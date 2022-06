iProUP | Economía Digital | Desplome total

"Es un baño de sangre", asegura el CEO de Binance sobre el actual mercado cripto

Las criptomonedas no escapan a la tendencia bajista, y los mercados se desploman, cayendo bitcoin por debajo de los u$s 20.000 y Ethereum a casi u$s 1.000

Por iProUP • 11.09hs • Economía Digital 18.06.2022