El uso de bots crece entre los inversores cripto: cómo se usan y por qué son una buena alternativa

En un ecosistema que está en constante cambio, los bots aplicados al universo cripto son una carta que los inversores miran con simpatía

El universo cripto está en constante movimiento y la tecnología deben estar a la altura. En este sentido, los bots ya son parte de muchas industrias, inclusive dentro del mundo de las criptomonedas y los negocios.

Según InvestmentNews Research, alrededor de un tercio de todos los asesores esperan aumentar la exposición de sus clientes a los activos digitales durante el próximo año. Si bien solo el 10% usó criptomonedas el año pasado, el 44 % creía que las administraría dentro de cinco años.

El futuro de los Bots

En este contexto, Erik Baskin, fundador de Baskin Financial Planning en Cheyenne, Wyoming, comentó según publicó el sitio de Beincrypto, que con el regreso de la volatilidad del mercado, el especialista cree que un bot asesor administrado activamente podría ser una buena alternativa.

"Los datos no respaldan que los humanos sean buenos en el trading activo, por lo que puede haber algunas ventajas al utilizar la tecnología en tiempos de volatilidad para producir mayores rendimientos para los inversores activos", agrega Baskin.

En otras empresas se crean plataformas, como la de inversión en acciones y criptomonedas Domain Money, que utiliza un equipo de gestores de cartera para mantener estrategias y ofrecer acciones e inversiones en criptomonedas a los clientes.

No obstante, faltan profesionales y estructura para los inversores en activos digitales y criptomonedas. Por su parte, Adam Dell, ex jefe de producto de Marcus by Goldman Sachs, lanzó una empresa y para ello trajo a los gerentes de Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley & Co. y Bridgewater Associates.

"Vimos una brecha en el mercado para una plataforma que ofrece acciones y criptomonedas a un inversor serio y sofisticado. Creemos que los inversores buscan cada vez más una oferta amplia, pero también necesitan a alguien que desmitifique las criptomonedas para Main Street America", comenta Dell.

Los chatbots llegaron para quedarse

El modo de actuar de los consumidores se transforma y en la actualidad, la inmediatez y la personalización de las respuestas son las características más demandadas. De hecho, y ante estos cambios constantes, el 54% de los clientes sostiene que las compañías tienen que trabajar en transformar la manera en que interactúan con sus clientes.

Ante esto, las distintas organizaciones buscan los medios para cubrir las necesidades y deseos de los usuarios, entre ellos, herramientas de automatización que ayudan al funcionamiento de la empresa y que se traducirán al final del camino en ingresos y fidelización.

"En esta línea, los Chatbots cobran una gran importancia, y tienen cada vez más presencia en las compañías", sostiene Laura Fabro CMO de Kenwin. Pero, ¿qué son? Asistentes que se comunican con los usuarios a través de mensajes, o más precisamente, una tecnología que permite mantener una conversación con el usuario a través de un software que se integra a sitios web o aplicaciones.

Los algoritmos desarrollados por la inteligencia artificial y de aprendizaje automático permiten que esta herramienta sea capaz de ir aprendiendo. De hecho, los chatbots, pueden llegar a intuir los hábitos y entender los gustos y preferencias de los usuarios.

El 78% de los usuarios indicó haber interactuado con un chatbot al contactar con los departamentos de contacto con el cliente de una marca.

Estas características, junto con su comodidad y fácil acceso hicieron que durante el 2020, casi el doble de consumidores utilizaran este medio comparado con años anteriores. A su vez, según un estudio, el 78% de los usuarios indicó haber interactuado con un chatbot al contactar con los departamentos de contacto con el cliente de una marca.

Esto último se debe a que esta herramienta permite eliminar las tediosas esperas que muchas veces presentan otros medios, y a también, a la comunicación personalizada que incentiva el uso del usuario y que aumenta las posibilidades de finalizar y encontrar solución a la acción deseada.

Todo indica que las compañías seguirán apostando a esta tecnología que se perfecciona cada día más y que trae ventajas en muchos aspectos:

Incremento de ventas

Incremento de conversión

Incremento de retención de clientes

Incremento en la satisfacción del cliente

Incremento de reputación de marca.

Pese a este aumento constante que se contrasta, por ejemplo, con la disminución del uso del teléfono -que sigue siendo igualmente la primera opción- la satisfacción del cliente al día de hoy es generalmente baja.

"Sólo el 50% de los consumidores están satisfechos o muy satisfechos con la experiencia del chatbot, mientras que uno de cada tres, están activamente insatisfechos", explica la CMO de Kenwin. "Hay muchas causas que pueden explicar estos resultados, y están principalmente vinculadas con el flujo de una conversación y la comprensión hasta resolver lo requerido", concluye.