Bitcoin baja hasta u$s46.000: ¿por qué es una señal para llegar a los u$s 50.000?

Con paciencia, los inversores esperan que este sea un momento crítico para la criptomoneda más famosa mientras otras cotizan a la baja

Bitcoin retrocede a u$s 45.500, pero, lentamente se dirige hacia los u$s 50.000 por unidad. Con paciencia, los inversores esperan que este sea el momento para mantener el soporte en los u$s 46.000, clave para una escalada alcista.

Bitcoin con tendencia alcista

Según muchos expertos, el precio de Bitcoin debería llegar a los u$s 50.0000 muy pronto, para pasar luego a los u$s60.000 por unidad en el mediano o largo plazo.

El domingo 3 de abril pasado, las criptomonedas cotizaron mayormente en baja, lideradas por Avalanche (-3%), Cardano (-1%) y XRP (-1%).

Por el lado de las que se ubican en alza aparecen Terra y Solana (2% y 1% respectivamente).

Bitcoin, y el rebote más esperado

El sábado, Bitcoin experimentó un rebote de corto plazo con una suba del 10%. Según el experto Michaël van de Poppe, con la intención de retener el soporte confirmado recién invertido las probabilidades de un ataque hacia el nivel de u$s 50.000 por unidad estaban altas. Sin embargo, la espera se profundizó.

"Si volvemos a visitar el rango de u$s45,000, creo que es una señal de debilidad e iremos al área de u$s45.000. Si no lo hacemos, entonces es probable que llegue a u$s50.000 la próxima semana", explicó generando mayor expectativa para esta semana.

Por su parte David Lifchitz, socio gerente y director de inversiones de ExoAlpha, también apuesta a que llegue a las u$s 50.000 por unidad a pesar del retroceso del 31 de marzo, "la línea de tendencia de soporte alcista del 21 de marzo permanece intacta" y probablemente se mantendrá como soporte en el futuro salvo "un retroceso hasta los bajos u$s 40.000 en los próximos días".

Los "comodines" identificados por Lifchitz que podrían afectar esta perspectiva incluyen "la situación en Ucrania, la comisión financiera de la UE que persigue las criptomonedas con venganza y la liquidación de Mt. Gox que podría ocurrir en cualquier momento".

"Una ruptura por encima de los u$s 48.000, y luego de los u$s 51.000 es lo que buscan los alcistas, así que veremos si les sirve la semana que viene (nuevo trimestre = potencial de nuevas entradas institucionales)", resaltó en su análisis.

Bitcoin podría alcanzar los u$s50.000 por unidad en el transcurso de la próxima semana, según algunos analistas

Cambio de reglas

Lo que podría cambiar las reglas del juego son los datos sobre la adopción de Bitcoin, que, como se vio tras la guerra de Ucrania, parece que aumentará considerablemente en el futuro cercano.

Se informó que la adopción de la criptomoneda más famosa aumentó a una tasa anual del 113%, según datos de CoinShares.

Si la tendencia continúa a este ritmo, el informe establece que habrá alrededor de 1.000 millones de usuarios de criptomonedas para 2024 y 4.000 millones de usuarios para 2030.

En este caso, predicciones que ahora parecen descabelladas, como la que hace Van Eck, gestor de varios ETFs de BTC, que pronostica precios por encima del millón de dólares, podrían incluso tener un poco más de sentido, según un artículo del sitio ambito.com