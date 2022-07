¿Batakis impondrá restricciones al turismo?: "Viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo"

La nueva ministra de Economía se refirió al cepo y a los dólares que se utilizan para el turismo y compras en el exterior. ¿Qué fue lo que dijo?

Tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, todos los rubros que están ligados directamente al dólar entraron en incertidumbre.

Tras el aumento del dólar libre al comenzar la semana, el turismo tuvo que detener gran parte de sus actividades, por lo que la nueva ministra Silvina Batakis brindó polémicas declaraciones sobre el cepo y los dólares que se utilizan para el turismo y compras en el exterior.

En este contexto, Batakis enfatizó que "cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos".

"Eso no quiere decir que vayamos a implementar medidas actualmente", añadió.

No obstante, advirtió que "el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo".

El turismo versus la generación de trabajo

"Por supuesto que la economía siempre genera tensiones. Para eso está un ministro, para articular y destrabar los nudos. Cuando nosotros importamos productos finales del exterior, lo que estamos importando básicamente son puestos de trabajo que se generaron en otros países", aseveró la funcionaria.

Batakis remarcó que "todas las personas tienen derecho a vacaciones -que son un derecho de un gobierno peronista- pero tenemos que administrar las reservas para que el país crezca", y adelantó que "vamos a tomar todas esas medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos".

A su vez, la ministra no tuvo problemas en relacionar la salida de los dólares con el Mundial Qatar 2022: "tenemos un Mundial en el medio y eso demanda muchas divisas del Banco Central. Es atendible la gente que tiene posibilidades de ir al exterior, pero es más atendible generar puestos de trabajo, que después generan ingresos para otro eslabón de la cadena".

Estos comentarios llegan luego de que muchas agencias de turismo decidieron pausar la venta en pesos por el panorama cambiario incierto que generó la salida de Guzman del Ministerio de Economía.

Ya son varias las agencias de turismo que suspenden las ventas.

Agencias de turismo, preocupadas

"Por poner un ejemplo, un prestador toma $1.000 con el dólar oficial a $230 (dólar oficial más impuestos), mañana va al banco a realizar el pago en dólares, y el dólar ahora lo paga a $260, ese prestador irá a pérdida", explicó a iProfesional Andrés Deya, vicepresidente 1º de la Federación Argentina de Asociaciones de Viajes y Turismo (Faevyt).

Otro vendedor de una agencia de viajes mayorista apuntó que cada vez que sucede un cambio político importante, como la renuncia de un ministro, las ventas en pesos se pausan o se ralentizan.

"O preferimos no vender o tomar compras en dólares, porque de esa forma nos aseguramos no perder dinero", explicó, y añadió que no cree que esta situación dure más de una semana, ya que con la nueva designación y con el correr de los días, el panorama se irá aclarando y el valor del dólar se estabilizará.

El principal miedo de las agencias mayoristas es que el peso sufra una devaluación repentina que afecte directamente en sus bolsillos.

Respecto a la situación de los usuarios, el operador aseguró que a este sector no le afecta mucho la cuestión porque en general los viajes al exterior se planean con anticipación, por lo que esos viajes ya estaban comprado. Sin embargo, remarcó que en estos días bajan las ventas ante el miedo de los argentinos de que el precio del dólar se dispare, por lo que eligen esperar para viajar al exterior donde tendrán que gastar en dólares.

