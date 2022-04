Conocé a Ai-Da, la "robot artista" que hace arte gracias a la inteligencia artificial

Ai-Da es una robot artista que usa la inteligencia artificial para crear sus pinturas y pretende cambiar al mundo del arte tal y como se conoce

Ai-Da, una robot de aspecto femenino que se convirtió en artista gracias a la inteligencia artificial. Con su brazo metálico, Ai-Da crea imágenes que pueden variar desde un retrato, hasta naturaleza muerta con un interesantísimo estilo.

Ai-Da, nombrada así en honor a Ada Lovelace, es capaz de tomar sus propias decisiones a la hora de crear arte. Gracias a su inteligencia artificial, la robot artista es capaz de interrogar, seleccionar, tomar decisiones y, como resultado, crear una pieza. Se toma su tiempo para crear y desarrollar sus pinturas y no hay dos obras que sean iguales.

Aidan Meller, creador de Ai-Da, está sorprendido con su propia creación. El hombre describe a la robot como algo "innovador" y "alucinante". No obstante, Meller no propone a un robot artista sin una intención detrás. Además del avance de la ciencia y la tecnología, el creador ofrece un cambio a la pregunta "¿Pueden los robots hacer arte?", y en su lugar la transforma en "Ahora que los robots pueden hacer arte, ¿los humanos también los queremos?".

Ai-Da y la interesante percepción artística de una inteligencia artificial

Durante una entrevista con Ai-Da y su creador, el periódico The Guardian tuvo la oportunidad de hacer algunas preguntas a la robot.

Ai-Da junto a su creador, Aidan Meller

Ai-Da asegura que utiliza el aprendizaje computacional para crear sus pinturas. Afirma que esto es algo "diferente a lo humano", y cuando le preguntaron sobre su capacidad para crear desde la imaginación, respondió: "me gusta pintar lo que veo. Se puede pintar desde la imaginación, supongo, si se tiene imaginación. He estado viendo cosas diferentes a los humanos, ya que no tengo conciencia", dijo Ai-Da

¿Puede Ai-Da apreciar el arte o la belleza? Según asegura la robot, ha sido entrenada para reconocer expresiones faciales, y es el único soporte para poder ponerle un nombre a las emociones que no puede sentir. Ai-Da admira artistas como Doris Salcedo, Michelangelo, Wassily Kandinsky y, sorprendentemente, Yoko Ono.

Asimismo, Ai-Da tiene una fuerte visión sobre lo que es el arte. La robot considera que "ser artista es ilustrar el mundo a tu alrededor", y cuando The Guardian le preguntó si sus obras podrían considerarse arte, se limitó a responder: "La respuesta a esa pregunta depende de lo que consideres arte. Soy artista si eso significa comunicar algo sobre quienes somos y si nos gusta adonde estamos yendo".

El largo recorrido de Ai-Da

Meller comenzó a trabajar en Ai-Da hace más de dos años en Oxford. Junto a un grupo de programadores, roboticistas, expertos en arte y psicólogos, Aidan fue capaz de completar su creación en el año 2019. No obstante, el avance de Ai-Da no se detiene aquí, y es que la inteligencia artificial que alimenta a esta artista robot está siendo constantemente actualizada. Ai-Da incluso demostró capacidad para escribir poemas, confirmó el citado medio.

Actualmente, Meller y Ai-Da se preparan para el lanzamiento de su exhibición en solitario en la Bienal de Venecia el próximo 22 de abril de 2022. Esta presentación tendrá el nombre "Leaping into the Metaverse" (Saltando al Metaverso).

Meller considera que la humanidad está entrando a un mundo en el que ya no se sabe qué es humano y qué no. De hecho, cree que con la cantidad de información que se regala mediante computadoras, teléfonos, vehículos, electrodomésticos y mucho más, las IA serán capaces de conocer mejor a la humanidad más de lo que ella misma puede, según un artículo del sitio Hipertextual.