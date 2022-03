Paraguay se perfila como uno de los mejores países en Latinoamérica para minar criptomonedas

Paraguay concentra el 0,18% de la tasa de hash global, una de las más grandes de la región, y junto a costos energéticos y otras variables podría aumentar

Paraguay, que concentra el 0,18% de la tasa de hash global, es un país rico en ríos, que permiten la generación de electricidad a partir de presas. Esto es especialmente llamativo para quienes minan criptomonedas, una actividad cuyo consumo energético es alto, pues pueden operar con energía renovable, echando por tierra las críticas de que la industria contamina al ambiente.

Para conocer si la minería de Bitcoin es rentable en Paraguay, comentan dos especialistas de la empresa Braiins, que está dedicada a la actividad. Se trata de Fernando Grijalba y Hugo Galicia Lara, desarrollador de negocios en Latinoamérica y técnico de soporte de la compañía minera, respectivamente.

El negocio cripto en Paraguay

Para ellos, minar criptomonedas en el país latinoamericano es indudablemente rentable, pero hay ciertos aspectos que son indispensables para obtener ganancias importantes a raíz del procesamiento de la red Bitcoin.

Grijalba argumenta que la eficiencia de la operación es determinante para la rentabilidad de la actividad minera. Para él, la nación guaraní reúne «todos los factores» que se buscan en la minería de Bitcoin, como lo es la electricidad barata, bajos riesgos políticos y una infraestructura eléctrica económica.

Galicia Lara coincide. Sostiene que el hecho de contar con energía hidroeléctrica, generada por la presa de Itaipu, que tiene una sobreproducción de 5.500 MW, contribuye a la anhelada rentabilidad. Indica que los costos eléctricos «pueden ser bastante atractivos para un minero mediano y grande».

En detalle, en Paraguay hay una tarifa plana de u$s 0,033 por cada kWh. Se trata de un precio competitivo –y estable– comparado con el mercado regional, donde, por ejemplo, se cobran hasta u$s 0.010 por kWh, en el caso venezolano; o hasta u$s 24 por cada MW, como sucede en Argentina. El especialista señala que los que tengan acceso a una energía barata y a una inversión adecuada para la infraestructura eléctrica, pueden optar por una actividad minera rentable en Paraguay, que permita obtener retornos de inversión y ganancias en un tiempo considerable.

Paraguay se perfila como una de los mejores países de la región para minar criptomonedas

«Sí considero que sea rentable minar Bitcoin en Paraguay, pero la actividad debe ir acompañada de una estructura financiera sólida, para que los cambios de precio, dificultad, entre otros factores no lleven a la quiebra», apuntó Galicia Lara. Y más allá de los bajos costos por la energía eléctrica en Paraguay, el especialista precisa que minar Bitcoin en este país es rentable por factores como la conexión a Internet, que es de calidad y de gran velocidad. El mantenimiento y el monitoreo constante de los equipos mineros, también son parte fundamental en la rentabilidad de la minería en Paraguay, a juicio de Galicia Lara.

La minería de Bitcoin en Paraguay en auge

Paraguay ha ido consolidándose como un país en donde la minería de Bitcoin y criptomonedas tiene gran valuación, gracias a sus contados beneficios.

Grandes empresas, que incluso cotizan en la Bolsa de Nueva York, han dado a conocer sus intenciones de instalar una granja de minería en Paraguay, como fue el caso de Future Fintech. La compañía fue atraída por las ventajas del país latino para el ejercicio de la actividad minera.

En una situación similar, se conoció el año pasado que, tras la migración de mineros desde China, Paraguay pudiera ser el escenario de grandes inversiones concernientes a la minería de criptomonedas, recibiendo cargamentos de hasta 500.000 mineros en un lapso de tres años, tal como lo registró ese medio. Esa inversión llegaría de la mano de 8 grupos económicos provenientes de China, que, según lo dijeron a CriptoNoticias, tienen claras las intenciones de trasladar sus operaciones mineras a Paraguay.

¿El marco regulatorio paraguayo contribuye a la rentabilidad de la minería?

Paraguay es uno de los países de América Latina que más ha avanzado en un marco regulatorio para la generación y comercialización de las criptomonedas. Junto con Venezuela, podría decirse que es una nación vanguardista en términos de legislaciones que buscan enmarcar legalmente al ecosistema.

El año pasado que el Senado había aprobado una ley que buscaba precisamente regular a Bitcoin. Dicha normativa, que hace mucho énfasis en la minería, falta por ser discutida en la Cámara de Diputados, una sesión que todavía no se ha concretado y que se celebrará en abril.

Sobre si esa realidad legislativa contribuye a la rentabilidad de la minería de criptomonedas en Paraguay, Hugo Galicia Lara sostiene que sí: "Puede contribuir a nivel de beneficios hacia el minero, e incluso a regulaciones energéticas. La minería, en mi opinión, resuelve en mayor medida el desperdicio de energías. En términos regulatorios, para la minería es bueno, ya que da certidumbre al minero". Fernando Grijalba vuelve a concordar. Afirma que un marco regulatorio da seguridad a quienes ejercen la minería en Paraguay, pues evita que se den escenarios como los de China (que prohibió la actividad) o Europa, donde varios diputados plantearon también una prohibición de la minería Proof of Work (PoW), como la de Bitcoin, aunque fue rechazada.

Algo que destacan es que la ley podría disminuir el riesgo de importar equipos de minería a Paraguay y facilitar mucho más el proceso de construcción de la infraestructura minera en el país guaraní. Lo dicho por los especialistas guarda relación con lo expresado a CriptoNoticias por Juanjo Benítez Rickmann, CEO de la empresa minera Digital Assets, en agosto pasado. Para él, el marco eliminaría la informalidad y, además, "traerá ingresos y tranquilidad".

Sucedió lo mismo con Nicolás Ribeiro, CEO de Blockchain Mining, quien en conversación con este medio dedujo que, con la ley, «todo cambiará para los mineros» porque «propone que la minería de Bitcoin sea reconocida como una actividad industrial».

Casi medio bitcoin de ganancias por minar en Paraguay

Cuánto puede ganarse minando Bitcoin en Paraguay. Lara aclara que eso depende, en gran parte, del poder computacional que se le aporta a la red Bitcoin. «Es variable porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones», comentó.

Aun así, apunta que con una tasa de hash de 280 TH/s y un consumo de 1.190 vatios (W), que es el equivalente a 7 mineros Antminer T17 de Bitmain usando el sistema operativo de Braiins, se pueden generar unos 0,468 BTC anuales en Paraguay (menos los costes de producción). Esto, dijo, «es algo muy bueno».

Grijalba habló en términos de dólares. Concuerda con su par en que la ganancia depende del hashrate invertido en la red, pues «los mineros no podemos controlar lo que producimos porque dependemos de muchas variables».

No obstante, promedió ganancias de hasta u$s 13.000 por minar Bitcoin en Paraguay en el lapso de un mes, basándose en términos de costos permanentes para el funcionamiento de un producto, como lo es un hardware de minería, indicó Criptonoticias.

«Los gastos corrientes como luz e internet son lo primero que hay que considerar, de ahí costos de refacciones como ventiladores, tarjetas de control e incluso reparación, mantenimiento», indicó. «De un 20% a 30% de lo producido por la minería de Bitcoin debe de ser destinado para la operatividad. Mientras más grande el sitio, más costoso va a ser», añadió.