Microsoft redobla la apuesta y se hace cargo de esta saga histórica hasta 2032

Microsoft hizo oficial su oferta a Sony para mantener Call of Duty en consolas PlayStation durante 10 años tras la adquisición de Activision Blizzard

El gigante Microsoft adquirió un compromiso a diez años para llevar Call of Duty a Nintendo después de la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King.

"Microsoft está comprometida en ayudar a llevar más juegos a más gente, sea como sea que elijan jugar", mencionó Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gamingel, en su mensaje en la red social.

El representante de Xbox no menciona en ningún momento a Nintendo Switch, por lo que no queda claro si el lanzamiento de Call of Duty en Nintendo será para la consola híbrida o para un hardware futuro de la marca japonesa.

Tampoco especifica si se tratará de los juegos de la serie principal intactos (con las concesiones gráficas esperables), adaptaciones de los mismos como ocurría en la época de Wii, o una versión para Nintendo de Call of Duty Mobile y el venidero Call of Duty Warzone Mobile.

El plan sería estrenar los juegos de Call of Duty en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo simultáneamente.

Call of Duty por Diez años

Internamente, la serie se abordaría de manera similar al éxito multiplataforma de Mojang.

Call of Duty, uno de los juegos emblema de PlayStation

"Hacemos esto también con Minecraft, donde realizamos trabajos específicos para que el juego funcione bien en Nintendo Switch y en su chip, y la plataforma se admita completamente. Hacemos lo mismo cuando lanzamos [Minecraft] en PlayStation 5".

Y agrega: "Minecraft y Call of Duty son juegos muy diferentes", subrayó.

"Pero en lo referente a cómo llevas juegos a Nintendo y cómo administras un equipo de desarrollo que apunta a varias plataformas, esa es una experiencia que ya tenemos", añadió.

El acuerdo depende de que Microsoft cierre su adquisición de Activision Blizzard Inc. por u$s69.000 millones, comentaron desde la empresa con sede en Redmond, Washington.

La duración del acuerdo puede extenderse después del período inicial y Microsoft se compromete a ampliar la cantidad de plataformas en las que las personas pueden jugar, mencionó el jefe de Xbox, Phil Spencer a Bloomberg News.

Microsoft también acotó que se ha comprometido a ofrecer Call of Duty en la plataforma Steam de Valve Corp. al mismo tiempo que se lanza en Xbox.

Microsoft pelea por llevar a Call of Duty a Nintendo

Llegar a más pantallas: el objetivo de Microsoft

Los ejecutivos de Microsoft tienen previsto reunirse el miércoles con la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, Lina Khan, y otros comisionados para presentar su caso final en apoyo del acuerdo.

"Nuestra intención es ser más relevantes en más pantallas. Tenemos una idea bastante buena de cómo construir una relación beneficiosa para todos con Nintendo y, francamente, con Sony", completó Spencer.