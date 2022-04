eSports: ¿como hizo esta exLeona para crear uno de los equipos más importantes de la Argentina?

"El deporte te da valores y a la hora de formar equipos intento encararlo con eso en mente", contó Natalí Doreski, exjugadora de la selección de hockey

Natalí Doreski fue integrante de Las Leonas, la selección argentina de hockey sobre cesped y se retiró en 2006.

Tras este paso, la exjugadora armó "Cinco Yardas", su propia productora de marketing deportivo. En 2020 se juntó con Diego y Andrés Schwartzman para fundar su equipo de esports "Stone Movistar".

"Stone Movistar" y Natali fueron parte de la primera edición del evento de esports Flow Gamergy que se realizó en Buenos Aires.

La exintegrante de Las Leonas brindó brindó detalles sobre su visión sobre la escena del deporte y cómo su carrera le permitió encarar este proyecto con mucha más confianza.

Stone Movistar, el equipo de esports de la exLeona

Al ser consultada sobre si las experiencias acumuladas durante su carrera profesional le brindaron conocimientos para aplicar en Stone, la exLeona subrayó que "todos conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida y haber estado en un seleccionado da herramientas y una manera de ser".

"Siempre digo que soy privilegiada de haber podido vivir el alto rendimiento en primera persona. Me tocó vivir un equipo que llegó a ser top 1 en el mundo, algo a lo que no se llega de casualidad. De ahí que cada equipo y cada proyecto lo encaro y lo trato de llevar con esa manera de ser, con ganas y con profesionalismo", remarcó en una publicación de Ámbito.

"El deporte te da valores y a la hora de formar equipos, ahora llevado los esports, intento encararlo con eso en mente", añadió.

Sobre la pasión que generan los eSports

La exLeona destacó que "sin pasión no hay nada" y remarcó que "es el motor que uno necesita para encarar las cosas".

"Eso se demuestra también en un evento como Gamergy, un producto que nació en España, que venga a la Argentina y que las marcas de acá lo acompañen. Creo que va a ir creciendo, y nosotros como organización queremos apoyar ese crecimiento", subrayó.

Doreski resaltó "los chicos y toda la gente pueda venir a conocer a los equipos, ver quienes son los jugadores más importantes, ver una final de LLA en vivo en Argentina, es algo que hace bien al desarrollo de la industria".

"Y todo eso parte de la pasión que es lo primero que uno necesita para poder ponerse objetivos grandes y cumplirlos", enfatizó.

La comparación entre los eSports y el deporte tradicional

"Me gusta y creo que es muy buena la espontaneidad que hay en los esports. Es algo muy propio de la escena. Después, creo que a la hora de pensar en un pro player o en un equipo está bueno pensar también en sus hábitos y costumbres, como el tema de alimentación y el descanso", opinó.

La exLeona remarcó que "la planificación del entrenamiento y el laburo en equipo, son cosas que por ahí en el deporte tradicional están desarrolladas y acá todavía las estamos trabajando".

"Nosotros en Stone lo hacemos desde que los chicos, además de tener un director deportivo y entrenadores, trabajan con kinesiólogos y con mental coach, por ejemplo", comentó.

Y agregó: "Entrenar de día es algo que siempre menciono y le digo a los chicos que no hace falta jugar de noche, como se acostumbra en los videojuegos. Creo que uno rinde mejor cuando está lúcido de la cabeza. En la organización nos parece que es muy importante trabajar en todos los pilares".

Los consejos para que los más chicos manejen la actual exposición

"Creo que primero es clave disfrutar de lo que uno hace. Si uno no la pasa bien, no lo disfruta y no es genuino, no sirve. Hay que concentrarse, hacer las cosas bien y después viene la oportunidad que las redes y los medios te dan de contar lo que hacés. Ahí es clave mantener los pies sobre la tierra y estar concentrado en el entrenamiento", destacó.

La exLeona comentó que "primero habló de lo mucho que yo aprendo ellos porque están todo el día jugando o mirando streamers".

"Este es un momento que tenemos para compartir y tratar de entender su mundo. Para mí son una fuente de inspiración muy clara para meternos en los esports", aseveró.

También apoyó la posibilidad de que los eSports tengan en algún momento algún lugar propio como lo posee el deporte tradicional con el CENARD: "Estaría buenísimo que cualquier chico pueda tener acceso a poder jugar que es una ley primordial".

"Como todo, el gaming tiene que estar regulado, no sólo por el Estado sino por las entidades privadas en lo que yo llamo un "gaming responsable": hace gaming, hace deporte y que tu uso de pantalla esté limitado para que no sea ni inaccesible ni dañino", remarcó.

Según Doreski, "tenemos que buscar el equilibrio para que los chicos puedan tener espacio de dispersar su mente, divertirse, entretenerse y también poder hacer otras cosas".

"También, desde la educación donde se practican cosas como el trabajo en equipo y la colaboración, situaciones que socialmente pasan en cualquier juego, disciplina o todo en la vida.

Por último, destacó estar muy contentos de cerrar un año de aprendizaje total: "Se van consolidando los equipos, los entrenadores y toda la gente que trabaja en el backstage para que todas estas cosas sucedan". "Nada se hace solo y ahora estamos muy contentos también con este segundo año que se viene", completó.