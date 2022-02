Bitso posibilitó la primera transferencia de una jugadora de fútbol con criptomonedas

La plataforma participó de la transacción histórica de la jugadora Stefany Ferrer de Tigres al Angel City FC de los Estados Unidos. Todos los detalles

La plataforma de criptomonedas Bitso, con más de 4 millones de usuarios, y Tigres, uno de los equipos de fútbol más populares de México en la actualidad, anunciaron la primera transferencia de una jugadora a través de criptomonedas.

Este anuncio consolida el compromiso de Bitso de hacer de las criptomonedas una tecnología útil que permita al fútbol mexicano prosperar en una economía digital global y al equipo femenino de Tigres en el primero de ese país en realizar una transacción de este tipo para traspasar a una jugadora a un equipo extranjero.

"Nuestro principal objetivo en Bitso es hacer de las criptomonedas una tecnología útil, confiable y segura", resaltó Daniel Vogel, CEO de Bitso.

"Me siento muy orgulloso de que Bitso esté presente también transformando el fútbol femenino, de la mano de una institución de vanguardia como lo es Tigres. Esta iniciativa es sólo un paso más en nuestro camino por transformar los servicios financieros en México y en toda América Latina", destacó.

En acción Bitso se involucra en el fútbol

Stefany Ferrer, jugadora brasileña de Tigres, fue transferida al equipo estadounidense Angel City FC, donde continuará su carrera deportiva.

"Me ha encantado esta experiencia con Tigres, me llevo en el corazón a su afición, hoy me toca partir a Los Ángeles con mucha emoción y vivir una experiencia donde seguiré mi camino como jugadora profesional", comentó Stefany Ferrer, exjugadora de Tigres y hoy integrante del Angel City.

Tigres logró profesionalizar el fútbol femenino en México y se convirtió en el equipo número 1 del país. "Desde que anunciamos el patrocinio con Bitso dijimos que uno de los proyectos que teníamos en mente para el futuro era dar el primer paso a las nuevas plataformas tecnológicas y hoy lo estamos haciendo. El lograr la primera transacción de una jugadora con cripto nos coloca en un sitio privilegiado y como un club que mira hacia el futuro", destacó Mauricio Culebro, Presidente de Tigres.

En la presentación del acuerdo

Las "felinas" demostraron una clara superioridad en el fútbol mexicano y apuntan a ir por mucho más. En total, obtuvieron 4 de los últimos 8 títulos de la Liga MX Femenina y disputaron siete de las finales jugadas hasta el momento.

Desde la creación de la Liga MX Femenina, la directiva de Tigres se tomó en serio la idea de conformar un plantel poderoso y que pudiera considerarse grande con el paso de los años. Hoy, las felinas son consideradas el gran equipo a vencer debido a su alto nivel y sin duda el talento que tiene en sus filas es considerado por importantes equipos de nivel internacional.