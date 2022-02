La comunidad cripto se une contra la invasión Rusa: ¿cuánto dinero se recaudó para ayudar a Ucrania?

Ya son varias las organizaciones que recaudaron más de u$s 17 millones y Binance destinó un fondo de emergencia de u$s 10 millones

Tras la invasión rusa que ya se llevó más 350 vidas de civiles, Ucrania sigue recibiendo apoyo internacional e incluso Vitalik Buterin expresó su solidaridad con los ucranianos. La comunidad cripto y algunos exchanges también están apoyando la causa, uno de ellos fue FTX que obsequió a cada uno de sus usuarios residentes en Ucrania unos u$s 25 para apoyarlos.

Ucrania sigue recibiendo criptodonaciones con un valor que se acerca a la marca de u$s 30 millones. Según medios especializados ya se recaudaron unos u$s 27,2 millones de personas y entidades que apoyan a Ucrania. Según datos de la firma de análisis de blockchain Elliptic, el gobierno ucraniano y las ONG ya recaudaron u$s 17,2 millones en criptodonaciones.

#Binance is donating $10M to help the humanitarian crisis in Ukraine & @BinanceBCF launched the crypto-first crowdfunding Ukraine Emergency Relief Fund. ????????Our focus is providing on-the-ground support. We just care about the people.➡️ https://t.co/2vLFFbf5ac pic.twitter.com/vNSo9F3x7i — CZ ???? Binance (@cz_binance) February 27, 2022

Por su parte, Binance, el mayor exchange del mundo, también está liderando un fondo de emergencia de u$s 10 millones para apoyar a los ucranianos afectados por la guerra, lo que eleva el total de donaciones confirmadas a u$s 27,2 millones. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, declaró en Twitter que la compañía donó u$s 10 millones para iniciativas humanitarias.

Las donaciones están dirigidas a varias entidades, incluidas organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales, para cursos que incluyen apoyo militar e iniciativas humanitarias mientras las donaciones continúan.

Buterin llama a donaciones

Además de las iniciativas señaladas, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, nacido en Rusia pero de nacionalidad canadiense, escribió en Twitter, en ruso, su rechazo a la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania. Además convocó a los usuarios a realizar donaciones cripto para ayudar al país invadido.

Очень расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного решения спора с Украиной и вместо этого начать войну. Это преступление против украинского и русского народа.Хочу желать всем безопасности, хотя знаю, что не какой безопасности не будет.Слава Украине. — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022

Buterín escribió en Twitter: "muy molesto por la decisión de Putin de abandonar la posibilidad de una solución pacífica a la disputa con Ucrania e ir a la guerra en su lugar. Este es un crimen contra el pueblo ucraniano y ruso. Quiero desear seguridad a todos, aunque sé que no habrá seguridad. Gloria a Ucrania."

El creador de Ethereum también dio retweet a una campaña de recaudación. La mayoría de las donaciones son principalmente en stablecoins, Bitcoin, Ethereum y dólares estadounidenses. Además, el gobierno ha estado recibiendo donaciones en forma de NFT.

Antes ya hubo donaciones a Ucrania

Las donaciones de Bitcoin a Ucrania comenzaron mucho antes de la invasión del 24 de febrero. El medio Finbold afirmó que ya desde el 8 de febrero voluntarios ucranianos y grupos de piratería que condenaban las acciones de Rusia ya habían estado recibiendo ayuda económica.

Por otro lado, Help Ukraine ($HUKR), un token basado en Ethereum, ha donado ETH a la recaudación de fondos Support Ukraine Sovereignty. Sin embargo, Elliptic advirtió que los estafadores también se están aprovechando de la situación para engañar a personas interesadas en ayudar.

Asimismo, ante la difícil situación, el gobierno ucraniano suavizó su postura sobre las donaciones de criptomonedas. Inicialmente los militares habían sugerido que no podían aceptar fondos en monedas digitales, según informó el sitio diariobitcoin.com.