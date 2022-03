¿Ganar un Bitcoin con solo tocar un botón?: así es el nuevo juego viral de Binance

¿Alguna vez soñaste en ganar un Bitcoin (BTC) con solo tocar un botón? La exchange Binance podría hacer realidad ese sueño.

El mayor exchange de criptomonedas a nivel mundial lanzó el 15 de marzo un juego donde los usuarios podrán participar con el objetivo de ganar 1 BTC con tan solo realizar un click.

El desafío se llama "Bitcoin Button" y ya esta disponible para hacer el intento en Internet.

En él habrá un ganador que reciba la suma de 1 BTC en dólares y otros 20 usuarios seleccionados que podrán compartir un premio acumulado de u$s10.000 a valor del token.

Básicamente, la última persona en presionar el botón será condecorada con el premio mayor.

El juego empezará cuando el número de jugadores registrados alcance los 50.000 y el ganador será aquél que logre presionar el botón cuando un reloj que cuenta desde los 60 segundos llegue a 0:00 exactos.

Aún así, el desafío se limita a un intento por persona, quedando registrado el número de usuarios que lo intentaron.

Si bien será solo una persona la premiada, el juego contará con otros beneficios. "Binance seleccionará veinte ganadores de las entradas elegibles que serán determinadas por la calidad y profundidad del hecho de que cada participante comparta sobre Bitcoin", avisó la empresa en su sitio web oficial.

Para todo interesado en participar, se deberán seguir los siguientes pasos:

La firma ilustró esto con un ejemplo de tuit: "Satoshi Nakamoto is the creator of Bitcoin. #BitcoinButton #Binance".

???? Win a #Bitcoin Welcome to #BitcoinButton, a game that opens the door for you to win 1 #BTC. Rules:???? 1 chance to click the button???? When the timer runs out after 60 secs, it's game over???? Last person to click the button, wins Play now ➡️ https://t.co/OwsRxlzV3D pic.twitter.com/KCDPfqJdRL — Binance (@binance) March 15, 2022