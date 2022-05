Hay indicadores que señalan que bitcoin no caería a menos de u$s20.000: cuáles son

Tal vez sea una bueba noticia en medio de tanta amargura: un indicador histórico indicaría que bitcoin no caerá por debajo de los u$s 20.000

Lo cierto es que desde su máximo hace unos meses, bitcoin no para de caer, y muchos tiene el miedo de que la caída no tenga límites. Pero hay un indicador que demostraría que el piso es de u$s 20.000

El indicador es la media móvil semanal 200. O sea, el promedio de 200 semanas que va variando según las fluctuaciones del precio. En este momento, dicho indicador está sobre los 21.000 dólares.

Eso podría ser un indicador a futuro también, porque como reflejan datos de TradingView, solo un par de veces ha cruzado a la baja, con fuerza, el nivel de ese promedio. Fue en pleno colapso pandémico de marzo de 2020 y duró poco más de una semana.

La línea azul representa la media móvil semanal 200. El circulo amarillo marca la caída de marzo de 2020. Fuente: TradingView

Antes de eso, ocurrió igualmente por un par de semanas entre agosto y septiembre de 2015. Un tercer ejemplo de ese cruce se dio en diciembre de 2018. Pero no fue lo suficientemente significativo.

Otro detalle que indica que no caería por debajo de 20.000 es que esa media móvil se ha mantenido al alza históricamente pese a las fluctuaciones del mercado.

La influencia del halving

La marca de 20.000 dólares también representa el máximo histórico correspondiente al ciclo de mercado anterior. Tras el halving de 2020, hasta ahora ha habido un tope sobre los 69.000 dólares. Y en el anterior, el máximo había rondado precisamente los 20.000.

Nunca en la historia, el precio ha caído por debajo del máximo del ciclo anterior. Por lo tanto, una caída de BTC por debajo de los 20.000 dólares sería todo un reto a la breve historia de la criptomoneda, indicó Criptonoticias.