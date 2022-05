Warren Buffett, duro contra el Bitcoin: "No vale nada porque no produce nada"

Warren Buffett y Charlie Munger hicieron fuertes críticas al bitcoin puntualmente y a la industria de las criptomonedas en general

Los millonarios inversionistas Warren Buffett y su socio Charlie Munger lanzaron fuertes críticas al bitcoin y a la industria de las criptomonedas en general. Lo hicieron durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway que tuvo lugar el sábado pasado.

"Si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría", indicó Buffet. Y continuó: "¿Qué haría con él?".

Además, señaló que compraría una parte de las tierras de cultivo del país, o algunos de los departamentos de la nación.

En este sentido, repite una vez más su opinión de que el "bitcoin no vale nada porque no produce nada", al tiempo que destaca que sus poseedores dependen de que alguien esté dispuesto a pagar más que ellos por él.

Warren Buffet afirmó que no gastaría ni 25 dólares en todos los bitcoin del mundo

"Tiene una magia, pero la gente ha atribuido magia a muchas cosas", señaló el inversionista, en una comparación del bitcoin con una compañía de seguros que se presenta como una maravilla tecnológica.

Qué dijo el socio de Warren Buffet sobre el bitcoin

Por su parte, Charlie Munger, socio de negocios de Buffett desde hace mucho tiempo, lanzó críticas aún más fuertes sobre la criptomoneda más valiosa del momento.

"En mi vida, trato de evitar las cosas que son estúpidas, malvadas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona", ha señalado Munger. Y agregó: "Bitcoin hace las tres cosas".

Charlie Munger también criticó duramente el bitcoin y a toda la industria de las criptomonedas

El multimillonario inversor indicó que tener bitcoin es "estúpido" porque espera que valga cero dólares con el tiempo, "malvado" porque socava la integridad y la estabilidad del sistema financiero estadounidense, y hace que Estados Unidos "parezca tonto" porque el partido gobernante de China fue lo suficientemente inteligente como para prohibirlo.

Cabe recordar que Warren Buffett ya había tildado al bitcoin de "veneno para ratas al cuadrado" y lo había descripto como un engaño sin valor.

Por su parte, Munger en otras ocasiones había comparado a esta criptomoneda con una enfermedad venérea, por lo que hizo un pedido a Estados Unidos de que la prohíba y ha lamentado la especulación masiva subyacente a sus ganancias de precio en los últimos años.