Evaluando opciones: qué es un fondo común de inversión y cómo funcionan

Dentro de las variantes que existen para resguardar tus ingresos y ganancias, los fondos comunes de inversión se presentan como una opción a considerar

Si bien hay determinadas inversiones que requieren mucho tiempo o grandes cantidades de dinero, los fondos comunes de inversión se presentan como una opción rentable y que tiene muchas flexibilidades, incluso mayores a las que posee un plazo fijo.

¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?

Un fondo común de inversión es un tipo de activo en el que las personas invierten de forma colectiva con el fin de obtener una rentabilidad que, de manera individual, les sería muy difícil de concretar.

Para comprender mejor esta definición, utilizaremos un ejemplo. Supongamos que tenés u$s2.000 atesorados y te enterás que los departamentos en la costa están generando enormes ganancias a sus dueños, concretamente del 6% anual en dólares.

Fondo común de inversión: cuáles son los más interesantes para invertir desde Argentina

Probablemente te interese invertir, pero con ese dinero te sea imposible comprar un departamento en la costa ya que superan los u$s 30.000.

Obviamente el precio dependerá de la zona, los metros cuadrados del departamento, entre otros factores. Sin embargo, para nuestro ejemplo tomaremos como referencia u$s 30.000.

En este caso, con los u$s2.000 podrías comprar una fracción del departamento. Ahora si pudieras juntar a vecinos, familiares y amigos, podrían comprar entre todos el departamento y repartirse las ganancias según el monto que contribuyó cada uno.

En tu caso, al invertir u$s2.000 te correspondería el 6,66% del departamento, por lo que, de las ganancias obtenidas, gastos, entre otros factores causantes de ganancias y pérdidas del inmueble, sería multiplicado por ese porcentaje.

Los REITS inmobiliarios permiten participar en el mercado inmobiliario con poco dinero

Sin embargo, esto sería muy engorroso, ya que en el medio podrían ocurrir peleas, quizás algún vecino o amigo quiere recibir el total de lo que invirtió porque le surgió un gasto imprevisto, etc.

Ni hablar si esto se elevaría a grandes escalas en las que invertirían en 10 departamentos ubicados en distintas partes del mundo y se involucraría a una mayor cantidad de personas.

Los fondos comunes de inversión justamente resuelven este conflicto y lo hacen de forma automática: un administrador, generalmente grandes empresas, reúnen los fondos de los interesados y hacen las inversiones en dichos activos.

El capital se divide en fracciones llamadas "cuotapartes" con un funcionamiento similar a las acciones en una empresa. Las personas participan de las ganancias, o eventuales pérdidas, según el dinero que aportaron.

Por ejemplo, si se invirtió $100.000 y el fondo dio ganancias del 5% en ese mes, este inversor recibiría $5.000 de ganancias (generalmente se revalorizan las cuotapartes).

Cuáles FCI recomiendan los expertos

Expertos consultados por iProfesional citan que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central entre las principales consultoras económicas del país, estiman que la inflación del año cerrará en 90,2%.

Ante este panorama, desde InvertirOnline (IOL) y Adcap Asset Management brindan sus recomendaciones para que cada perfil de inversor para tener una variedad importante de papeles, con una alta ponderación de instrumentos que ofrezcan cobertura por inflación y también con instrumentos financieros que cubran de una eventual devaluación.

"Para estar mejor posicionado y captar el mayor retorno potencial, dentro del actual entorno macroeconómico de Argentina, nuestra principal recomendación para los inversores es que tengan una cartera diversificada de fondos comunes de inversión (FCI), de manera de tener los pesos a resguardo de los dos fenómenos más importantes en este momento del país: la inflación y el salto del dólar", explica Damián Koltan, CEO de Adcap Asset Management.

Desde IOL agregan que "si tenemos en cuenta este escenario, podemos observar que los fondos comunes de inversión nos pueden ofrecer un buen rendimiento de cara a los próximos meses. Estos son instrumentos muy útiles para armar un portafolio equilibrado con una inversión mínima, además, al ser administrados por profesionales, tienen la ventaja de que no es necesario contar con mucho conocimiento previo para invertir en ellos".

La cartera que proponen los expertos tiene una participación del 50% en renta fija, un 45% en renta variable y un 5% en liquidez.

En lo que respecta a la participación en renta fija, proponen al fondo común AdCap Renta Dólar, que busca generar intereses utilizando instrumentos en dólares y tiene una TIR del 10%.

Expertos tiene una participación del 50% en renta fija, un 45% en renta variable y un 5% en liquidez.

Está diversificado en varios instrumentos de renta fija en dólares, con un 18% en bonos subsoberanos, un 23% en ONs argentinas, un 44% en ONs de Brasil, y un 15% en liquidez.

Luego sugieren el AdCap pesos plus, FCI que posee un rendimiento esperado en tasa nominal anual del 65%, por lo que es una alternativa con un rendimiento "similar" al plazo fijo tradicional.

Por último, los expertos señalan el FCI Adcap Balanceado 2, el cual permite al inversor obtener exposición a instrumentos CER con vencimiento más largo y la mayor participación del fondo Renta Dólar, el cual invierte en Obligaciones Negociables.

¿Cuánto se gana con los fondos comunes de inversión?

Como vimos en el ejemplo anterior, las ganancias son muy variables. Esto se debe a que, a diferencia de otro tipo de activos como las cauciones, se desconoce cuánto dinero se obtendrá tanto de manera mensual como anual.

Si bien existen empresas que dicen rendimientos anuales aproximados, estos no dejan de ser simples aproximaciones y estimaciones, pero para nada son el valor exacto. Otro dato a tener en cuenta es que, si bien en el pasado un fondo común de inversión pudo obtener un gran rendimiento, no significa que actualmente o en el futuro se vuelva a repetir dicho comportamiento. Es decir, los rendimientos pasados no garantizan ni suelen influir en los rendimientos futuros.

Te puede interesar AFIP refuerza su "operativo Bitcoin": notificó a miles de usuarios y avanza en el embargo de cuentas cripto

También es importante recordar que la diferencia entre los FCI más estables, como el ejemplo de Galileo Ahorro, con respecto a los más volátiles, como fue el caso de Galileo Acciones, son principalmente de la posible variación en sus precios, pero no significa que se pueda anticipar los intereses como en activos de renta fija como el plazo fijo, indicó iProfesional.