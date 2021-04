Confesiones de un repartidor: 20 secretos que las apps de delivery no quieren que conozcas

Aunque las apps de delivery son muy convenientes para los clientes, no todo es color de rosa en lo que respecta a la relación con los repartidores

Las apps de delivery ganaron mucha popularidad desde que comenzó la pandemia de global de coronavirus COVID-19.

Este tipo de servicios a domicilio resultan prácticos para los clientes porque evitan que salgan de sus hogares y se expongan al virus. Por otro lado, ofrecen una alternativa a los restaurantes durante los confinamientos, en los que no pueden abrir sus puertas.

Sin embargo, para los repartidores responsables de llevar la comida o los productos que pediste hasta tu hogar, no todo es de color rosa.

El usuario de Twitter @Venecletero, quien asegura haber sido repartidor de aplicaciones por más de dos años, publicó un hilo en Twitter en el que confesó varios secretos que las apps de delivery no quieren que los usuarios conozcan.

Llevo más de 2 años siendo repartidor y ya lo odio así queAbro hilo de curiosidades de las apps de delivery: — ♈ ???????????????????? (@Venecletero) April 21, 2021

Las aplicaciones mencionadas por el repartidor incluyen a Rappi, Uber Eats y Didi Foods.

1. Las apps de delivery no cobran únicamente a los clientes

Mientras que los clientes pagan una cuota de envío, los restaurantes pagan 30% del valor de los alimentos y los repartidores una cuota por usar las aplicaciones.

2. En pedidos a farmacias, Rappi cobra a los clientes el doble del precio de los medicamentos

De acuerdo con el repartidor, Rappi cobra a los clientes el doble del precio de los medicamentos a través de la app, aunque los repartidores compran el producto en la caja de las farmacias, como cualquier otro consumidor.

3. En los "RappiAntojos", la app cobra aproximadamente $470 pesos del costo total del producto

En la sección "RappiAntojo", la aplicación asegura que los clientes pueden pedir que un repartidor acuda a buscarles un "antojo" de cualquier cosa que necesiten. Sin embargo, debés tomar en cuenta que la app te cobrará aproximadamente 470 pesos argentinos del costo total del producto, más la cuota de envío.

4. Las apps de delivery nunca pagan a los repartidores el costo total del envío

Si sos de los que no deja propina porque creés que el costo de envío de tu pedido es el pago que reciben los repartidores, estás equivocado. De acuerdo con el hilo de "Venecletero", los repartidores llegan a recibir solamente 30% de lo que pagó el cliente por el envío.

5. Uber Eats descuenta las propinas que los clientes dan a los repartidores

"Venecletero" aseguró que Uber Eats "descuenta de forma descarada" las propinas que los comensales dan a los repartidores. "Lo dicen orgullosamente en correos a los repartidores", agregó.

6. Cuando los repartidores sufren un accidente, Rappi les insiste que completen sus pedidos para no cobrarles los productos

En caso de que tu repartidor sufra un accidente mientras realiza tu pedido, la línea de soporte de Rappi los presiona para que entreguen tus productos. En caso de no hacerlo, se los cobran y hasta corren el riesgo de ser desactivados.

7. Los repartidores de Uber Eats pueden quedarse con los pedidos si los clientes no contestan tres llamadas telefónicas

Si sos de los que no contesta las llamadas telefónicas de los repartidores, tené mucho cuidado. "Venecletero" aseguró que al ignorar la tercera llamada se activa un cronómetro de 10 minutos. Cuando éste termina, tu pedido se cancela y el repartidor puede quedarse con tus productos y con el pago del servicio.

8. Uber Eats paga menos a los repartidores cuando reciben pedidos de diferentes clientes del mismo restaurante

Los repartidores suelen recibir más de un pedido de un mismo restaurante. Aunque parece que eso es bueno, "Venecletero" dijo que Uber Eats les paga menos, "al punto de pagar hasta 10 pesos menos ($47 pesos argentinos) por orden". "Parece poco, pero es un trabajo en el que la ganancia por cada pedido cuesta mucho", confesó.

9. Los repartidores deben pagar por sus mochilas, camperas e impermeables

No creas que las aplicaciones regalan las mochilas, camperas e impermeables que los repartidores necesitan para hacer sus trabajos. Ellos deben pagar por ellos, aunque funcionan como publicidad móvil.

