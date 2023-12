Hace casi una década, cuando Bitcoin comenzaba a popularizarse, surgió la organización One Coin que buscaba lanzar una moneda digital. Pero todo se trataba de una estafa.

Los nueve acusados de integrar la filial en Argentina fueron liberados en los últimos días bajo el argumento de que cumplieron tres años de prisión preventiva sin haberse confirmado la fecha del juicio penal.

Se espera que a corto plazo se anuncie el inicio del proceso. Todos los involucrados están acusados de conformar una asociación ilícita que promovía una falsa criptomoneda.

Se trata de una de las mayores estafas con divisas digitales de la historia. Ruja Ignatova, la llamada "Cryptoqueen de One Coin", fue la encargada de iniciar el proyecto en pleno auge de Bitcoin, en 2014.

Ignatova aseguraba que su esquema superaría todas las propuestas disponibles en 2016. La búlgara desapareció un año más tarde y su paradero es un misterio. Ni el FBI pudo dar con la jefa de la organización acusada de quedarse con u$s4.000 millones producto de inversiones realizadas por sus víctimas.

One Coin: cómo operaba en la Argentina

El caso One Coin es comparable al tendal que dejó Generación Zoe. En Argentina, la operatoria con sede en Córdoba alcanzó varias provincias (Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Formosa) y se presentaba a través de una membresía que ofrecía a sus usuarios servicios financieros y comerciales.

Luego que cayeran numerosas personas en la red de engaños, la primera denuncia penal fue presentada el 30 de junio de 2020 por el particular Mario Saposnicof, con el patrocinio de Pedro Despouy Santoro.

"Me invitó un periodista conocido de Córdoba. Comencé a participar de reuniones en las que explicaban el modelo. Hablaban siempre de una criptomoneda propia. Mencionaban a Ruja Ignatova como la gran visionaria de esto. Parecía un negocio atractivo. Me sentía cómodo, seguro, confiado y bueno, invertí mucho dinero", confiesa Saposnicof a iProUP.

Los interesados en participar de la "oportunidad" debían hacer una inversión inicial de hasta u$s60.000 para acceder a un kit de información financiera y una cantidad determinada de tokens que se convertirían en One Coin. También se ofrecía el acceso a DealShaker, plataforma para el intercambio de bienes y servicios mediante el activo.

"La idea era anticiparse al lanzamiento de esa criptomoneda. Se iba a hacer pública a nivel mundial y nosotros tendríamos una situación de privilegio. Eso nunca pasó", explica Saposnicof.

Cuando explotó el escándalo de One Coin en el hemisferio norte, los representantes en Argentina se reestructuraron. Como sucede con estos esquemas, pasaron a ofrecer otro negocio: One Coin se convirtió en Zeven Coin. Entonces, los propios inversores comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Al poco tiempo, las promesas se diluyeron.

Saposnicof le cuenta a iProUP que al día de hoy sigue afectado por el impacto de esa desilusión: "El grupo original desapareció y lanzó otra criptomoneda. Todo esto fue traumático. El impacto fue muy grande: complicaron la vida de mucha gente, con todos sus ahorros metidos ahí".

Ruja Ignatova, la búlgara acusada de robar u$s4.000 millones con One Coin

One Coin: cómo sigue la causa

La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba ordenó liberar a los nueve imputados en la causa One Coin.

El fiscal Enrique Gavier señala a iProUP que la decisión se basa en que "no se llegarían a juzgar a los acusados antes de cumplirse los 3 años de su detención. Es el plazo máximo por el cual puede extenderse dicha medida cautelar. El juicio se hará igualmente, pero con los acusados en libertad".

"No tenemos temor a que los imputados queden impunes. A criterio de esta querella sobran elementos probatorios sobre la existencia de asociación ilícita y estafas reiteradas cometidas por esta gente, asumiendo cada uno de ellos particulares roles dentro de la organización criminal", completa Despouy Santoro.

Mientras se aguarda el anuncio de la fecha de inicio del juicio, los imputados tienen prohibido salir de Argentina y se les fijó una caución sobre la que no hay mayores detalles.

"La causa continúa con el trámite procesal: esperamos que la fiscalía termine de investigar cada una de las estafas que forman parte del objeto de la asociación ilícita para que en juicio oral se defina la situación de cada imputado, momento en el que concretaremos también la acción civil de nuestro representado (primer denunciante), en relación a la cual hemos embargado bienes inmuebles de algunos acusados", confía Despouy Santoro.

En este sentido, agrega: "No descartamos una posible reparación del daño a la víctima que representamos en la causa, lo que eventualmente puede beneficiar o mejorar la situación procesal de alguno de ellos".

Ruja Ignatova es investigada por fraude en todo el mundo

El fiscal de la causa detalla que "en caso de que los acusados fueren hallados culpables por los cargos que se les atribuye, pueden ser condenados a penas que van desde un mínimo de 5 años a un máximo de 50 años de prisión".

A todo esto, Saposnicof se muestra conforme con lo actuado por la Justicia: "Lo del fiscal ha sido impecable. Siento que la Justicia responde y busca que esto no quede impune. A pesar del desgaste mental, estoy tranquilo que al menos no siguieron afectando a otra gente. En mi caso sigo lleno de impotencia, uno siente vergüenza de uno mismo".

"Las múltiples estafas ocasionaron perjuicios económicos millonarios. Son varias las víctimas que declararon en este proceso penal, pero se sabe que la organización delictiva, de estructura celular, es mucho más grande y operó en varios países, bajo el liderazgo de Ruja Ignatova, creadora de la supuesta criptomoneda One Coin, materia de fraude a nivel mundial", cierra Despouy Santoro.