Automatización Robótica de Procesos (RPA): ¿qué es y cómo puede hacer que tu compañía gane más?

La RPA está siendo cada vez más utilizada en organizaciones medianas con beneficios similares a los obtenidos por las grandes corporaciones

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) está siendo vista como un enfoque eficaz para mejorar la eficiencia, precisión y velocidad de la ejecución de los procesos de negocios y reducir los costos operativos. A diferencia de pocos años atrás RPA ya no es solo para grandes corporaciones. RPA está siendo cada vez más utilizada enorganizaciones medianas con beneficios similares a los obtenidos por las grandes.

Desde BDO hemos conversado con responsables de organizaciones en diversas partesde la Región, y representando diferentes áreas funcionales, incluidas Operaciones, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Tecnología, Compras, Supply Chain, Auditoría Interna y Compliance. Todos tenían experiencia utilizando RPA, pero con distintas tecnologías del mercado, y diferentes grados de experiencia y profundidad.

Etapas de adopción de RPA

Innovadores

Comenzaron a investigar sobre RPA y cómo podría ayudar a sus empresas desde hace ya varios años. Algunos, incluso, desde antes que las siglas RPA se instalaran en el mercado de la tecnología. Probaron más de una tecnología, conocen las ventajas y desventajas de las principales. En general son inspiradores e influenciadores. Han conseguido casos de éxitos dentro de sus organizaciones. Pueden conformar COEs (Centros de Excelencia de Automatización).

Adaptadores tempranos

Desplegaron RPA en determinadas partes de sus empresas y comienzan a ver resultados exitosos y a buscar más casos. Extendieron RPA a nuevas partes del negocio, e incluso, en los casos donde es aplicable, a nuevas geografías. Algunos, entusiasmados, son influenciadores positivos de esta tecnología en el resto.

Mayoría temprana. Creyentes

Han probado o pedido probar RPA a pequeña escala por el interés que les despertó (o comprendido de qué se trata), aunque aún no están del todo convencidos de su adopción en forma diseminada por la organización. Acompañarán de apoco si se los va entusiasmando y si se les explica claramente que sus trabajos no corren peligro.

Mayoría tardía

Han probado RPA a pequeña escala (o comprendido de qué se trata), y están pococonvencidos de su adopción en la organización sin basarse mucho en datos o evidencias, sino en casos aislados y conjeturas. No será sencillo que acompañen por iniciativa propia un proyecto de RPA, aunque de apoco lo harán si se les explica las consecuencias de no hacerlo, y se les hace saber que sus trabajos no peligran.

Rezagados

Detuvieron, retrasaron o entorpecieron la implementación de RPA (o lo harán si lesllega la oportunidad). Será improbable subirlos facilmente a estas iniciativas.

¿Qué es y por qué es tan importante RPA?

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) utiliza "robots", que son herramientas de software desarrolladas para automatizar la ejecución de procesos de negocios. Los robots de software ayudan a automatizar rutinas y tareas repetitivas en múltiples aplicaciones de negocio, tales como correo electrónico, sin alterar su infraestructura de IT o sistemas existentes. RPA podría aplicarse al instalar un software directamente en la computadora de un empleado y/o desplegarlo en un servidor.

RPA tiene un claro objetivo: aumentar la eficiencia. Su uso está orientado a eliminar tareas manuales, lo que permite a los colaboradores de una organización focalizarse más en actividades con mayor valor agregado y en lo posible centradas en el cliente. Esto no significa inexorablemente que RPA reemplaza el rol de los humanos, pero gracias a esta tecnología los colaboradores podrán mejorar sus habilidades y concentrarse más en ofrecerles a los clientes (internos y externos) un mayor valor a través de la empatía, la inteligencia emocional, la creatividad y el conocimiento del contexto.

Algunas de las tareas que puede realizar RPA

Ejecutar tareas que deben ser repetidas decenas de veces al día.

Reportar en forma periódica lo que va aconteciendo y cualquier otro tema automatizable. Enviarla a las personas adecuadas internas y externas a la organización.

Envíar e-mails, incluso masivos. Adjuntar archivos en esos correos que previamente el mismo robot puede confeccionar.

Convertir formatos de datos y gráficos, incluyendo reconocimiento de caracteres e imágenes.

Ejecutar transacciones dentro de sistemas ERP, CRM, legados.

Trabajar con datos, archivos, utilización y almacenamiento, local y en la nube.

En BDO Argentina utilizamos el enfoque "People First": nos orientamos a poner al humano en su rol más virtuoso, donde pueda brillar más, entonces le quitamos todas esas actividades que por repetitivas y rutinarias le llevan demasiado tiempo…¡y los resultados son sorprendentes!

*Carlos Rozen, Socio de Consultoría de BDO en Argentina