10. Las apps de delivery no se hacen responsables de ningún inconveniente que los repartidores puedan sufrir

Si un repartidor sufre un inconveniente durante tu pedido, no solo tiene que entregarte tus productos para evitar pagar por ellos. Las apps tampoco se hacen responsables de lo que pueda ocurrir, por lo que deberán pagar cualquier otro inconveniente que se cruce en su camino (sea mecánico o de salud).

11. Las apps de delivery pueden suspender indefinidamente a los repartidores sin darles derecho a apelar

Según "Venecletero", las aplicaciones de delivery pueden suspender indefinidamente a los repartidores y no decirles por qué lo hicieron. Ellos tampoco tienen derecho a apelar la decisión.

12. Los repartidores tienen prohibido hacer sus entregas con vehículos distintos a los indicados en su perfil

Para garantizar tu seguridad, las apps de delivery prohiben que los repartidores hagan entregas con vehículos distintos a los indicados en su perfil.

"Si el repartidor llega en moto o en auto, siendo que la app indicaba que llegaría en bici, REPORTALO", dijo "Venecletero». "Hacer eso afecta negativamente a los repartidores que sí usan su bici".

13. Didi Food presiona a los repartidores durante todas las fases del pedido

Desde que los repartidores deben ir a un restaurante a recoger tu pedido hasta que lo entregan en la puerta de tu casa, Didi Food los presiona poniendo límites de tiempo. "Te alerta diciendo: ‘se te acaba el tiempo para entregar el pedido. Entrega lo antes posible’", compartió el usuario de Twitter.

14. Los seguros que las apps de delivery ofrecen a los repartidores no sirven

Las aplicaciones ofrecen seguros médicos para sus repartidores en caso de sufrir accidentes. Sin embargo, "Venecletero" dijo que son "inoperantes". "Solo actúan en supuestos muy específicos y funcionan con reembolsos", señaló.

15. La pandemia del COVID-19 golpeó a los repartidores

De acuerdo con el usuario de Twitter, las apps aumentaron sus ganancias en un 30% desde que comenzó la pandemia del Covid-19; pero, al mismo tiempo, redujeron el pago por servicio a los repartidores de 140 pesos argentinos a 131 pesos. "Meses después, el SAT comenzó a cobrarnos sin ofrecernos nada a cambio; y las apps bajaron el pago a 121 pesos menos impuestos", agregó.

16. Si un pedido se cancela en Rappi, los repartidores deben de pagarlo

Los repartidores también deben pagar por tu pedido si éste se cancela, incluso si vos decidiste hacerlo o fue un error de la app. "Antes podías llevarlo a las oficinas de Rappi para eliminar la deuda", dijo "Venecletero». "Con la pandemia debías regalarlo a una persona en situación de calle".

17. Si los repartidores no pueden finalizar un pedido, Rappi los castiga

La aplicación les brinda todos los datos que necesitan para que envíen tu pedido. Sin embargo, si en el camino del restaurante a tu casa pasa algo y no pueden entregarlo, deben liberar el pedido. "Esto resulta en un ‘castigo’ de más de una hora", compartió el repartidor.

18. Los repartidores de Uber Eats no saben si deberán ir a una zona peligrosa hasta que reciben el pedido

Según "Venecletero", la app da muy poca información de los clientes a los repartidores, pero pueden liberar tu pedido sin consecuencia en caso de que no puedan entregarlo. "Sin embargo, no sabes si vas a una zona roja hasta tener los productos y ya no puedes liberarlo", recalcó.

19. Los repartidores no reciben información sobre el cliente al que deben entregar un pedido

Mientras que los clientes reciben el nombre y foto del repartidor que llevará sus productos, ellos no saben a quién deberán llevar los pedidos, sobre todo porque algunos usuarios utilizan nombres falsos. Como consecuencia, esto ha provocado que algunas repartidoras sean víctimas de acoso.

20. Los repartidores son quienes pagan en caso de que los clientes quieran estafar a las aplicaciones

Sí, también existen los casos en los que los clientes buscan estafar a las aplicaciones. Desafortunadamente, los únicos que acaban perjudicados son los repartidores. "(Ellos) son los que pagan por esos fraudes, ya sea pagando la deuda o siendo desactivados de la app", dijo "Venecletero".

Fuente: Business Insider México