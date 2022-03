Las razones por las que Ethereum podría tener un camino deflacionario antes de lo esperado

En agosto de 2021se activó en Ethereum el hard fork London. Con esta bifurcación, se incorporó EIP-1559, que incluye un sistema de quema de ethers

El protocolo EIP-1559 pretende convertir a Ethereum en un activo deflacionario y, en el largo plazo, ayudar a paliar las altas comisiones de red. Ahora se está a punto de alcanzar el hito de los 2 millones de ETH quemados, equivalentes a u$s 5,2 mil millones.

Si bien aún falta un poco para alcanzar esta cifra, posiblemente se llegaría en un plazo no mayor a una semana. Así puede verse en los datos que muestra Watch The Burn («Mira la quema», en español) un portal especializado en estadísticas referentes a la EIP-1559.

El promedio de quema semanal ronda los 25 mil ETH, lo cual pondría como fecha aproximada a mediados de marzo, dado que la cantidad de ETH quemados se posiciona, al cierre de esta nota, sobre 1.969.089.

La cantidad de ETH quemados varía según la actividad de la red. Tras la «NFT-manía» de finales de 2021 (que provocó un alza histórica en las comisiones), la congestión se redujo desde el inicio de este año.

La activación de la EIP-1559 lleva a un camino deflacionario

Cómo se han visto afectadas las comisiones en Ethereum con la quema de ETH

Previo a la activación de la EIP-1559, algunos comunicadores anunciaban el lanzamiento del protocolo como una medida que frenaría, de una vez por todas, las altas comisiones en Ethereum. Estas, para agosto del año pasado cuando se lanzó el EIP-1559, rondaban los u$s 40 por transacción. Sin embargo la activación no tuvo un efecto directo, ya que, para los meses de octubre y noviembre del 2021, las comisiones alcanzaron picos de más de u$s 60.

Ahora bien, con respecto al postulado de convertir a ETH en un activo deflacionario según auguraron algunas personalidades -como fue el caso de Ryan Saan Adams, CEO de Mythos Capital- aún queda mucho camino por recorrer.

¿Qué falta para que Ethereum sea deflacionario?

Para que ether sea un criptoactivo deflacionario, se requiere que se queme más ETH del que se emite. La emisión diaria actual ronda los 13 mil ETH, mientras que la quema alcanza apenas los 2.500 ETH, cuya proporción es de apenas un 18.5%, según datos de Watch The Burn.

Se espera que haya más quema de Ethereums

Por ahora, el proceso de quema necesita crecer un 600% para conseguir niveles óptimos de desinflación. Esto, mientras ETH se acerca a los 120 millones de criptomonedas emitidas, cifra que, según cálculos del investigador de la Fundación Ethereum, Justin Drake, sería la emisión máxima. Los datos recientes parecen indicar que dicha marca será rebasada.

Este desarrollador ha explicado que recién cuando se produzca la fusión entre la blockchain actual y la de Ethereum 2.0, es que la deflación llegará a Ethereum. Cuando eso ocurra, poco a poco, los ETH circulantes se irán reduciendo, indicó Criptonoticias.