando las tasas; indicó que es posible que se mantengan altas un tiempo.

En un contexto recesivo, los valores de los activos son más bajos. Por esta razón, el año entrante podría ser un buen momento para comprar acciones generalmente costosas.

De cara al 2024, Buffett tiene algunas acciones económicas en su portfolio que vale la pena considerarlas una opción. Entre ellas están: American Express Company (NYSE:AXP), DaVita Inc. (NYSE:DVA), Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), Charter Communications, Inc (NASDAQ:CHTR), Chevron Corp (NYSE:CVX) y D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI).