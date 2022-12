Conocé las 9 claves del acuerdo para intercambio de información con EE.UU. publicado por el Gobierno

El acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos generó dudas y no será un "borrón y cuenta nueva". Conocé los detalles

Con la posible ley de blanqueo para acompañar el acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos, la ley generó dudas debido a que el borrador que trascendió no sería un verdadero "borrón y cuenta nueva".

Aunque el acuerdo con EE.UU. permitirá a la AFIP hacer ajustes para atrás por evasión hasta 2018, el blanqueo contará con fecha de corte que no se conoce.

El socio de SDC Asesores Tributarios, Sebastían M. Domínguez, informó que podría ser la de vigencia del blanqueo.

Por cierto, el nuevo proyecto de blanqueo tendrá un alcance amplio para todo tipo de bienes tanto en el país como en el exterior, con alícuotas a determinar variables en función del momento del acogimiento, sintetizó César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

Para Domínguez las 6 claves del proyecto de blanqueo del Gobierno, respaldado en una iniciativa del senador Oscar Parrilli, son las siguientes.

Cámara de inicio del blanqueo para el intercambio de información

¿Se va a sancionar una ley de blanqueo?

Una ley de blanqueo deberá tener como origen la Cámara de Diputados, ya que crea un impuesto especial.

La ley de blanqueo con media sanción del Senado sería inconstitucional.

El proyecto de ley del senador Parrili, que obtuvo media sanción en la Cámara alta, sería inconstitucional si se convirtiera en ley.

Acá, habrá que resolver si el oficialismo tendrá quórum para tratar un proyecto de blanqueo y luego, los votos necesarios para aprobarla.

La disputa con parte de la oposición en el último intento de sesión, pone en duda que se pueda llegar a sancionar una ley de blanqueo antes de fin de año como quiere el Gobierno.

A su vez, algunos diputados radicales se apresuraron a asegurar que no apoyarán un blanqueo.

Urgencia del blanqueo para el intercambio de información

¿Por qué es importante para el Gobierno sancionar una ley de blanqueo rápidamente?

Si bien el acuerdo de intercambio automático de información con los Estados Unidos se firmó, no implica que la información será recibida en 2023.

Para poder cumplirse, antes deberá pasar por pasos previos y ambos Estados tendrán que reconocer que el otro cumple con todos los estándares para enviar la información.

Sergio Massa firmó un acuerdo para detectar cuentas sin declarar de argentinos en los Estados Unidos.

Por lo tanto, está la posibilidad de que los futuros ajustes fiscales y recaudación que podría generar esta nueva información automática recién impacten durante el próximo gobierno.

Con este fin, el Gobierno busca crear temor y sensación de control para que los contribuyentes ingresen al blanqueo generándoles recaudación en los primeros meses del año.

También, el Gobierno incorporará un incentivo para repatriar activos financieros razón por la cual además pretende que ingresen dólares.

El alcance del blanqueo y el impuesto especial

¿Cuál sería el alcance del blanqueo que se propone?

El blanqueo incluye dinero en efectivo, saldos de cuentas bancarias, portafolios de inversión, criptomonedas, inmuebles, muebles y otros bienes incluyendo créditos, tanto en el país como en el exterior.

No es solamente para cuentas bancarias e inversión abiertas en los Estados Unidos.

Ahora bien, no libera de todos los rendimientos, bienes, etc. que se tuvieron con anterioridad y no se blanquean, tal como hacía el blanqueo del expresidente Mauricio Macri.

Sergio Massa y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

Es decir, no representa un borrón y cuenta nueva.

¿Cuál va a ser el impuesto especial a pagar?

El documento no informa cuáles son las alícuotas, sino que ofrece rasgos de fechas donde las mismas se incrementarán.

La alícuota especial se aplicaría para los blanqueos hasta el 31/03/2023. Después, se duplicaría para quienes ingresen entre abril y junio del año próximo, y se cuadruplicaría para quienes lo hagan entre julio y septiembre.

Para la construcción el esquema será similar, y siguiendo el paralelismo, el impuesto especial podría ser de 5%, 10% y 20%, según la etapa.

Los impuestos que ingresarán en el blanqueo

¿Se va a exigir la repatriación de activos financieros que estén en el exterior?

Quienes repatríen un porcentaje que se determinará, el documento indica que aplicará la alícuota especial para bienes en el país. Mientras tanto quienes no lo hagan, deberán aplicar alícuotas incrementadas.

Por lo tanto, no habría obligación de repatriar, sino que la consecuencia de no hacerlo sería pagar un impuesto más alto.

Se puede blanquear sin traer los dólares pero se pagará más alícuota.

¿Qué impuestos liberará el blanqueo y que impuestos no liberará?

Se liberarán los impuestos a las Ganancias, Internos, IVA, sobre los Bienes Personales y la contribución especial sobre cooperativas.

Así, no se liberaría el impuesto a las salidas no documentadas, el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) ni el impuesto al cheque.

"Es importante que se incorpore al proyecto la liberación de estos impuestos, porque de lo contrario, el blanqueo generaría ajustes en otros impuestos por los bienes exteriorizados, situación no razonable", comentó Domínguez.

Además se debería incorporar un artículo donde las provincias, CABA y municipios establezcan blanqueos similares, por ejemplo para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Litvin consideró que tampoco queda liberado con este blanqueo el Aporte Solidario, conocido como impuesto a la riqueza.

Los beneficios para los monotributistas y las provincias

¿Hay algún beneficio especial para monotributistas?

El documento establece que los monotributistas podrán blanquear hasta el equivalente a u$s50.000 en efectivo a la mitad del costo del blanqueo si encuadran en determinadas condiciones.

Los monotributistas podrán blanquear hasta el equivalente a u$s50.000 en efectivo.

¿El blanqueo será el más éxitoso?

Desde el Gobierno apuntaron constantemente a quienes ingresaron durante el gobierno de Macri, que incrementaron la presión tributaria desde 2019, cambiando constantemente las reglas de juego, entre otras cuestiones.

Por esta razón, es poco probable que, si se sanciona, este nuevo blanqueo se convierta en el más exitoso.

La postura del Gobierno sería crear temor y sensación de control por la firma del acuerdo de intercambio de información firmado con los Estados Unidos para lograr que ingresen dólares por quienes no quieran pagar las alícuotas incrementadas.

Por el momento, habrá que esperar a la letra del proyecto de ley para conocer los detalles y analizar en profundidad las condiciones del mismo para estimar las adhesiones que obtendrá.

¿Cómo influirá el blanqueo en la coparticipación a las provincias?

Más allá del título rimbombante: Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el FMI, lo cierto es que tan sólo 20% se destinaría a un fondo específico para la cancelación de la deuda con el FMI, advirtió Litvin.

El 80% restante irá a subsidios y programas de dudoso cumplimiento y control como sucedió con el Aporte Solidario, consideró.

Y las provincias pierden su porcentaje de coparticipación por los impuestos que se liberan con este régimen y no recibirán ningún ingreso por la recaudación futura, aclaró.

El gobierno atemoriza con el intercambio con EE.UU. y ofrece el antídoto para solucionar el problema para aquellos que no tienen declaradas las tenencias, concluyó.