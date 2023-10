Dólar, CEDEAR, bonos y más: 12 claves que analizan los gurúes de la City para invertir los pesos antes del balotaje

El dólar futuro da alivio, pero el CCL y el MEP dependerán de las jugadas de Massa los próximos días. Bonos y CEDEAR suben y bajan con las expectativas

Los operadores del mercado festejaron, no el triunfo de Sergio Massa ya que la preferida era Bullrich, pero sí el segundo puesto de Javier Milei, y se sumaron varios movimientos financieros que auguran cierta tranquilidad en lo inmediato.

"Los resultados de los comicios tomaron por sorpresa a la comunidad inversora, que, si bien vaticinaba una segunda vuelta entre el oficialismo y los liberales, no esperaba que sea Massa quién se imponga como primera fuerza a nivel nacional", confía a iProUP Maximiliano Donzelli, Head de Research de IOL invertironline.

Mauro Mazza, Research Manager de Bull Market, la sociedad de la familia de Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, indica a iProUP que "las chances hoy de Massa ganando el segundo round son altas, porque a Milei lo perjudicará un mayor ausentismo o el voto en blanco".

"Se acabó la incertidumbre de Milei ganador en primera vuelta. Eso es positivo para todos los activos locales. También, el hecho de que no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en balotaje es bueno para que no se dispare el dólar", asegura a iProUP Javier Timmerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero.

Massa al balotaje: cómo reaccionó el mercado

El lunes bajó a la mitad el dólar futuro a diciembre, de $1.000 a $595. Y un dato que pareció negativo, que es la caída del precio de los bonos del Tesoro en dólares, en realidad fue positivo, porque se habían pagado fortunas los días anteriores para huir de los pesos.

"Además de la baja del dólar futuro por la mejora de las expectativas, el tipo de cambio CCL con CEDEAR también recortó muy fuerte respecto al viernes", explica a iProUp Héctor Gagliardi, operador de Allaria Ledesma.

En este sentido, considera que "gran parte de los inversores consideraba un escenario en el que Milei fuese electo en primera vuelta e intentara implementar su plan de dolarización, con un tipo de cambio cercano al de la convertibilidad (1.300/1.400 pesos)", considera.

El CEDEAR ETF más operado de la bolsa, que replica el índice de Wall Street S&P 500 (SPY), hoy por hoy es el que mayor volumen registra y el más usado para dolarizar carteras. Este lunes cotizó a u$s949, lo que significó una caída de 7,65% respecto del viernes.

En tanto, "los bonos soberanos iniciaron el lunes con caídas de hasta el 12% en dólares y, en el caso de la renta variable, la mayoría de los ADR de las empresas argentinas se comercializaban con importantes pérdidas en la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Nueva York", precisa Donzelli.

Gagliardi agrega que "los bonos en dólares tuvieron una jornada muy mala, en la que marcaron rendimientos históricos (TIR AL30D, 60%)".

Pedro Cristiá, CFA socio de First Capital Group, analiza a iProUP que "los bonos dollar linked caen porque durante la semana pasada tuvieron una suba desproporcionada, hasta el punto que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de bonos dejaron de tomar comandas, porque carecían de más instrumentos".

Augura que "la caída de precios de los bonos en dólares se atenuará en los próximos días". Javier Casabal, ejecutivo de Adcap Grupo Financiero manifiesta a iProUP que, si Massa y Milei buscan votos moderados y explican más sus planes, los mercados encontrarán un piso de alrededor de u$s25 para el Global 2035 y comenzarán a recuperarse".

El dólar futuro bajó el lunes

Ramiro Castiñeira, de Econométrica, alerta a iProUP: "Los depósitos en pesos del sector privado están cayendo hace dos meses y medio, por el desarme de depósitos a plazo fijo. Bajaron $4,4 billones a precios constantes desde agosto (13% del total). Los pesos salen de Leliqs y van al dólar, presionando para que el tipo de cambio libre siga en alza".

Por este motivo, añade, "no hay duda de que tras el cambio de Gobierno (o antes), Argentina vivirá un fogonazo inflacionario que nos recordará el Rodrigazo de 1975. El país destruyó todo el sistema de precios. Según el REM del BCRA, una encuesta a 40 consultoras, se espera que la inflación trepe a 230% interanual para marzo".

