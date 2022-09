¿El sueño de la casa propia un poco más cerca? descubrí cómo inscribirte al Plan Procrear II

La nueva edición del programa de viviendas está en marcha y en apenas un día se anotaron 10.000 personas. Toda la información y detalles

El 21 de septiembre arrancó la inscripción al programa Procrear II para acceder a una vivienda en distintos desarrollos urbanísticos ubicados en 18 provincias de todo el país.

En esta edición se entregarán 900 viviendas en Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre todas las personas que se anoten y efectivamente cumplan con los requisitos pedidos, se realizará un sorteo para determinar quienes podrán acceder a alguna de las viviendas de esta edición.

El programa Procrear II ofrece acceso a créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas. La tasa que rige las cuotas toma la fórmula Casa Propia y se actualiza a partir del menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

La última edición de Procrear II se sorteó el pasado 12 de julio. Los que se anotaron aquella vez y no salieron sorteados, pueden inscribirse nuevamente. Sólo están excluidos por los que fueron beneficiarios en algún sorteo en los últimos diez años.

Procrear II: requisitos

Para anotarse en el Procrear es condición que ni el titular ni la cotitular tengan bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios.

Comienza una nueva edición del programa Procrear

También es requisito contar con DNI, ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país y tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Además hay que acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto los solteros, y presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Otro de los requisitos es demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente -entre uno y diez Salarios Mínimo, Vital y Móvil-.

Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.

Es requisito demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada. También se pide no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.

También es requisito no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por orden judicial; no tener juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no contar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

El 21 de septiembre comenzó la inscripción para el programa

Puede anotarse una persona sola, el titular, o junto con su pareja, que figurará como cotitular. Esto es válido para matrimonios, parejas con unión convivencial o unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por ambos.

Más de 10.000 inscriptos

Luciano Scatolini, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, resaltó que "en pocas horas se inscribieron más de 10.000 personas para acceder a 904 viviendas en 18 provincias".

"Hoy tenemos en Procrear más de un millón de argentinos y argentinas que se han inscripto para cada uno de los sorteos que se han ido realizando para desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, construcción y ampliación de viviendas", expresó Scatolini en declaraciones a Télam Radio.

Scatolini destacó que, desde el relanzamiento de Procrear, sobre el total de argentinos y argentinas que se anotaron "casi 200.000 han resultado ganadores".

"Todas las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer en la página web de Procrear y los únicos requisitos son que no sean propietarios de otro inmueble y que puedan demostrar ingresos, ya sea como monotributista o como personas que están con trabajos en relación de dependencia", aclaró.