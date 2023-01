Japón redobla la apuesta y confirma que "inició los trabajos" para regular los NFT

El país nipón acaba de publicar por intermedio de su agencia tributaria un documento para definir pautas respecto a los NFT. Todos los detalles

Japón pone el pie en el acelerador y comienza a definir las pautas para la tributación que deberán acatar los creadores de NFT (token no fungible).

El documento resume el tratamiento fiscal general de los NFT y ofrece pautas para los casos en los que se aplica el impuesto al consumo.

La Agencia Tributaria de Japón también prevé las pérdidas por el acceso no autorizado de un tercero.

Para el caso de una persona que cree un NFT y lo venda a un tercero, se entenderá como distribución primaria.

En el caso de reventa, o distribución secundaria, la ganancia quedará sujeta a impuestos, según establece la normativa.

En este caso, el concepto se clasifica como "cesión de derechos relacionados con la visualización de arte digital".

El arte NFT crece de forma exorbitante y Japón confirma que ya inició los trabajos para regular la creación de nuevos tokens

Japón trabaja en la clasificación para la regulación de los NFT

Además, los ingresos generados por la transacción tendrán la categoría de "ingresos comerciales" si se trata de ventas primarias.

En el caso de ventas secundarias son "ingresos de transferencia". En ambos casos, el impuesto generalmente se impondrá sobre la cantidad después de deducir los gastos de los ingresos.

Las autoridades niponas adelantaron que también se indicará aquello que se considere gastos para los creadores de NFT, con los "costes necesarios para componer el NFT" a partir del arte digital.

Yen digital: el proyecto que EE.UU. mira de reojo

Además, Japón prepara el lanzamiento de su propia moneda digital de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), que saldrá próximamente.

Las autoridades confirmaron que a principios de 2023 iniciarán las pruebas del yen digital, de la mano del Banco de Japón (BoJ) y varias instituciones financieras del país.

Los primeros ensayos tendrán el foco en la evaluación del funcionamiento de la CBDC, y en la identificación de posibles inconvenientes en los depósitos y en los retiros.

Japón prepara su Yen Digital

Además, analizarán el sistema digital, y si es capaz de marchar en panoramas adversos como desastres naturales o en zonas sin acceso a internet.

Si bien no se especificaron cuáles van a ser las entidades financieras que participarán en el lanzamiento, un informe del medio local Nikkei indicó que se trataba de "tres megabancos" regionales.

Te puede interesar Nuevo negocio cripto para ganar (casi) sin poner plata: estos son los requisitos y el paso a paso para entrar

Las instituciones que podrían identificarse con esa descripción serían el Mitsubishi UFJ Financial Group, el banco más grande del Japón, el Sumitomo Mitsui Financial Group y el Mizuho Financial Group, según sugirió CoinDesk.