Bitso redobla su apuesta en América Latina: pone otro pie en Colombia y va por más

La compañía continúa con su expansión regional y nombró a Emilio Pardo como nuevo Gerente General para el país cafeteo. Además, avanza con los eSports

Bitso, una de las plataforma de criptomonedas más grandes de América Latina -con más de 4.000.000 usuarios-, anunció a Emilio Pardo como nuevo Gerente General de Bitso en Colombia y de esa forma continúa su expansión en la región.

"Estamos en presencia de uno de los momentos más importantes en la adopción de criptomonedas en la región y para mi es un gran orgullo trabajar con Bitso para incentivar la adopción de esta tecnología con los más altos estándares de calidad, transparencia, seguridad y confianza, para el beneficio de todo el ecosistema financiero, y principalmente, para educar y satisfacer las necesidades de los colombianos", destacó Emilio Pardo, Gerente General de Bitso en Colombia.

Actualmente, Bitso es parte del proyecto piloto creado por la Superintendencia Financiera de Colombia ("SFC") en el que la autoridad desarrolló una prueba en materia de criptomonedas en conjunto entre el ecosistema digital y el gobierno de ese país.

Esta iniciativa permitió la realización de alianzas entre entidades reguladas por la SFC que ofrezcan productos financieros de depósito y exchanges de cripto, lo que permitió a la compañía operar en el marco regulatorio de su Sandbox en Colombia de la mano de Banco de Bogotá.

Bitso llega a Colombia. Una de las plataformas con mayor cantidad de usuarios continúa firme con su plan de expansión

Junto a estas acciones, recientemente la compañía anunció nuevos patrocinios a la selección de México, el Sao Paulo FC y el equipo de eSports Los Grandes de Brasil, como parte de su estrategia por abrir nuevos mercados y hacer las cripto útiles para cada vez más personas.

Este es el segundo patrocinio en el fútbol mexicano ya que en noviembre del año pasado se convirtió en la primera empresa de criptomonedas en patrocinar a un equipo de la Liga MX con su apuesta por el Club Tigres.

Además, hace pocos días, Bitso posibilitó la primera transferencia de una jugadora de fútbol -Stefany Ferrer- con criptomonedas, que pasó de Tigres al Angel City de Estados Unidos, la primera transacción de este tipo en ese país.

Tigres, jugadora Stefany Ferrer

"Me ha encantado esta experiencia con Tigres, me llevo en el corazón a su afición, hoy me toca partir a Los Ángeles con mucha emoción y vivir una experiencia donde seguiré mi camino como jugadora profesional", comentó Stefany Ferrer, exjugadora de Tigres y actual integrante del Angel City.

Tigres logró profesionalizar el fútbol femenino en México y se convirtió en el equipo número 1 del país. "Desde que anunciamos el patrocinio con Bitso dijimos que uno de los proyectos que teníamos en mente para el futuro era dar el primer paso a las nuevas plataformas tecnológicas y hoy lo estamos haciendo. El lograr la primera transacción de una jugadora con cripto nos coloca en un sitio privilegiado y como un club que mira hacia el futuro", destacó Mauricio Culebro, Presidente de Tigres.