Constructora uruguaya acepta pagos con criptomonedas: ¿cómo invertir desde Argentina?

Se trata de la compañía Santiago Panissa Constructora, pionera en el rubro. Los detalles para operar con activos digitales desde nuestro país

El avance de las criptomonedas, con Bitcoin (BTC) a la cabeza, crece a paso firme gracias a su característica de ser considerada como fuente de resguardo de valor, pese a la volatilidad demostrada por las que mayor capitalización de mercado.

Pero este tipo de activos digitales aún tiene por superar un duro obstáculo: convertirse en un medio de pago aceptado por la mayoría.

Diferentes sectores de la economía comenzaron a abrirles sus puertas y en Argentina ya se pueden abonar desde operaciones, como la compra de neumáticos, las facturas de diferentes profesionales y hasta la compra de vehículos e inmuebles.

Y a estas opciones se acaba de sumar una nueva oportunidad que de seguro captará la atención de más de un argentino, acostumbrados a proteger sus ahorros en la compra de dólares o en "ladrillos".

Es que la firma uruguaya Santiago Panissa Constructora se trasformó en la primera en su rubro en aceptar criptomonedas como forma de pago.

¿Se puede comprar desde Argentina?

En diálogo con iProUP, Santiago Panissa, fundador de la compañía, confirmó que desde la Argentina se puede adquirir con criptomonedas alguno de los proyectos (de casas y departamentos) que actualmente tienen a disposición de los interesados.

Panissa reveló a este medio que había recibido varias peticiones y consultas por parte de algunos de sus clientes, quienes le manifestaron el interés en utilizar criptomonedas para el pago de casas o apartamentos.

"Queremos acompañar la tendencia que se da en el mercado. Si bien en Uruguay la adopción de criptomonedas es menor que en otros países, nos transformamos en pioneros en el sector en el país", agregó el fundador de la compañía.

Para operar desde la Argentina con estos activos digitales, Panissa destaca que los pasos son muy sencillos:

Pueden contactarse con nosotros por nuestro sitio web, vía mail o WhatsApp

Luego de que se agenda una reunión online o presencial con el cliente

Si bien la constructora tiene diferentes prototipos de proyectos armados, se adapta a la necesidad del cliente y hace una cotización personalizada

Tras tomar la decisión, se agenda una nueva reunión para firmar un contrato para la primera etapa de la obra y se hace la transferencia entre billeteras

La constructora es la primera en su país en aceptar estos pagos digitales

¿Cómo es el monedero de la firma?

La constructora Santiago Panissa tiene su monedero, donde el cliente enviará el pago. Previamente debe indicar el tipo de criptomoneda con el que va a realizar la operación para que se haga la conversión a dólares y se le informe el monto a depositar.

"Es un proceso ágil y seguro, que hará que los clientes además se sientan cómodos y no tengan que pasar por nada engorroso. Cualquier extranjero interesado en invertir en Uruguay puede contactarse con nosotros, los pasos son exactamente los mismos. Ese es el beneficio de las monedas digitales. Ya no tenemos que depender de los bancos", agregó.

Además el constructor se mostró sorprendido por la cantidad de consultas que recibió al respecto y espera poder concretar las primeras operaciones de este tipo en los próximos días.

Santiago Panissa Constructora dio este importante paso de la mano de Urubit, la compañía uruguaya que está detrás del token descentralizado del país vecino y desplegado en la blockchain de Binance Smart Chain.

Los detalles de la primera venta en criptos de un inmueble en Argentina

Adopción cripto en Uruguay

Tras el éxito de los cajeros de criptomonedas instalados en Uruguay, empresarios realizaron el foro "Cripto en Uruguay: ¿En qué estamos?", donde abordaron el potencial de crecimiento de las criptomonedas en el país, su capitalización de mercado y su adopción como método de pago.

El CEO de InBierto, Adolfo Varela, manifestó su entusiasmo al Portal Montevideo: "Creemos que va a ser muy buena, según lo que anunció hace poco el Banco Central y va a permitir que se replique lo que pasó en otros lugares de Europa, donde se instalaron muchas empresas, se generaron muchos puestos de trabajo y millones de dólares en operaciones".

"Uruguay tiene las condiciones y las características para eso. Queremos que se regule, necesitamos que se regule y entendemos que el mercado lo necesita también", añadió.

Es de recordar que InBierto fue la primera empresa en instalar un cajero de criptomonedas en Punta del Este, Uruguay, el cual tuvo más de mil transacciones se efectuaron a tan solo unas horas de su apertura, lo cual pronostica que ambas empresas instalarán más ATM durante el año.

Eso no fue todo, en su momento, InBierto enfatizó que en enero creció 1.200% el uso de su token Ferret (elaborado en conjunto con Urubit), y recordó que, con él, los clientes pueden operar con moneda local, y al mismo tiempo con Bitcoin y BNB. No obstante, apuntó que muchos ciudadanos todavía "sienten curiosidad" pero todavía "no se deciden" a utilizar las criptomonedas por desconocimiento o miedo a perder su dinero.