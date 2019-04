Red Link innova: ¿cómo funciona el Cajero Express y el Pago Electrónico Inmediato?

Red Link participará de Expo Red YPF, donde presentará sus nuevas soluciones innovadoras para la banca, con una solución de efectivo en el local y PEI

Red Link, con participación en Expo Red YPF, anunció que presentará sus nuevas soluciones tecnológicas y proyectos relacionados con el Pago Electrónico Inmediato (PEI), sumando nuevas modalidades de pago con beneficios para los comercios.

Asimismo, presentará Cajero Express, un servicio que contempla la instalación de un cajero automático en el comercio, brindando una solución al manejo del efectivo en el local, ya que el cajero se recarga con la recaudación cotidiana.

Cajero Express supera actualmente la instalación de más de 200 cajeros automáticos en comercios de todo el país, y se afianza como la tercera red de cajeros a nivel nacional.

"Queremos afianzar nuestra posición como líder tecnológico y socio estratégico de los comercios, brindando soluciones innovadoras y efectivas para el desarrollo de nuevos negocios. Nuestros desarrollos de Pago Electrónico Inmediato brindan una alternativa de pago con costos competitivos para los locales y con acreditacion inmediata de los fondos en las cuentas designadas", aseguró Jorge Larravide, Gerente Comercial de Red Link.

Además, agregó que el Cajero Express se impuso como solución a pocos meses de su lanzamiento: "Red Link brinda todo su know how y asesoramiento para la instalación de un cajero automático en los comercios, y disponibiliza la marca Cajero Express, para que los usuarios la reconozcan con facilidad y operen con absoluta confianza y comodidad. Este servicio de cara a los usuarios no presenta ningún cargo adicional a su operatoria habitual en cualquier cajero automático".

Larravide participará como orador del panel de Medios de Pago, que será desarrollado por el Director del BCRA, Horacio Liendo.