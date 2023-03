La colección de NFT más popular en Ethereum desembarcó de forma inesperada en otra red: qué pasó

Bitcoin Apes es el nuevo clon de la colección de tokens no fungibles (NFT) popular en Ethereum, Bored Ape Yacht Club, que fue lanzada en la red Bitcoin, creada por Satoshi Nakamoto.

A pesar de no ser una colección oficial (es decir, los tokens no emitidos por la empresa Yuga Labs), las imágenes de los Bitcoin Apes son réplicas precisas y de alta resolución de los originales en Ethereum.

Leonidas, cómo se identifica el especialista en tokens no fungibles, detalló que se gastaron más de 36 bitcoins, aproximadamente unos u$s1.000.000 en comisiones de transacción para emitir estos tokens.

También, incorporaron 1,46 GB de información adicional a la blockchain de bitcoin.

Los creadores de Bitcoin Apes conservan el anonimato, ya que ni el sitio web, ni en la cuenta oficial de Twitter y ni en el canal de Discord aparecen sus nombres.

Sin embargo, se muestran muy activos y constantemente comparten información a través de estos canales.

Los precios de los Bitcoin Apes varían ampliamente en el momento de esta publicación, desde pocos satoshis hasta 10 bitcoins. Un ejemplo de esto es el NFT Ordinals número 579.894, que se muestra a continuación y se ofrece por 10 bitcoins.

Actualmente existen al menos cinco marketplaces donde se pueden adquirir estos tokens coleccionables:

En septiembre de 2021, Sotheby's vendió una colección de 107 BAYC NFT compuesta por 101 Bored Apes y seis Mutant Apes por u$s24,4 millones.

Se trató de la tercera venta de arte NFT fuera de la cadena más alta en una casa de subastas hasta la fecha, después de las piezas NFT de Beeple.

En noviembre, un aumento de las ventas de OpenSea pareció estar relacionado con un incremento de más de 900% en el volumen de ventas de NFT de BAYC y MAYC, probablemente debido a compradores famosos como Jimmy Fallon, Post Malone, que presentó NFT de BAYC en un vídeo musical y en las portadas de Bored Ape y Mutant Ape de la revista Rolling Stone.

Thrilled to have collaborated with @RollingStone on their first-ever NFT covers. Auctions for these two 1 of 1's close Monday on @SuperRare:BAYC: https://t.co/MrW9yK2w1PMAYC: https://t.co/lk7WxZP5jK pic.twitter.com/lU9kbsWnje — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) November 13, 2021