Las 12 claves de los mercados que miran a Massa

Mauro Mazza, de Bull Market, enumera las siguientes dudas que debe despejar el ministro de Economía en los mercados:

1) "Massa no tiene un plan de estabilización conocido. Su equipo de gabinete era de transición, no de permanencia. Aún no hay plan integral para resolver la inflación, Leliqs y cepo. Esperamos que anuncie un equipo. Si bien no mostró grandes expectativas positivas, ese equipo puede tener vínculos estrechos con IERAL (sin Melconian)"

2) "El dólar a muy corto plazo, al alejarse una solución final, favorece la apreciación del peso. Pero el ministro no posee un plan de estabilización conocido (deberá importarlo), no ofrece una salida del cepo, mantiene la posibilidad de mercados muy segmentados"

3) "El dólar a $350 se mantendrá al menos hasta el 21 de noviembre, pero la salida puede ser más violenta que la esperada inicialmente. Massa va a tener que devaluar más que el 18% acordado con el FMI"

Los expertos esperan que Massa anuncie su eventual gabinete económico para dar una señal a los mercados

4) Gagliardi agrega que, hasta el balotaje, "el dólar oficial permanecerá en estos valores. El Gobierno intentará promover más tipos de cambio diferenciales para la exportación y, si esto funciona y el Banco Central logra comprar reservas en el MULC en estas semanas, tendrá margen para mantener el tipo de cambio financiero (CCL/ MEP)"

5. La foto de Massa es positiva para la paridad de todos los bonos en pesos. Asegura un BCRA actuando más allá de diciembre para sostener paridades y rollovers acordados. Pero esto implica un problema para la brecha por la sobre emisión indirecta para financiar al Gobierno

6. Los bonos en dólares deberían recuperarse, aunque afectados por este "vacío" que es Massa. Es posible que asegure financiamiento con China para pagar la renta de enero

7. Mercado de ON: se moverá a la par de los bonos soberanos en dólares

8. "Massa favorece ciertas empresas altamente politizadas, como Edenor, Mirgor, Pampa Holding y, en menor medida, todo el sector bancario, que se aleja de una solución al tema Leliqs como la que planteó Emilio Ocampo, colaborador de Milei", afirma el operador de Bull Market

9. Para Donzelli, conviene posicionarse a futuro en CEDEAR de Pampa Energía (PAMP) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), gracias a que "el panorama político dejó afuera la posibilidad del escenario disruptivo que se pensaba con Milei ganando en primera vuelta".

10. "Los bancos quedaron más rezagados ante una transición no moderada. Una alternativa es Banco Macro (BMA), ya que cuenta con solidez financiera, se beneficiará de las tasas de interés, no sufrió el impacto de la curva CER como otras entidades y su segmento core de ingresos se mantendrá estable", puntualiza Donzelli.

11. El FMI y organismos multilaterales le ayudaron a transitar mientras esperaban un nuevo gobierno, pero ya no será viable seguir pidiendo dólares a cambio de poco o nada, si llega a la Presidencia, y esto posibilita el riesgo de una salida abrupta y desordenada

12. Con Massa, se intensifica el riesgo de un cepo mucho más agresivo en los próximos 30 días y durante el verano. Podría seguir el status quo actual de divisas acotadas, con cupos de cash y obligación de canjes con acreedores

Mazza sugiere "monitorear eventos en el exterior, principalmente la tasa a 10 años de la FED y la resolución del juicio a YPF, en la que el ministro de Economía no ofrece una solución tangible. Deberá emitir bonos masivamente y no está claro de dónde saldría el pago en cash que demandan. Es un problema para la deuda soberana a 12 meses".

Además, remarca que "con un Massa agotando las herramientas para domar el mercado post 19 de noviembre, un Congreso fragmentado, una oposición debilitada y el kirchnerismo parapetado en la provincia de Buenos Aires, no se ve un escenario amistoso para lograr reformas y tomar medidas difíciles durante el verano".

"En el largo plazo, la economía argentina sigue muy vulnerable a cualquier shock interno o externo, no hay un gran margen de maniobra a partir de diciembre y el gobierno deberá implementar las reformas para ordenar la macroeconomía", concluye Gagliardi.