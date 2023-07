El próximo bull market se aproxima y será de esta forma, según este experto

Dirk Klee, director ejecutivo de Bitcoin Suisse, es optimista con el futuro de Bitcoin y las principales criptomonedas del mercado

El director ejecutivo de Bitcoin Suisse, Dirk Klee, predijo que la próxima carrera alcista del ecosistema cripto se caracterizará por un desarrollo "menos volátil y más estable".

Para el especialista, quien cuenta en su CV con amplia experiencia en firmas como Wealth Management & Investments de Barclays, este escenario favorable será el resultado de una combinación de supervisión regulatoria y el fin de las tasas de interés ultrabajas que inflan burbujas.

Además Klee admitió que el colapso ocurrido en 2022 la industria, con el colapso de plataformas de renombre como FTX, Bittrex y BlockFi, fueron un gran golpe para el sector, pero destacó que las instituciones se están enfocando en el potencial a largo plazo de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

"Las instituciones han agudizado su enfoque sobre cómo hacer una gestión de riesgos adecuada; quiénes son los socios de confianza; qué tan profundo tengo que profundizar en los detalles técnicos para comprender la dinámica", manifestó.

Además Klee se refirió a la necesidad de que Bitcoin alguna vez se convertirá en un medio de intercambio ampliamente aceptado, característica que por el momento no se cumple: "La noción de BTC como medio de pago para transacciones más pequeñas no se ha hecho realidad. No ha evolucionado para el uso diario como comprar un café en Starbucks, ese no es el caso de uso, pero se usa mucho en la industria del lujo".

"Creo que donde los servicios de criptopagos jugarán un papel más importante, eventualmente, es en el comercio electrónico y el metaverso. Ahí es donde va a suceder. ¿Será con su carnicero local? Probablemente no", lamentó.

Dirk Klee

Este experto te anticipa lo que ocurrirá con Bitcoin de cara al próximo halving

En diálogo con iProUP Sebastián Serrano, CEO de Ripio y uno de los mayores expertos en tecnología Blockchain y criptomonedas de la región, brinda su pronóstico acerca de lo que ocurrirá el próximo año con Bitcoin.

El experto es uno de los abonados a la idea de que BTC llegará a cotizar por encima de las seis cifras en los próximos años y no ve como una locura que inclusive llegue al millón de dólares por unidad.

Para Serrano, los próximos dos años serán muy fuertes para el universo cripto y sentó su posición en lo vivido por el sector en ciclos anteriores.

"Los halving suelen ser disparadores. Y para este se va a empezar a ver el fruto de las inversiones que recogió el sector entre 2020 y 2021, cuando se generó una bola de nieve que atrajo a más inversiones al sector", explica a este medio, y resalta que en ese momento el sector acogió más de u$s10 mil millones para diferentes proyectos.

Además, el experto añade que "la conversación en el ecosistema empezará a cambiar seis meses antes del halving", pero para ver los resultados se deberá esperar e imagina a Bitcoin dejando atrás su récord de u$s68.500 por unidad "en 2024 o 2025" y justifica su respuesta en diferentes características que alcanzó el ecosistema.

"A mes y medio del halving anterior, BTC se derrumbó, fruto de la incertidumbre que generó la pandemia", advierte, pero destaca con optimismo que los avances que alcanzó el sector, con mayores desarrollos de tecnología que van desde la escalabilidad, pasando por mayor capacidad de transaccionalidad interna en las diferentes blockchain, dejan atrás los limitantes del pasado, que fueron un techo para el sector.

Bitcoin Lightning Network permite una mayor escalabilidad, con volúmenes de transacciones mucho más altos que Visa o Mastercard

"Ahora entramos con escalabilidad en BTC a través de Lightning Network, protocolo pensado para mejorar la escalabilidad del Bitcoin, y que da mayor capacidad a la red para hacer pagos y ahora está integrado en muchas wallets y exchanges y Ripio también la incorporó", valora.

Además, el experto le guarda un lugar en la ecuación a la especulación, "que en los criptoinviernos reduce las inversiones, pero en los bull market (tendencia de tipo alcista) tira para arriba. No tiene término medio".

"Por estos motivos en el ciclo que viene, veo un momento muy interesante", concluye Serrano.