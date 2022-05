Bitcoin sigue en caída y toca valores mínimos de los últimos 10 meses

Los especialistas aseguran que esta última caída de precios podría marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista del mercado

El Bitcoin (BTC) tocó hoy los u$s$ 32.919, el nivel más bajo desde el 24 de enero y a menos de u$s 1.000 de su piso desde julio de 2021, y se apresta a cerrar su sexto cierre de semana consecutivo en caída, de la mano de un mercado de renta variable que también atraviesa una fuerte corrección.

El desplome de la criptomoneda más importante arrastra al resto del mercado cripto, que acumula una caída promedio de 35% en las últimas seis semanas y más de 50% desde noviembre de 2021.

Bitcoin se había mantenido entre u$s 35.000 y u$s 46.000 durante los últimos dos meses, por lo que la última caída de precios podría marcar el comienzo de una nueva tendencia del mercado.

El bitcoin está en plena caída

Golpe de la FED a Bitcoin

La moneda digital más grande cayó el jueves hasta 11% a u$s 35.611, la mayor caída intradía desde el 21 de enero, movimiento que parece aún no haber terminado después de que la Reserva Federal estadounidense (FED) subiera las tasas el miércoles, como forma de combatir una inflación que tocó máximos en 30 años.

"Los inversionistas están nerviosos porque la Fed continúa aumentando las tasas de interés después del aumento de 50 puntos básicos", dijo Jason Lau, director de operaciones de la bolsa Okcoin con sede en San Francisco, a Bloomberg.

"El potencial de aumentos de tasas adicionales hace que la trayectoria de la economía global sea incierta", agregó

En un entorno de tasas más altas, la corrección de los activos de riesgo, como Bitcoin y acciones de empresas -sobre todo tecnológicas- comenzó a tomar forma en los últimos meses.

De hecho, Bitcoin se negoció en gran medida junto con las acciones tecnológicas: tanto la moneda como el Nasdaq 100 alcanzaron máximos históricos en noviembre y han estado en un camino volátil a la baja desde entonces, a punto tal que el Nasdaq 100 cayó por quinta semana consecutiva.

Criptomonedas en caída

David Duong, jefe de investigación institucional de Coinbase Global Inc., argumentó que muchos vientos en contra enfrentan las criptomonedas y otros mercados este año, incluidas políticas más agresivas del banco central, así como la incertidumbre sobre el camino de las economías globales.

Todo el mercado está en rojo

En el caso particular del mercado cripto, el dinero ha fluido fuera del sector en medio del malestar con retiros aproximadamente US$ 120 millones de productos criptográficos la semana pasada, lo que elevó las salidas totales en las últimas cuatro semanas a u$s 339 millones, según datos rastreados por el proveedor de fondos CoinShares.

De hecho, la semana pasada Bitcoin representó la mayoría de los flujos en lo que fue su mayor semana de salidas desde junio de 2021.

"Desde marzo de este año, la mayoría de las grandes ventas de bitcoin han comenzado durante la apertura del mercado estadounidense, lo que sugiere que un participante del mercado continúa vendiendo cada repunte alcista", dijo Olszewicz.

"Si el sentimiento de riesgo continúa cayendo, los gráficos técnicos sugieren que Bitcoin podría estar en camino a u$s 28.000 y luego a u$s 20.000", Jeffrey Halley, analista sénior de mercado de Oanda Asia Pacific.