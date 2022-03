ONG Bitcoin Argentina pide respuestas al Gobierno por su intención de desincentivar las cripto

Organización no gubernamental expresó su preocupación al respecto y envió una carta al ministro de Economía donde solicita información al respecto

Luego de una jornada de intensísimas negociaciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio lograron un dictamen de unidad por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que allana el camino para el proyecto, que ya llegó al recinto en la Cámara de Diputados.

Con esa tranquilidad de tener los votos asegurados, el Gobierno espera darle media sanción al texto, que luego deberá hacer su paso por la Cámara alta.

Pero la letra chica del en el Memorando de entendimiento con el FMI generó preocupación en la industria cripto y desde la ONG Bitcoin Argentina (A.C.DECODES) se presentó un pedido de el ministro de Economía Martín Guzmán el alcance de las medidas que llevaría adelante, las cuales apuntarían a desalentar el uso de las criptomonedas.

Mediante una carta, la organización no gubernamental expresó su preocupación al respecto y remarcó que en 2021 tan solo el 0,15% de las operaciones que se realizaron con criptomonedas estuvieron asociadas a algún ilícito, como fraudes o lavado de activos.

La carta de la ONG Bitcoin Argentina

"Estos porcentajes son mucho menores a los que presentan en las transacciones realizadas con dinero fiat", resaltó Javier Madariaga, director ejecutivo de ONG Bitcoin Argentina.

"La tecnología blockchain, que surge con el nacimiento de Bitcoin, es un libro de contabilidad pública descentralizado, donde cualquiera puede acceder a la cadena de datos, y cada transferencia se registra de manera segura y verificable mediante el uso de la criptografía", añadió.

El pedido, presentado ayer a través de una carta dirigida a Martín Guzmán, fue realizado en el marco de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.

De acuerdo con lo planteado en el documento, la solicitud se debe a los planteos que se encuentran en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación en la Cámara de Diputados sobre el nuevo programa de Facilidades Extendidas con el FMI.

¿De dónde surge el planteo de la ONG Bitcoin Argentina?

En el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y en el Memorando Técnico de Entendimiento, se establece que el gobierno nacional "desalentará el uso de criptomonedas en prevención del lavado de dinero y la informalidad".

"Estamos convencidos que el camino no es el desincentivo ni la prohibición, sino trabajar de manera coordinada junto al sector privado y el público para aprovechar el potencial de las finanzas descentralizadas, que cada vez más individuos puedan transaccionar de manera segura y que las fuerzas de seguridad mejoren sus capacidades para combatir los ciberdelitos", agregó Madariaga.

Y remarcó: "Nos preocupa que las autoridades estén acordando desincentivar una tecnología que la propia población ya ha adoptado de manera masiva en vez de liberar su potencial para abordar problemas históricos".

Además se solicitó que se informne las razones y medidas que se buscan llevar adelante para "desalentar el uso de criptomonedas"; y que se dé a conocer si "las criptomonedas, los criptoactivos o los activos digitales, fueron objeto de la negociación realizada entre los representantes de la República Argentina y el FMI", entre otros puntos.

"Este pedido de acceso a la información pública no lo hacemos para entorpecer o afectar la negociación que en estos momentos está realizando el gobierno con el FMI, sino para que la comunidad pueda conocer en detalle los argumentos y las políticas que se quieren llevar adelante en torno a los criptoactivos", subrayó.

"Desde ONG Bitcoin Argentina estamos a disposición para trabajar en conjunto con los actores que hagan falta en pos de contribuir a un crecimiento saludable del ecosistema y la industria cripto", concluyó Madariaga.

La palabra de especialistas

Ignacio Carballo, Director Ecosistema Fintech & Digital Banking (UCA), explica a iProUP: "No veo mal, ni nada malo si se trabaja en las primeras dos consecuencias, es decir, lavado de activos e informalidad".

"Lo único que me parece muy discutible es la 'desintermediación', ya que es un fenómeno imparable en el mundo. No creo que se trate de forzarla, sino que habría más bien que cuidar y proteger la ya imparable 'descentralización'", resalta.

El experto explica que con la descentralización se incrementan los intercambios persona a persona (P2P) y aumentan riesgos, ya que todo se hace fuera de la "protección" de las autoridades.

"Lo veo como un fenómeno imparable. Nadie podría estar de acuerdo en buscar desalentar el uso de las criptomonedas. Por eso me llamó la atención el enunciado tan tajante en redes", señala.

La postura de la ONG Bitcoin Argentina

Rodolfo Andragnes, Presidente de la ONG Bitcoin Argentina, asegura a iProUP que desanimar el uso de las criptomonedas no tiene mayor fundamento: "Es como pretender desalentar el uso de dólares para evitar el lavado de activos. No tiene sentido: no hay que desalentar a las criptomonedas para ese objetivo, sino tener control en los espacios que se compran y venden".

Según Andragnes, "alejar a la gente del Bitcoin es un error, el mismo que cometen cuando alejan al usuario del dólar. Se apunta a querer fortalecer peso, solo por coerción, no porque la gente lo quiera tener".

"Es un sistema monetario que prevalecerá porque los demás están manipulados. Cuando dicen que es para fortalecer el actual camino de pagos digitales es mentira: tanto las fintech como Bitcoin son medios de pago", subraya.

El argentino Santiago Siri, referente cripto local y uno de los responsables de la visita del creador de Ethereum, Vitalik Buterin, a la Argentina, afirma a iProUP que, de confirmarse esa cláusula, el FMI estaría confirmando su debilidad y el país estaría mostrando la ignorancia de sus autoridades.

"Se nota que les molesta lo ocurrido en El Salvador. Saben que en las próximas décadas el dólar irá perdiendo su hegemonía como instrumento de reserva global. Además de esta demostración de debilidad, remarca que Alberto Fernández tiene que saber que las cripto son cada vez más importantes en el PBI del país", completa.