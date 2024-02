Mónica Taher, una analista salvadoreña, sostiene que el gobierno de Bukele no modificará la ley Bitcoin, pero sí avanzará con precaución en ese trayecto

Nayib Bukele, defensor de Bitcoin, fue reelegido en El Salvador, enfrentando desafíos ligados a la política cripto.

La Ley Bitcoin, vigente desde 2021, dio forma a una estrategia que incluye leyes, reservas en BTC y la posibilidad de obtener la nacionalidad salvadoreña para empresarios bitcoiners.

Con cinco años más en el cargo, el gobierno de Bukele se enfrenta a 3 grandes desafíos en su política pro-bitcoin. ¿Cuáles son?

La Bitcoin City

La Bitcoin City, el proyecto pro-bitcoin de Bukele anunciado en 2021, representa el principal desafío en su nuevo mandato. A pesar de haberse mencionado hace más de dos años, la iniciativa aún no avanzó a ninguna etapa de construcción.

La visión de la Bitcoin City es crear un entorno propicio para la inversión extranjera en El Salvador, siendo una ciudad casi libre de impuestos y orientada a una economía basada en Bitcoin.

Según la teoría inicial, la construcción de Bitcoin City debió comenzar hace un año, pero aún no hay actividad en el sitio planificado en la costa cercana al volcán Conchagua. Sorprendentemente, el proyecto aún no se formalizó ni registró en el Viceministerio de Obras Públicas de El Salvador.

Estas circunstancias dieron lugar a especulaciones sobre la posible cancelación de la Bitcoin City por parte del gobierno de Bukele, rumores que ya circularon en abril del año pasado.

A pesar de la aclaración de la organización Escape to El Salvador sobre la falsa cancelación del proyecto, indicaron que llevará un tiempo antes de que se materialice la construcción de la Bitcoin City.

Con un nuevo mandato presidencial, la responsabilidad del desarrollo y la realización del proyecto recae en el nuevo gobierno de Nayib Bukele.

Sin embargo, según la analista salvadoreña Mónica Taher, sugirió que el avance deberá realizarse con precaución. "Esa es una de las razones por las cuales ya no se le ve (a Bukele) hablando mucho en X sobre Bitcoin City o los Bonos Volcán", comentó Taher a CriptoNoticias.

Los Bonos Volcán

La formación de la Bitcoin City está vinculada al éxito de los bonos Volcán, los cuales el gobierno de Bukele planea lanzar para financiar sus proyectos.

Estos instrumentos de inversión buscarán recaudar u$s1.000 millones y se utilizarán para financiar la construcción de la ciudad basada en Bitcoin. Aunque anunciados en 2021, los bonos aún no se emitieron, añadiendo otra promesa incumplida en el primer mandato de Bukele.

Este obstáculo se presenta como un importante desafío para su nuevo gobierno. Según la administración, se espera que los bonos Volcán sean lanzados antes de que termine marzo, según la confirmación de la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador.

A través de estos bonos, el gobierno busca atraer inversión privada, ofreciendo un cupón de intereses del 6,50% anual en dólares, pagadero cada enero durante los próximos 10 años.

Las ganancias generadas por estas inversiones podrían ser utilizadas para iniciar la construcción de la Bitcoin City y concretar otros planes aún pendientes vinculados a la política pro-bitcoin de El Salvador, como la edificación de escuelas Bitcoin y la promoción de la educación sobre este activo.

Demostrar que un país puede progresar con una política basada en Bitcoin

El nuevo gobierno de Nayib Bukele enfrenta el reto de demostrar que la implementación de una política basada en Bitcoin puede impulsar el progreso del país, algo que aún no se evidenció de manera significativa.

A pesar del crecimiento en el turismo impulsado por la adopción legal de Bitcoin en El Salvador, señalado incluso por instituciones bancarias como Santander, la nación sigue enfrentando problemas económicos considerables, según Mónica Taher.

"Se prevé un crecimiento económico paupérrimo para el 2024, la inversión se ha estancado debido a la percepción del problema con el estado de derecho y dependemos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país pague su deuda", comentó Taher.

Y agregó que la política de seguridad salvadoreña podría atraer a empresarios extranjeros, respaldando la perspectiva de la calificadora de riesgo Moody's.

Sin embargo, aún no se demostró que la implementación de políticas pro-bitcoin puedan impulsar el progreso del país. Hasta ahora, según Taher, el activo no benefició al 70% de la población ni a los no bancarizados.

Según la analista, el verdadero progreso se probará cuando el Estado promueva la libertad económica para los salvadoreños, alineándose con los principios de Bitcoin, y cuando la ley beneficie a todos, no solo a extranjeros o para fomentar la gentrificación. Solo en ese escenario, según Taher, se considerará un éxito.