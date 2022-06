Pelear a la inflación: ¿cómo comprar ropa y tecnología en el exterior evitando los impuestos?

Los aumentos derivados de la inflación hacen que vuelva a ser conveniente comprar afuera. Cuánto se puede ahorrar y en qué conviene hacerlo.

La inflación no deja de crecer en Argentina y la ropa es uno de los que más está afectado por ella. Según el INDEC entre los rubros que no dejan de aumentar, está el de la indumentaria y viendo el índice de abril elaborado por dicho organismo, la vestimenta y el calzado subieron de precio en un 9,9%, tres puntos por encima del nivel general de precios del mes, que se situó en el 6%.

Cómo afecta la inflación al costo de la vestimenta

Esto hace que comprar un vestido Zara o H&M sea más accesible en Estados Unidos que en Argentina, según la consultora FMyA. Este informó destacó que un jean Levi's en Argentina cuesta poco más de u$s 100, un vestido Zara u$s 65 y un par de zapatillas Nike unos u$s 120.

Con la tecnología pasa algo similar: Argentina es el país más caro para comprarla según un estudio del año pasado que hizo Grover, una startup alemana que alquila productos tecnológicos. Al comparar el precio de los dispositivos más populares en 50 países, tanto en tiendas físicas como online se encontró que Argentina es la primera del ranking, con una desviación total del costo medio de 67,3%.

Esta cifra se puede explicar por los impuestos, la inflación y el tipo de cambio alto, variables que aumentaron en los últimos seis meses por lo que es posible que la diferencia sea todavía mayor.

La diferencia es tan grande que es más conveniente comprar los productos al exterior, para lo que existen algunas alternativas interesantes.

Cómo comprar ropa y tecnología a precios más baratos.

Una empresa que permite comprar más barato es Aerobox, la cual trae al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente. Esta empresa es de tipo courier y transporta productos para empresas como Amazon, eBay, Walmart y otros.

No se deben hacer trámites de AFIP ni de Aduana, hay garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a unos $120 por cada dólar.

Todas las compras son centralizadas en la oficina que Aerobox tiene en Miami, y, desde allí se envía a cualquier lugar de Argentina. Al tener presencia en ambos países, se simplifican las compras y la atención en caso de cualquier inconveniente. Aerobox cobra un porcentaje por envío que varía según el rubro, peso y otras variantes.

En Amazon, por caso, la indumentaria tiene costos considerablemente más bajos que en la Argentina; incluso al tomarse el valor dólar.

Algunas camperas de hombre se consiguen, sumando todos los impuestos, por unos $3.000.

Con respecto a las notebooks, se pueden encontrar ofertas de computadoras de alta gama a $20.000 o $30.000 menos que en el mercado local.

Como ejemplo se puede ver esta computadora Lenovo con un precio final en pesos de $128.046 mientras que en Argentina se consigue por $156.999.

En el caso de Levi's, en la tienda oficial un jean de hombre puede conseguirse por poco más de $8000.

En ropa para chicos, un conjunto para bebés termina costando unos $5.000 en moneda local, según informó el sitio Cronista.com.